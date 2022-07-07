У компактных смартфонов много недостатков. Почему они больше не нужны

Несмотря на то, что миром правят большие смартфоны, у которых диагональ экрана уже приближается к 7 дюймам, многие пользователи очень хотят, чтобы производители снова производили компактные смартфоны. Судя по показателям продаж iPhone 12 mini и 13 mini, таких фанатов сравнительно немного, поэтому Apple закрывает линейку в этом году и запускает вместо нее версию Max. Но компактные смартфоны, на первый взгляд, все равно удобны: небольшой размер, возможность управления одной рукой да и смартфон сам по себе похож на мобильник, а не на планшет. А вот про недостатки компактных смартфонов не все помнят — именно поэтому их сложно снова сделать популярными.

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Почему смартфоны такие большие

Производители из года в год добавляют больше модулей в свои устройства или прокачивают существующие. При этом смартфон не должен стать толще или тяжелее, чтобы не отпугнуть покупателя. Разработчики начинают искать другие способы уместить начинку, самый популярный из которых — это уменьшить аккумулятор в размерах. В принципе, это не так страшно, ведь условные 300-400 мА*ч, которых лишится батарейка, можно вернуть программно: за счет оптимизации Apple из года в год увеличивает показатели автономности, но так не может происходить бесконечно.

Обновленный смартфон получает более продвинутый чипсет, отличающийся более высокой производительностью: это негативно влияет на автономность смартфона, попутно повышая температуру устройства. Так что, компактного смартфона с мощным процессором появиться попросту не может: мы уже видели, как Apple выпустила пару лет назад iPhone SE 2020 и iPhone 12 mini с флагманским чипом, в результате чего от автономности смартфона не осталось почти ничего. В будущем ошибки исправили и новые версии этих смартфонов стали выносливее, но в них все-таки увеличили аккумулятор.

Безусловно, топовый процессор можно установить в смартфон со слабой батареей, но это будет полнейшее разочарование для пользователя. А еще можно урезать производительность этого самого чипа, но тогда от него останется одно название: iPhone SE 2020 имеет ограниченный А13 Bionic, поэтому два года спустя после выхода работает не так же шустро как iPhone 11 с этим же процессором. Как итог, в 2022 году невозможно создать идеальный компактный смартфон на топовом железе и с мощной батареей.

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Оптимальный размер смартфона

Пользователи ставят размер смартфона на первое место при покупке, делая упор в сторону большого гаджета. Все очень просто: во времена более-менее стабильного курса покупатели точно могли присматриваться к компактным смартфонам, ибо они стоили дешевле крупных версий. Но точно не сейчас: если в поисковике бегло поискать iPhone 12, то выяснится, что он стоит дешевле 12 mini. В таком случае, все преимущества компактного смартфона аннулируются: зачем мне мучаться с ним, если можно купить нормальный с диагональю 6,1 дюйма?

К тому же, основатель Pebble Эрик Мигиковски недавно заявил, что хочет создать небольшой смартфон, работающий на чистом Android. Звучит неплохо, но нет: не все хотят такую версию ОС, а те 50 тысяч желающих, которые ждут появления компактного смартфона — лишь исключения из миллионов пользователей, предпочитающих другие оболочки с многочисленными улучшениями. Проект привлекателен только для энтузиастов, которые живут прошлым, иначе как объяснить то, что даже компактные телефоны от Apple не пришлись по вкусу пользователям?

С другой стороны, компактный удобный смартфон — это про практичное использование пространства на экране. Практически каждый миллиметр рабочего стола задействован под жесты, ярлычки и другие элементы, чего не скажешь даже об iPhone 11, у которого внизу клавиатуры зияет пустое место, куда мог бы поместиться интернет-баннер. Разработчики не умеют использовать пространство на экране с умом — и это факт. Так что, в этом плане компактные смартфоны намного полезнее.

С другой стороны, маленький экран не годится ни для чтения, ни для игр, ни для просмотра видео. Попробуйте поиграть в FIFA Online на маленьком телефоне — вы проклянёте все на свете, когда не попадете пальцем по кнопке паса.

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В любом случае, как бы ни желали возвращения компактных смартфонов на рынок, сейчас это неосуществимо: телефоны размером с iPhone 5S уже не вернутся да и надо ли? Смотрите, тот же iPhone 12 mini чуть больше него и почти того же размера, что iPhone SE 2020. Не такие уж они и маленькие! К тому же, любой смартфон может показаться компактным в зависимости от рук владельца. Так что, нет сомнений, что смартфоны продолжат расти в размерах, но это не будет продолжаться бесконечно: в конце концов, вероятно, они вообще скоро исчезнут.