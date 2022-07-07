У компактных смартфонов много недостатков. Почему они больше не нужны

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Иван Герасимов 0

Несмотря на то, что миром правят большие смартфоны, у которых диагональ экрана уже приближается к 7 дюймам, многие пользователи очень хотят, чтобы производители снова производили компактные смартфоны. Судя по показателям продаж iPhone 12 mini и 13 mini, таких фанатов сравнительно немного, поэтому Apple закрывает линейку в этом году и запускает вместо нее версию Max. Но компактные смартфоны, на первый взгляд, все равно удобны: небольшой размер, возможность управления одной рукой да и смартфон сам по себе похож на мобильник, а не на планшет. А вот про недостатки компактных смартфонов не все помнят — именно поэтому их сложно снова сделать популярными.

Что не так с компактными смартфонами и почему их больше не будет?

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Почему смартфоны такие большие

Производители из года в год добавляют больше модулей в свои устройства или прокачивают существующие. При этом смартфон не должен стать толще или тяжелее, чтобы не отпугнуть покупателя. Разработчики начинают искать другие способы уместить начинку, самый популярный из которых — это уменьшить аккумулятор в размерах. В принципе, это не так страшно, ведь условные 300-400 мА*ч, которых лишится батарейка, можно вернуть программно: за счет оптимизации Apple из года в год увеличивает показатели автономности, но так не может происходить бесконечно.

iPhone SE 3

Компактный смартфон не так идеален как о нем думают

Обновленный смартфон получает более продвинутый чипсет, отличающийся более высокой производительностью: это негативно влияет на автономность смартфона, попутно повышая температуру устройства. Так что, компактного смартфона с мощным процессором появиться попросту не может: мы уже видели, как Apple выпустила пару лет назад iPhone SE 2020 и iPhone 12 mini с флагманским чипом, в результате чего от автономности смартфона не осталось почти ничего. В будущем ошибки исправили и новые версии этих смартфонов стали выносливее, но в них все-таки увеличили аккумулятор.

Как ни крути, но мощность аккумулятора зависит от размера смартфона

Безусловно, топовый процессор можно установить в смартфон со слабой батареей, но это будет полнейшее разочарование для пользователя. А еще можно урезать производительность этого самого чипа, но тогда от него останется одно название: iPhone SE 2020 имеет ограниченный А13 Bionic, поэтому два года спустя после выхода работает не так же шустро как iPhone 11 с этим же процессором. Как итог, в 2022 году невозможно создать идеальный компактный смартфон на топовом железе и с мощной батареей.

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Оптимальный размер смартфона

Пользователи ставят размер смартфона на первое место при покупке, делая упор в сторону большого гаджета. Все очень просто: во времена более-менее стабильного курса покупатели точно могли присматриваться к компактным смартфонам, ибо они стоили дешевле крупных версий. Но точно не сейчас: если в поисковике бегло поискать iPhone 12, то выяснится, что он стоит дешевле 12 mini. В таком случае, все преимущества компактного смартфона аннулируются: зачем мне мучаться с ним, если можно купить нормальный с диагональю 6,1 дюйма?

Маленькие смартфоны привлекают только энтузиастов, они не рассчитаны на массовый успех

К тому же, основатель Pebble Эрик Мигиковски недавно заявил, что хочет создать небольшой смартфон, работающий на чистом Android. Звучит неплохо, но нет: не все хотят такую версию ОС, а те 50 тысяч желающих, которые ждут появления компактного смартфона — лишь исключения из миллионов пользователей, предпочитающих другие оболочки с многочисленными улучшениями. Проект привлекателен только для энтузиастов, которые живут прошлым, иначе как объяснить то, что даже компактные телефоны от Apple не пришлись по вкусу пользователям?

На экране большого смартфона слишком много свободного места

С другой стороны, компактный удобный смартфон — это про практичное использование пространства на экране. Практически каждый миллиметр рабочего стола задействован под жесты, ярлычки и другие элементы, чего не скажешь даже об iPhone 11, у которого внизу клавиатуры зияет пустое место, куда мог бы поместиться интернет-баннер. Разработчики не умеют использовать пространство на экране с умом — и это факт. Так что, в этом плане компактные смартфоны намного полезнее.

С другой стороны, маленький экран не годится ни для чтения, ни для игр, ни для просмотра видео. Попробуйте поиграть в FIFA Online на маленьком телефоне — вы проклянёте все на свете, когда не попадете пальцем по кнопке паса.

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В любом случае, как бы ни желали возвращения компактных смартфонов на рынок, сейчас это неосуществимо: телефоны размером с iPhone 5S уже не вернутся да и надо ли? Смотрите, тот же iPhone 12 mini чуть больше него и почти того же размера, что iPhone SE 2020. Не такие уж они и маленькие! К тому же, любой смартфон может показаться компактным в зависимости от рук владельца. Так что, нет сомнений, что смартфоны продолжат расти в размерах, но это не будет продолжаться бесконечно: в конце концов, вероятно, они вообще скоро исчезнут.

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