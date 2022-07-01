Samsung теперь может делать 3-нм процессоры. Почему это так важно

  2. Темы
  3. Железо
Артем Сутягин 0

На фоне попсовых показателей телефонов, вроде мегапикселей, мощности зарядки или диагонали экрана, как-то незаметно проходят другие важные изменения. А ведь они тоже оказывают огромное влияние на всю индустрию. Это повышение производительности устройств, увеличение времени их автономной работы, меньший нагрев и другие преимущества, которые дают нам новые технологии. Самые продвинутые из вас догадались, что речь о процессоре. Это действительно важно, и сейчас Samsung показала, что уже готова к переходу на новые технологии. Даже немного раньше того времени, которое прогнозировалось.

Никто не верил в Samsung, а она первой смогла наладить процесс производства новейших процессоров.

Что делает Samsung, кроме телефонов

Все мы знаем, что из себя представляет компания Samsung. Это не просто смартфоны и микроволновки. В первую очередь это технологический гигант, в портфеле которого огромное количество патентов и технологий. Так, например, компания занимается производством не только для себя, но и для ”того парня” моделей камеры, экранов, включая складные, и тех самых процессоров.

Сейчас Samsung объявила о начале производства 3-нанометровых (нм) чипов. Этот процесс использует транзисторную архитектуру Gate-All-Around (GAA) и позволяет создавать энергоэффективные чипы с повышенной производительностью. Samsung также разрабатывает 3-нм технологический узел второго поколения, который предлагает значительные улучшения в нескольких областях.

👉Это наш Яндекс Дзен👈 Слышали о нем? В любом случае заходите в гости.

Чем техпроцесс 3 нм лучше 5 нм

Представители компании заявляют, что 3-нм процесс потребляет на 45% меньше энергии, повышает производительность на 23% и использует на 16% меньшую площадь поверхности, чем 5-нм процесс. Технологический узел включает в себя архитектуру транзисторов GAA с более крупными каналами в затворах для протекания электричества при более низком уровне напряжения. Это связано с использованием всех четырех сторон каналов (в отличие от архитектуры FinFET).

samsung

Сложно не радоваться новому достижению

Новая технология дает широкие возможности кастомизации узла. Это означает, что ширина канала может быть изменена в соответствии с конкретными требованиями клиента. Такие прорывы позволяют компании сильно прибавить и вырваться вперед на фоне конкурентов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Кто делает больше всех процессоров

И если вы думаете, что Samsung производит не так много процессоров, которые в основном использует в своих устройствах, то вы ошибаетесь. Ей принадлежит второй по величине завод в мире, занимающийся платами. А по количеству контрактов компания и вовсе имеет самую большую базу в мире. Крупнейший литейный завод TSMC только готовится начать массовое производство с использованием собственного 3-нм техпроцесса, а Samsung уже может сделать это.

Что такое техпроцесс и зачем его уменьшать.

Если раньше процессоры Samsung вызывали большие споры, а покупатели не хотели покупать S-серию смарфтонов на Exynos, предпочитая ей версии со Snapdragon, то теперь все изменилось. В последние несколько лет компания сильно прибавила, сделав ставку на технологичность и производительность своих процессоров.

процессор

Многие пользователи недооценивают некоторые важные характеристики процессоров.

Партнеры Samsung Advanced Foundry Ecosystem (SAFE) сыграли важную роль в том, чтобы помочь компании достичь рубежа в производстве 3-нанометровых чипов. К ним относятся Ansys, Cadence, Siemens и Synopsys. В будущем Samsung расширит применимость 3-нм техпроцесса к мобильным процессорам. Гигант умалчивает о OEM-производителе чипов 3nn. Ожидается, что первые мобильные устройства, использующие 3-нм чипы, появятся в 2023 году. А потом нас ждет дальнейшее уменьшение техпроцесса.

В этом Telegram-канале ребята очень стараются чтобы собрать для вас лучшие товары с AliExpress только с самым высоким рейтингом.

Почему так важен техпроцесс

Для потребителя более компактная упаковка транзисторов означает меньшие потери при передаче, повышение производительности, уменьшение нагрузки на аккумулятор и снижение тепловыделения. И пусть между соседними значениями техпроцесса разница может показаться не такой большой, но за последние годы, с уменьшением техпроцесса в десятки раз, разница между ними стала очень значительной.

А еще наличие таких технологий означает светлое будущее для заводов, которые могут делать что-то подобное. Чтобы построить новый завод и дойти до реализации этой технологии, потребуются годы труда и миллиарды долларов вложений. Едва ли кто-то будет этим заниматься. Так что новых игроков мы вряд ли увидим.

Теги
Лонгриды для вас
отпечаток
Как работает сканер отпечатков в телефоне и какими они бывают

Еще 3-4 года назад мы смотрели, как кто-то прикладывает палец к экрану телефона и тот разблокируется, как на что-то фантастическое. Сейчас этим никого не удивишь даже в бюджетных моделях. Благодаря таким технологиям сканирования, именно отпечаток пальцев до сих пор остается главным ключом к данным, хранящимся в телефоне. Мало кто задумывается, что такие сканеры бывают разными. Они по-разному работают, имеют разную скорость отклика и обработки, а так же обеспечивают разный уровень безопасности. Давайте разберемся, чем они отличаются и какой лучше выбрать.

Читать далее
Почему в 2022 году лучше купить Android-планшет, а не iPad

Все мы давно привыкли к тому, что лучший планшет - это всегда iPad. Абсолютно неважно, каким смартфоном и компьютером вы пользуетесь, Айпаду у Android просто нет равных. Причин тому - огромное множество. Во-первых, сама Google практически забила на этот сегмент устройств, во-вторых, вот уже пару лет Айпад обзавелся собственной операционкой iPadOS и превратился из увеличенного Айфона в полноценное устройство, что нельзя сказать про зеленого робота. Однако в связи с множеством санкций и удалением множества приложений из App Store вопрос встал по-новой. То, чем много лет кичились владельцы яблочной техники кануло в лету - ни про какую стабильность экосистемы Apple уже говорить не приходится. Треть функций здесь уже недоступно и не факт, что еще больше не отключат.

Читать далее
5 уловок, на которые мы до сих пор ведемся при покупке смартфона

Каждый год производители смартфонов выпускают очередные обновления смартфонов, которые, по их мнению, должны нас удивить и влюбить в себя. Сложно сказать, проникаются ли пользователи теплыми чувствами к ним, но точно говорят об этих устройствах: техпроцесс, камеры, разработанные по последним стандартам, охлаждение и прочие интересные характеристики, которые можно обсуждать до потери сознания. Многие относятся к сверхвысоким характеристикам скептически и легко распознают, где условный китайский производитель попытался выдать желаемое за действительное. Тем не менее, даже самые наблюдательные оказываются не у дел: во многих фишках смартфона попросту нет ничего нового и революционного. Разбираемся, какие функции мы воспринимаем не совсем правильно.

Читать далее
Новый комментарий