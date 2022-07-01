Samsung теперь может делать 3-нм процессоры. Почему это так важно

На фоне попсовых показателей телефонов, вроде мегапикселей, мощности зарядки или диагонали экрана, как-то незаметно проходят другие важные изменения. А ведь они тоже оказывают огромное влияние на всю индустрию. Это повышение производительности устройств, увеличение времени их автономной работы, меньший нагрев и другие преимущества, которые дают нам новые технологии. Самые продвинутые из вас догадались, что речь о процессоре. Это действительно важно, и сейчас Samsung показала, что уже готова к переходу на новые технологии. Даже немного раньше того времени, которое прогнозировалось.

Что делает Samsung, кроме телефонов

Все мы знаем, что из себя представляет компания Samsung. Это не просто смартфоны и микроволновки. В первую очередь это технологический гигант, в портфеле которого огромное количество патентов и технологий. Так, например, компания занимается производством не только для себя, но и для ”того парня” моделей камеры, экранов, включая складные, и тех самых процессоров.

Сейчас Samsung объявила о начале производства 3-нанометровых (нм) чипов. Этот процесс использует транзисторную архитектуру Gate-All-Around (GAA) и позволяет создавать энергоэффективные чипы с повышенной производительностью. Samsung также разрабатывает 3-нм технологический узел второго поколения, который предлагает значительные улучшения в нескольких областях.

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Чем техпроцесс 3 нм лучше 5 нм

Представители компании заявляют, что 3-нм процесс потребляет на 45% меньше энергии, повышает производительность на 23% и использует на 16% меньшую площадь поверхности, чем 5-нм процесс. Технологический узел включает в себя архитектуру транзисторов GAA с более крупными каналами в затворах для протекания электричества при более низком уровне напряжения. Это связано с использованием всех четырех сторон каналов (в отличие от архитектуры FinFET).

Новая технология дает широкие возможности кастомизации узла. Это означает, что ширина канала может быть изменена в соответствии с конкретными требованиями клиента. Такие прорывы позволяют компании сильно прибавить и вырваться вперед на фоне конкурентов.

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Кто делает больше всех процессоров

И если вы думаете, что Samsung производит не так много процессоров, которые в основном использует в своих устройствах, то вы ошибаетесь. Ей принадлежит второй по величине завод в мире, занимающийся платами. А по количеству контрактов компания и вовсе имеет самую большую базу в мире. Крупнейший литейный завод TSMC только готовится начать массовое производство с использованием собственного 3-нм техпроцесса, а Samsung уже может сделать это.

Что такое техпроцесс и зачем его уменьшать.

Если раньше процессоры Samsung вызывали большие споры, а покупатели не хотели покупать S-серию смарфтонов на Exynos, предпочитая ей версии со Snapdragon, то теперь все изменилось. В последние несколько лет компания сильно прибавила, сделав ставку на технологичность и производительность своих процессоров.

Партнеры Samsung Advanced Foundry Ecosystem (SAFE) сыграли важную роль в том, чтобы помочь компании достичь рубежа в производстве 3-нанометровых чипов. К ним относятся Ansys, Cadence, Siemens и Synopsys. В будущем Samsung расширит применимость 3-нм техпроцесса к мобильным процессорам. Гигант умалчивает о OEM-производителе чипов 3nn. Ожидается, что первые мобильные устройства, использующие 3-нм чипы, появятся в 2023 году. А потом нас ждет дальнейшее уменьшение техпроцесса.

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Почему так важен техпроцесс

Для потребителя более компактная упаковка транзисторов означает меньшие потери при передаче, повышение производительности, уменьшение нагрузки на аккумулятор и снижение тепловыделения. И пусть между соседними значениями техпроцесса разница может показаться не такой большой, но за последние годы, с уменьшением техпроцесса в десятки раз, разница между ними стала очень значительной.

А еще наличие таких технологий означает светлое будущее для заводов, которые могут делать что-то подобное. Чтобы построить новый завод и дойти до реализации этой технологии, потребуются годы труда и миллиарды долларов вложений. Едва ли кто-то будет этим заниматься. Так что новых игроков мы вряд ли увидим.