Вот почему я никогда не куплю смартфон Infinix или TECNO

Еще пару лет назад о компаниях Infinix и TECNO, входящих в конгломерат Transsion Holdings, слышали разве что в Африке, на чье население и были изначально рассчитаны их устройства. Недавно все изменилось, и с новыми брендами тесно познакомились мы, жители России. Да еще как! В первом полугодии 2024 TECNO стал вторым по популярности производителем смартфонов на нашем рынке, а Infinix — четвертым, опередив Sansung и Apple. Но, несмотря на популярность и очевидные плюсы Infinix и TECNO, я никогда не покупал и пока не собираюсь покупать смартфоны двух все еще новых для нашей страны брендов. Почему? Сейчас расскажу.

Почему смартфоны большие

Сегодня почти все смартфоны большие, и найти даже относительно компактную модель становится невероятно сложно. Потому, как кажется на первый взгляд, глупо критиковать Infinix и TECNO за их размеры. Но эти компании делают не просто большие, а реально огромные смартфоны.

Читайте также: Чем Infinix отличается от TECNO

Диагональ всех экранов Infinix и TECNO составляет 6.78 дюйма, хотя конкуренты в большинстве случаев ограничиваются размером 6.67 дюйма и порой все-таки предлагают компактные модели. Разница кажется скромной, но все усугубляется стремлением китайцев, взявших на вооружение опыт американцев из Apple, воплотить буквально в каждой модели плиточный дизайн с плоскими грани. В этой связи условный Infinix HOT 40 Pro просто невозможно нормально держать в руке.

Не знаю, с чем связана тяга двух китайских производителей к гигантизму, но мне она не нравится. И это лишь первый среди недостатков Infinix и TECNO, из-за которых совсем не хочется покупать популярные нынче смартфоны.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Оболочки XOS и HiOS

Оболочка XOS на Infinix, как и HiOS на TECNO, имеет много интересных фишек, о которых я рассказывал в отдельном материале. Но со временем ты понимаешь, что реально пользы от них немного, зато настройки смартфона из-за переполненности разными параметрами становятся крайне сложными в освоении.

Плюс ко всему в некоторых местах встречается откровенная «китайщина». Ну что это за «AI CAM» и «Красота» в режимах камеры? Конечно, я понимаю, для чего они нужны, но почему нельзя было сделать перевод хотя бы чуточку лучше, чем через Google Translate? И ведь эти смартфоны уже не первый год продаются в России…

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Очевидный плюс оболочек Infinix и TECNO — отсутствие рекламы в предустановленных приложениях. Однако она проявляет себя немного иначе. К примеру, на рабочем столе есть папка, предлагающая загрузить совершенно ненужные и, скорее всего, партнерские приложения, которые таким образом используют XOS и HiOS для своего продвижения.

Обновления Android на телефоне

Третий минус Infinix и TECNO — отсутствие каких-либо гарантий на получение обновлений системы. Подавляющее большинство их смартфонов и вовсе обходится без крупных апдейтов, прямо как откровенно подвальные устройства CUBOT с AliExpress, а самое лучшее, на что можно рассчитывать — 2 поколения Android в свежей линейке Infinix NOTE 40.

Много это или мало? Конечно, мало, ведь Xiaomi для своих флагманов выпускает 4 больших апдейта, а Samsung — вообще 7. Притянутый за уши недостаток? Для кого-то — да. Но я делюсь своим мнением, и для меня обновления Android, которых меня могли бы лишить смартфоны Infinix и TECNO, волнуют не меньше, чем другие характеристики.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Недостатки процессоров MediaTek

Infinix и TECNO не имеют партнерского соглашения с Qualcomm, а потому выпускают смартфоны исключительно на китайских процессорах Unisoc и MediaTek. С одной стороны, MTK за последние годы сделала большой рывок, о чем свидетельствуют реально достойные чипы Helio G99 и Dimensity 8300, но с другой стороны многие ее процессоры страдают от плохой оптимизации и откровенно хуже справляются с обработкой фото и видео.

Да, у процессоров Qualcomm тоже есть недостатки, особенно у Snapdragon с завода Samsung. Но это — исключение, а не правило, в отличие минусов MediaTek, из-за которых вы до сих пор не встретите полноценный флагман на чипе данной компании.

Можно ли купить Infinix и TECNO на AliExpress

На старте продаж по соотношению цена/характеристики Infinix и TECNO сопоставимы с предложениями более именитых брендов из Китая, а через пару месяцев они вообще теряют в цене до 30%. Но какой это имеет смысл, если я могу купить POCO X6 Pro на AliExpress всего за 20 тысяч рублей, в то время как игровой смартфон Infinix GT 20 Pro на менее мощном процессоре Dimensity 8200 стоит от 30K?

Почему бы не заказать тот же Infinix GT 20 Pro на AliExpress? Да потому что там нет ни Infinix, ни TECNO (все имеющиеся предложения от местных магазинов с большой наценкой). Также смартфоны этих компаний отсутствуют и на других маркетплейсах, доставляющих товары из Китая. То есть в случае с ними приходится ориентироваться только на официальную российскую розницу, где цена априори выше.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Конечно, если рассматривать цены в сетевых магазинах России, некоторые Infinix и TECNO окажутся настолько выгоднее устройств других брендов, что можно даже закрыть глаза на имеющиеся недостатки. Но я, привыкший сравнивать предложения на всех площадках, не хочу ограничиваться российской розницей, а потому не собираюсь покупать смартфоны от Transsion Holdings, хотя и признаю их достоинства.