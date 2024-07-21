Почему Infinix и TECNO — лучшие смартфоны, которые можно купить в России

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Герман Вологжанин

В начале июля компания МТС опубликовала рейтинг самых популярных брендов смартфонов на российском рынке за первое полугодие 2024. Если с лидерством Xiaomi все предсказуемо, то «серебро» у многих людей вызвало удивление. Согласно результатам викторины в телеграм-канале AndroidInsider.ru, лишь 11% наших читателей догадались, что второе место в рейтинге популярности занимают смартфоны TECNO, а не Samsung и уж тем более не Apple.

Почему Infinix и TECNO — лучшие смартфоны, которые можно купить в России. Infinix и TECNO — это почти всегда топ за свои деньги. Фото: Ben Freeman. Фото.

Infinix и TECNO — это почти всегда топ за свои деньги. Фото: Ben Freeman

За последние два года TECNO сильно нарастила свое присутствие в России, как и братская Infinix, которая входит в тот же конгломерат Transsion Holdings и занимает четвертую строчку в рейтинге самых популярных производителей на территории нашей страны. Результат двух китайских брендов вполне объясним. Ведь они не просто заняли ниши ушедших компаний, а предложили российским покупателям настолько классные устройства, что сегодня смартфоны Infinix и TECNO можно назвать лучшим предложением за свои деньги вне зависимости от ценового сегмента.

Чем отличаются смартфоны Infinix и TECNO

Смартфоны с интересным дизайном

Infinix и TECNO не боятся экспериментировать и постоянно выпускают красивые смартфоны на Android. Сомневаетесь? Да вы просто посмотрите на TECNO Camon 30 в лимитированной версии Loewe Design.

Смартфоны с интересным дизайном. Также этот смартфон доступен в интересном песочном цвете. Фото: whatmobile. Фото.

Также этот смартфон доступен в интересном песочном цвете. Фото: whatmobile

Не нравится? А как вам Infinix GT 20 Pro в стиле киберпанк? Безусловно, дизайн — вещь субъективная, но, если вы не можете назвать устройства Infinix и TECNO красивыми, то просто обязаны признать их внешний вид интересным. Причем креатив проявляется во всех ценовых категориях.

Смартфоны с интересным дизайном. Смартфон в стиле киберпанк от Infinix со светодиодным кольцом. Фото: XEETECHCARE. Фото.

Смартфон в стиле киберпанк от Infinix со светодиодным кольцом. Фото: XEETECHCARE

Помимо субъективности восприятия важно сказать: дизайн — это если не последнее, то по крайней мере не самое главное из того, что нас интересует в смартфоне. Но, естественно, Infinix и TECNO привлекают не только оберткой, но и начинкой.

Характеристики смартфонов Infinix и TECNO

Как TECNO, так и Infinix предлагают характеристики, которыми не могут похвастать их конкуренты по отдельно взятому ценовому сегменту. Поэтому TECNO Spark 20 Pro Plus — единственный в России смартфон с изогнутым экраном до 20 тысяч рублей, а Infinix NOTE 40 — самая доступная модель с поддержкой беспроводной зарядки.

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Да, Infinix и TECNO по-прежнему отказываются от процессоров Snapdragon и используют исключительно чипы MediaTek. Однако тайваньское железо уже давно если не переплюнуло, то догнало по производительности и стабильности решения американской компании. При этом выбор MTK позволяет смартфонам Infinix и TECNO быть дешевле, чем их конкуренты с плюс-минус аналогичным набором характеристик.

Интересные функции Android-смартфонов

Кроме оптимального соотношения цены и характеристик рассматриваемая пара китайских производителей готова предложить кучу интересных, а главное — полезных фишек. Так, почти все смартфоны Infinix и TECNO поддерживают обходную зарядку, позволяющую безопасно играть при подключении к источнику питания, а представители серии Infinix NOTE 40 и вовсе предлагают самостоятельно выбирать скорость зарядки.

Интересные функции Android-смартфонов. В оболочках Infinix и TECNO есть много интересных функций, которых нет больше нигде. Фото.

В оболочках Infinix и TECNO есть много интересных функций, которых нет больше нигде

Еще больше фишек скрывается в фирменных оболочках двух производителей. Функционально они очень похожи, поэтому для формирования общего впечатления достаточно будет познакомиться с обзором XOS на Infinix. Запись разговора без предупреждения, YouTube на заблокированном экране, изменение голоса в WhatsApp, детский режим — все это есть как на Infinix, так и на TECNO.

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Сколько стоят смартфоны Infinix и TECNO

Главным отличием Infinix и TECNO от других китайских производителей является тот факт, что эти компании продают свои устройства исключительно за пределами КНР. Пока остальные вынуждены субсидировать смартфоны на собственном рынке, стараясь заставить граждан Поднебесной пересесть с Apple iPhone, компенсируя убытки завышенной ценой на глобальном рынке, Infinix и TECNO продолжают держать адекватную планку.

Сколько стоят смартфоны Infinix и TECNO. Смартфоны Infinix и TECNO быстро дешевеют, поэтому всего через пару месяцев после старта продаж их можно найти с большой скидкой. Фото.

Смартфоны Infinix и TECNO быстро дешевеют, поэтому всего через пару месяцев после старта продаж их можно найти с большой скидкой

Также смартфоны двух братских друг для друга компаний Infinix и TECNO быстро теряют в цене, благодаря чему буквально через несколько месяцев после выхода каждая модель превращается в устройство, не имеющее конкурентов. TECNO Camon 30, вышедший в мае, в некоторых магазинах успел подешеветь до 15 990 ₽ (на старте за него просили 23 990 ₽), а прошлогодний флагман TECNO Phantom X2 теперь и вовсе отдают за сущие копейки для его-то характеристик.

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Лучшие смартфоны Infinix и TECNO в 2024 году

Infinix и TECNO предлагают действительно классные смартфоны за свои деньги, если вы не бежите за новинками сразу после анонса, а готовы выждать хотя бы пару месяцев. И сегодня максимально выгодно можно приобрести следующие устройства:

  • Infinix HOT 30 — один из лучших смартфонов до 10000 рублей, которым приятно пользоваться;
  • Infinix NOTE 30 — крутой смартфон до 15000 рублей со сбалансированными характеристиками;
  • TECNO Camon 30 — пожалуй, лучший смартфон до 20000 рублей с отличной камерой;
  • TECNO Spark 20 Pro Plusнедорогой смартфон с изогнутым экраном и отличными характеристиками;
  • TECNO Phantom X2 — рекордно подешевевший флагман, чьи остатки разметают как горячие пирожки.

Конечно, у Infinix и TECNO есть недостатки. Но давайте оставим их до следующего раза, а пока признаем: эти компании выпускают если не лучшие, то точно одни из лучших смартфонов на Андроид, которые заслуженно пользуются популярностью в России.

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