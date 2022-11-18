Все еще хотите Pixel 7 или 7 Pro? Вот несколько смартфонов не хуже, чем они

Пару месяцев назад после вороха тизеров нам наконец-то представили новый Google Pixel 7 и 7 Pro. Компания расширила географию продаж смартфона, но не включила в нее Россию. Но в нынешних условиях это совершенно неважно, ведь сейчас большой поток техники идет через параллельный импорт. Раньше такие поставки назывались ”серыми”, но сейчас все намного более прозрачно. Хотя суть телефона от этого не меняется. Какая-то компания покупает его в другой стране, привозит и продает на территории России. И расширение географии сильно облегчило доставку последнего Пикселя. Нас часто спрашивают, что купить вместо него или все же остановить выбор на нем. Отвечаем и приводим конкретные модели.

Сколько стоит Google Pixel 7 в России

В России смартфоны серии Pixel 7 сейчас можно купить по цене примерно от 50 000 до 80 000 рублей, в зависимости от версии (обычный или Pro) и объема памяти. Но сравнивать смартфоны только по цене в наше время не совсем корректно. Поэтому мы будем руководствоваться скорее логикой, а модели будем брать не во всех случаях самые новые.

Характеристики Pixel 7 и его аналоги

На самом деле Pixel 7 почти идентичен Pixel 6. Он отличается измененным дизайном, чуть меньшим дисплеем, аккумулятором, другой камерой для селфи и новым чипсетом.

Подпишитесь на наш Дзен и не пропускайте ничего из мира Android!

Pixel 7 построен на базе 6,3-дюймового плоского AMOLED-дисплея с отверстием по центру и разрешением 2400 x 1080 пикселей (FHD+). Частота обновления составляет 90 Гц, а пиковый уровень яркости — 1400 нит. Панель защищена стеклом Corning Gorilla Glass Victus, а под ним находится датчик отпечатков пальцев.

Работает смартфон на 5-нм процессоре Google Tensor G2 собственной разработки Google. У него есть основная камера на 50 Мп с поддержкой оптической стабилизации и 12 Мп сверхширокоугольный модуль с углом обзора 114 градусов. Разрешение фронталки — 10,8 Мп. А еще у него есть защита от воды IP68, два стереодинамика и аккумулятор емкостью 4355 мАч с зарядкой 20 Вт.

Владельцам Google Pixel 4 стоит задуматься о новом телефоне.

Vivo X80 — недооцененный китайский смартфон

Vivo X80 можно считать одним из самых недооцененных смартфонов, выпущенных в 2022 году. Он предлагает почти все возможности Vivo X80 Pro по чуть более низкой цене. Купить его проще всего на AliExpress, где можно найти очень интересные предложения.

Он работает на базе процессора MediaTek Dimensity 9000. Кроме того, это один из немногих телефонов с камерами на базе Zeiss. В отличие от Pixel 7, Vivo X80 имеет ”правильную” систему с тремя объективами, состоящую из основного датчика на 50 Мп, телеобъектива на 12 Мп и сверхширокоугольного модуля на 12 Мп. Тем не менее, ему не хватает поддержки беспроводной зарядки, а также рейтинга IP. Да и порт зарядки у него всего USB 2.0.

Vivo X80 имеет большой 6,78-дюймовый дисплей FHD+ AMOLED с частотой 120 Гц и пиковым уровнем яркости 1500 нит. У него кожаная задняя панель, быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт и ОС Funtouch OS 12 на базе Android. Это неплохой вариант не только в сравнении с Pixel 7.

Сравниваем Google Pixel 7 и Samsung Galaxy S22. Самые близкие телефоны.

Apple iPhone 13 — все еще актуальный iPhone

Сразу скажу, что этот смартфон не сильно отличается от нового iPhone 14, а стоит существенно дешевле. Поэтому мы и решили рассмотреть именно его, а не новинку.

Если вы привыкли к экосистеме Apple, то лучшего смартфона, чем iPhone 13 в этом ценовом сегменте не найти. Даже если вы готовы только перейти с Android на iOS, это лучший вариант по цене.

В настоящее время iPhone 13 можно без проблем купить в России, но цена на него сильно меняется. Поэтому советую поискать как следует, прежде чем покупать его. Но и цепляться за подозрительно дешевые предложения тоже не стоит.

iPhone 13 почти такой же, как Pixel 7, с точки зрения функций. Просто он является частью другой экосистемы и предлагает лучшую производительность. Но в то же время у него есть недостатки, такие как медленная скорость зарядки, USB 2.0 и отсутствие поддержки бесконтактных платежей в России.

6 недостатков iPhone по сравнению с Android, о которых нужно знать в 2022 году.

Что купить вместо Google Pixel 7 Pro

Pixel 7 Pro оснащен новым 5-нм чипсетом Google Tensor G2 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5 и хранилищем UFS 3.1. Он работает под управлением Android 13 с многочисленными эксклюзивными программными функциями Pixel, основанными на искусственном интеллекте и машинном обучении.

Устройство оснащено 6,7-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем LTPO с частотой 120 Гц. Его разрешение QHD+ (3120 x 1440 пикселей), а пиковая яркость 1500 нит. Панель защищена стеклом Corning Gorilla Glass Victus, а под ним находится датчик отпечатков пальцев.

Телефон поставляется с системой из трех камер, включающей сенсоры на 50 Мп (основной), 48 Мп (перископическая 5х зум-камера) и 12 Мп (сверширокоугольная камера). Фронтальная камера, как и в младшей модели, имеет разрешение 10,8 Мп.

Также смартфон предлагает степень защиты IP68 USB 3.1 (Type-C), два стереодинамика, аккумулятор на 5000 мАч и зарядку на 23 Вт. Обратная беспроводная зарядка тоже есть. Ответ на вопрос, что купить вместо него, будет довольно предсказуемым.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Vivo X80 Pro — лучший телефон Vivo

Vivo X80 Pro — один из лучших смартфонов премиум-класса, выпущенных в 2022 году, особенно с точки зрения камер. Его тоже можно купить на AliExpress. Он поставляется с Zeiss системой, а модулей камеры 4. Это основной датчик на 50 Мп, сверхширик на 48 Мп, телеобъектив на 12 Мп и перископическая камера на 8 Мп с 5-кратным увеличением.

Смартфон работает под управлением Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт, а также быструю беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Дисплей тоже выше всяких похвал. Это 10-битная изогнутая панель AMOLED-дисплеем LTPO 3.0 с частотой обновления 120 Гц, разрешением QHD+ и пиковым уровнем яркости 1500 нит.

Samsung Galaxy S22 Plus — хороший телефон Самсунг

Galaxy S22 Plus — это увеличенный вариант базового Galaxy S22. У него все то же, что и у младшей модели, кроме дисплея и аккумулятора. Кроме привычных функций, есть такие эксклюзивы, как Dex, Samsung Pay, Quick Share, Bixby и 4 года обновлений операционной системы (5 лет обновлений безопасности).

Камера не такая, как у Pixel 7 Pro. Но его камера тоже очень достойная и состоит из трех модулей — 50 Мп (основная), 12 Мп (сверхширик) и 10 Мп (телеобъектив с 3-кратным увеличением).

iPhone 14 — стоит ли его покупать

Хотя iPhone 14 не предлагает серьезного обновления по сравнению с iPhone 13, он по-прежнему является хорошей покупкой для тех, кто готов потратить больше денег и покупает его после очень старого смартфона.

Камера iPhone 14 включает в себя 12 Мп основной сенсор с апертурой f/1,5. Фронталка имеет такое же разрешение и автофокус. Батарея получила емкость 3279 мАч, но для iPhone этого достаточно. В остальном он такой же, как и iPhone 13.