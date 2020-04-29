Стала известна цена Samsung Galaxy Fold 2. Это почти чудо

Шумиха по поводу складных смартфонов, которая началась в конце прошлого года, немного улеглась. Общественность успокоилась, а споры по поводу цены складных смартфонов сменились дискуссиями на тему цены OnePlus 8, проблем Samsung Galaxy S20 Ultra и актуальности iPhone SE. В то же время неминуемо приближается момент выхода второго поколения Samsung Galaxy Fold. Лично мне очень интересно, что покажет компания. Я считаю, что вариантов будет всего два. Это будет или провал, или, наоборот, фурор. При этом, если ничего не изменится относительно первого поколения, то это я отнесу к провалам. Пока у нас есть хорошие новости. Свежая информация готовит нас к тому, что компания сильно снизит стоимость смартфона. Насколько она будет снижена и каким он вообще будет, сейчас и обсудим.

Какой будет цена Samsung Galaxy Fold 2

Samsung Galaxy Fold 2 — одно из наиболее ожидаемых устройств года, несущее собой второе поколение инициативы компании в области складных телефонов. Слухи о том, каким будет экран смартфона, всплывали уже не раз, но чем ближе к презентации, тем более четкими становятся границы, которые они обрисовывают. Именно так нам ”подвезли” информацию о ценах и о том, какая камера будет установлена в новинке.

На этот раз информация опять пришла от генерального директора Display Supply Chain Consultants, Росса Янга. Он в своем стиле сделал еще несколько заявлений в Twitter. Янг говорит, что Samsung Galaxy Fold 2 будет стоить от 1 780 до 1 980 долларов. Это означает, что новинка будет стоить минимум на 200 долларов дешевле (это больше десяти процентов), чем оригинальный Fold, который нам показали накануне MWC 2019, а окончательно запустили в продажу осенью прошлого года.

Напомню, с первой партией было много проблем, когда устройства раздали блогерам, но не предупредили, что с экрана нельзя срывать пленку. В итоге почти у всех сломались экраны.

На фоне того, что Samsung выпустила складной Galaxy Z Flip за 1 400 долларов, было бы очень обидно не получить снижение цены на второе поколение Fold. Это не моноблоки, которые только дорожают. Технологии складных смартфонов должны постепенно дешеветь. Об этом говорил даже один из руководителей Huawei. Получается, все правильно, технологии дешевеют — дешевеют и новые устройства.

Что нового будет в Samsung Galaxy Fold 2

Росс Янг дал и еще один прогноз. Если он прав, то можно смело считать, что цена нового Samsung снизится еще больше. Он утверждает, что в новинке будет улучшен экран, появится 5G и камера с более высоким разрешением. Так же должна появиться поддержка S-Pen. Вот тут мне становится особенно интересно. Ведь, если появится такая поддержка, то экран должен стать более прочным, чтобы не царапаться.

Напомню, что раньше из-за того, что нельзя было сделать складной экран твердым, он царапался буквально ногтем. Если после контакта с S-Pen новинка будет располосована, как после схватки с Росомахой, грош цена такой поддержке. Совсем не хочется испортить телефон за 2000 долларов. Тем более, что повреждения будут не только косметическими. Пользоваться таким телефоном тоже будет сложно.

Сбудется ли прогноз? В этом году мы увидим много складных смартфонов. Galaxy Fold 2 будет!

Камера нового Galaxy Fold

Говоря о системе камер, Янг утверждает, что Samsung Galaxy Fold 2 предложит тройную камеру. Генеральный директор говорит, что вы можете ожидать комбинацию модулей вида 12 Мп/16 МП/ 64 Мп. Если они будут, соответственно, телевиком, шириком и обычным модулем, это будет соответствовать Galaxy S20 и S20 Plus.

Это не первый раз, когда мы видим явные утечки Galaxy Fold 2 от Росса Янга. Ранее генеральный директор заявлял, что новинка будет оснащена основным экраном с частотой 120 Гц и с отверстием для камеры в экране. Теперь же осталось добавить, что ориентировочной датой запуска считается август этого года.

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Конечно, до этого времени еще далеко и многое может измениться, но в аналитическим путем уже сейчас можно понять тенденции развития рынка смартфонов (хотя, некоторые ошибаются). Да и компании уже должны примерно понимать, на что они рассчитывают. Это не делается с ходу. Цена и спеки определяются заранее, так как процесс выхода смартфона на рынок включает в себя очень много аналитики и подготовок, без которых производителя ждет провал.

В любом случае, похоже, что новая складная модель может стать серьезным улучшением по сравнению с прошлогодней моделью. Если вы тоже этого ждете, расскажите в нашем Telegram-чате, чего именно вы хотите видеть в новинке и готовы ли рассмотреть ее к покупке, если цена снизится?