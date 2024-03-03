Вышел самый защищенный телефон. С него почти невозможно украсть данные, но вы его не купите

Возможно, вы не слышали о компании Punkt, но из всех обычных брендов смартфонов, представленных на выставке MWC 2024, это единственный, кто делает что-то по-другому. Punkt MC02 — это новый телефон, ориентированный на конфиденциальность, который теперь можно купить в Европе и Северной Америке (про Россию пока информации нет). Впервые представленный в ноябре 2023 года, телефон Punkt только сейчас начинает поставляться первым покупателям — нишевой группе пользователей смартфонов, которые ценят выбор и хотят получить полный контроль над данными, которые их телефоны отправляют в мир. Интереснее всего даже не сам выход смартфона, а подход, который должен стать массовым среди производителей.

Самый безопасный телефон

Punkt MC02 работает под управлением операционной системы под названием Apostrophy. Она основана на Graphene OS, другой операционной системе, ориентированной на конфиденциальность, о которой вы могли слышать ранее, хотя упоминается она крайне редко. Apostrophy добавляет в телефон свои собственные защищенные приложения, такие как контакты, хранилище, электронная почта, файлы, задачи и многое другое. Кроме того, в ней есть приложение Digital Nomad VPN для защиты данных в браузере.

Carbon and Data Ledger позволяет контролировать, какими данными и в каком объеме могут делиться отдельные приложения. Вы можете разрешить или запретить приложению делиться вашими личными данными, данными об аппаратных периферийных устройствах (микрофон, камера и т. д.), а также сетевыми разрешениями в зависимости от вашего сценария использования.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Защита от утечек данных

Данные всех приложений Apostrophy хранятся на серверах, расположенных в Швейцарии, независимо от того, где вы используете телефон. Кстати, именно это может быть проблемой при использовании телефона в России, ведь у нас есть закон, обязывающий компании хранить данные россиян на серверах внутри страны. Многие скажут, что ЕС славится своими строгими законами о защите данных, но положения дел это не меняет.

Главное фишка защищенности именно в закрытости системы. Тем не менее у пользователей Punkt есть возможность загрузить магазин Google Play и все приложения, которые в него входят. Компания говорит, что делать это придется на свой страх и риск. Телефон уведомит об этом своего хозяина, если тот попробует выбраться из отведенной ему «песочницы». Показано уведомление будет при первой попытке установить Google Play. По умолчанию телефон просто не имеет обычных приложений Google на борту.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Характеристики Punkt MC02

Поскольку основное внимание в Punkt MC02 уделяется программному обеспечению, аппаратная часть выглядит довольно скромно. Устройство оснащено 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2400 x 1080, восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 900, 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ с возможностью расширения (до 2 ТБ). Он оснащен тремя задними камерами, включая 64-мегапиксельный основной сенсор, 8-мегапиксельный широкоугольный объектив и 2-мегапиксельный макромодуль. Спереди находится 24-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.

Очевидно, что Punkt не стремится поразить пользователей своими спеками, а является довольно узким устройством для тех, кто сильно переживает по поводу безопасности. Именно поэтому программное обеспечение является главной особенностью этого предложения. Вопрос лишь в том, сколько людей на самом деле откажутся от использования своих смартфонов, чтобы принять подход к конфиденциальности, о котором говорит Punkt?

Телефон с подпиской

Интересно, что использование телефона не бесплатно и мало будет просто купить его. Сам Punkt MC02 стоит 749 долларов (примерно 68 000 рублей по курсу) и поставляется с бесплатной годовой подпиской на Apostrophy OS. После ее окончания пользователям придется заплатить примерно 17 долларов (примерно 1 500 рублей по курсу), чтобы пользоваться безопасными услугами Apostrophy. Отказаться от подписки можно, но в этом случае вы потеряете все преимущества владения данным аппаратом, а покупать его, чтобы просто пользоваться как обычным, — немного странно. За эти деньги можно купить что-то с по-настоящему флагманскими характеристиками.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

В чем же прелесть этого подхода? А в том, что другим производителям тоже не мешало бы задуматься о безопасности. Они в большей массе предлагают обычные смартфоны с максимально типовой системой защиты, взламываемой если не легко, то не очень сложно для профессионалов. Было бы не лишним им посмотреть на нового производителя и реализовать подобные функции защиты у себя.

Пусть они будут по подписке, но это уже никого не удивляет. Ведь даже Samsung, которая анонсировала Galaxy AI как главную функцию своих новых смартфонов, а оказалось, что за нее придется платить, пусть и не сразу. Поэтому предложенная подписка — хорошее дело. Особенно, если можно будет отказаться от ее использования.