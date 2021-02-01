Почему камеры смартфонов такие большие

Камеры. Сегодня именно они отличают флагманские смартфоны от нефлагманских. Даже процессоры, как мы видим по опыту Google Pixel, сегодня не играют настолько же большой роли в определении флагманов, как раньше. Другое дело, что в последние годы камеры стали занимать неприлично много места на задних крышках смартфонов. Производители будто намеренно пытаются делать их больше, чем следует. За ними даже перестало быть видно дизайна, который всё чаще отходит на второй план. Но, скорее всего, всё это не случайно.

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Камера современного смартфона является мерилом сразу нескольких параметров. Она определяет и уровень технического развития, и служит лакмусовой бумажкой превосходства над конкурентами, и даже стоит во главе дизайна как такового. Поговорим о каждом аспекте подробнее.

Почему выпирает камера смартфона

Начнём с габаритов как таковых. Думаю, вы заметили, что сегодня практически не осталось смартфонов с двумя камерами. Теперь это всё больше трёх-, четырёх- и даже пятимодульные аппараты. Возможно, далеко не все камеры из этого набора активно используются, но ведь не оснастить ими флагманский аппарат считается чем-то постыдным.

Журналист AndroidInsider.ru Артём Сутягин уже рассказывал о том, почему выпирают камеры современных смартфонов. Обязательно почитайте.

А вы только представьте, сколько места они занимают? Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять это. Само собой разместить их внутри корпуса невозможно, и, чтобы сэкономить пространство, их выносят на поверхность. Конечно, часть модуля остаётся скрытой от наших глаз: сенсоры, линзы, сопроцессоры, но часть всё-таки выступает над корпусом.

Дизайн современных смартфонов

Следующий аспект – дизайн. Сегодня почти все флагманы могут считаться камерофонами, то есть смартфонами, ориентированными на съёмку фото и видео. Логично, что производителям нужно выделить этот аспект, и они делают камеру – доминантой всего дизайна. Они обрамляют её рамками разной толщины, вписывают в разные геометрические фигуры, разукрашивают в цвета, отличающиеся от цвета корпуса – в общем, пытаются всеми силами выделить камеру, чтобы потребитель понял, за что нужно ценить купленный смартфон.

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Не скажу, что это плохо. Во времена полноэкранных аппаратов, когда дизайн фронтальной панели практически вымер, производители вынуждены отрываться на задниках своих устройств. Но поскольку мало просто разукрасить крышку в перламутровые цвета или написать крупным шрифтом название бренда, имитируя подачу Gucci или YSL, они берутся за то, где действительно можно разгуляться – за камеру. Результатом этой безысходности становятся вполне себе неплохо оформленные камеры, которые бросаются в глаза и заставляют захотеть такой аппарат себе.

Что важнее: модуль камеры или ПО

Технологичность – тоже штука очень важная. Но влияет на оформление камеры она, скорее опосредованно. Многолетний опыт показывает, что совершить революцию в отрасли мобильной фотосъёмки аппаратно довольно сложно. Единственное, что мы видим отчётливо, — это увеличение разрешающей способности камер, тогда как качество фотографий от этого увеличивается не то чтобы очень заметно.

Поэтому та же Google может годами использовать один и тот же модуль, совершенствуя его лишь программными способами. Это даёт куда больший результат, чем если бы она просто каждый год ставила в новые смартфоны новые камеры, которые отличаются от старых только количеством мегапикселей и улучшенной приближающей способностью.

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Медленный апгрейд камер и столь же стремительное развитие других отраслей, поставляющих компоненты для современных смартфонов, вынуждают производителей идти на компромиссы. Возможно, они и были бы рады спрятать большие фото-модули внутрь корпусов своих аппаратов, но их габариты не позволяют этого сделать.

В результате им не остаётся ничего другого, кроме как оставлять их снаружи. В конце концов, аккумулятор, материнская плата и другие компоненты выставить наружу нельзя, а камеру – очень даже можно. А если это ещё и придаст аппарату шарма, то почему бы этого не сделать?