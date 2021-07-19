Xiaomi начала обновлять даже старые смартфоны. Но захотите ли вы обновляться?

  2. Темы
  3. Смартфоны
Иван Кузнецов 0

У смартфонов Xiaomi всегда были проблемы с обновлениями. Компания могла спокойно себе позволить либо не выпустить новую версию Android для ещё нестарого аппарата, объявив его недостаточно производительным, либо сначала выпустить апдейт, а потом отозвать его из-за сбоев в работе и кучи багов. Тем удивительнее бывает узнавать, что Xiaomi позволяет себе сохранять поддержку уже откровенно неновых устройств, для которых она даже разрабатывает особую, не похожую на обычную, методику обновления.

MIUI 12

Xiaomi будет обновлять старые смартфоны, но сделает это по-особенному

Xiaomi вознамерилась обновить линейку смартфонов Redmi 6, включающую в себя откровенно недорогую модель Redmi 6A. Это уже далеко неновый модельный ряд, которому в этом году исполнится уже 4 года.

Почему Xiaomi будет моим следующим смартфоном?

Несмотря на это, китайцы решили, что владельцам этих аппаратов жизненно необходимо обновиться до MIUI 12. Нет, Android 11 они всё-таки не получат. Для них апдейт будет построен на базе предыдущей версии ОС. Но необычность методики обновления, разработанной для них, состоит отнюдь не в этом.

Выйдет ли MIUI 12 для Redmi 6 и 6a

Redmi 6

Redmi 6 не должен был больше обновляться, но Xiaomi решила иначе

Оказывается, Xiaomi будет распространять MIUI 12 для Redmi 6 не в автоматическом режиме. То есть, если у владельцев этих смартфонов включен механизм автообновления, в случае с этим обновлением он не сработает.

Пользователям будет предложено найти апдейт и установить его вручную. Но загрузить его, как и раньше, по воздуху, будет нельзя. Для этого будет необходимо подключить аппарат к компьютеру через утилиту Mi Flash Tool и выполнить принудительный поиск обновлений.

ТОП—10 гаджетов от Xiaomi для умного дома

Интересно, зачем Xiaomi так всё усложнила? На самом деле причина была. Она заключается в том, что компания не уверена в стабильности обновления. Аппаратные возможности смартфонов линейки Redmi 6 слишком ограничены по сравнению с другими.

Поэтому Xiaomi ожидает, что после установки MIUI 12 они могут начать тормозить, а в их работе могут проявиться нехарактерные для предыдущих сборок прошивки проблемы. Поэтому в компании решили, что пользователи смогут обновиться, но только в том случае, если это им очень сильно нужно.

Откровенно говоря, Xiaomi ведёт себя довольно странно. Ведь в прошлом компания никогда не гнушалась отказываться от поддержки даже нестарых смартфонов, если считала, что их аппаратная начинка не тянет обновление.

Почему лагает MIUI 12

MIUI

MIUI 12 доставит пользователям Redmi 6 немало проблем, но обновиться всё-таки можно

Но теперь она проделала большую работу по оптимизации новой версии прошивки для старых аппаратов, которые уже в принципе можно было и не обновлять, и предложила её пользователям, причём таким необычным способом. Куда логичнее, пожалуй, было бы не обновлять Redmi 6 вообще.

Скорее всего, причиной, по которой Xiaomi решила всё-таки выпустить MIUI 12 для Redmi 6 и 6A, стала фактически проведённая работа по оптимизации обновления. То есть разработчики компании адаптировали его для этих смартфонов.

Что Xiaomi делает с теми, кто критикует её смартфоны

Однако только на последнем этапе выяснили, что устройства работают на базе новой версии прошивки далеко не лучшим образом. А поскольку отказываться от фактически завершённого проекта, на который были потрачены деньги, было не комильфо, его было решено выпустить в релиз.

Правильно ли это? Ну, с одной стороны, да. Так у пользователей будет возможность обновиться, пусть и на свой страх и риск, а заодно понять, что старые смартфоны реально не могут обновляться бесконечно. Но, с другой стороны, Xiaomi просто-напросто рискует убить широкий спектр своих смартфонов.

Ведь тем самым она ухудшит их работу настолько, насколько это вообще возможно. При таких обстоятельствах и дополнительный год поддержки уже не выглядит как какая-то привилегия, а подаётся скорее как одолжение, причём не самое выгодное для пользователя.

Теги
Новости по теме
С Новым Годом!
Смартфон Realme
Вышел Realme 8 Pro и это просто бомба. Вот как можно купить его дешевле
Лонгриды для вас
Android обновление
Apple будет обновлять iOS так же, как Google обновляет Android

Несмотря на то что большинство смартфонов под управлением Android, которые сейчас находятся на руках у пользователей, не получают никаких обновлений, лично мне подход Google к поддержке своих устройств всегда импонировал больше, чем подход Apple. В конце концов, поисковый гигант не отвечает за других производителей, а к нему самому претензий быть не может. Ведь, помимо обновлений самого Android, Google ежемесячно выпускает так называемые патчи безопасности, которые исправляют критически уязвимости, повышая надёжность операционной системы. Но теперь и она будет обновлять iOS ровно по такой же модели, как Google.

Читать далее
Xiaomi камера
Опыт использования камеры Xiaomi. Надо брать, но не всем

Системы видеонаблюдения в последние несколько лет стали настолько простыми, что фразы, вроде ”установить камеру” или ”настроить камеру”, приобрели новый смысл. Но как явлением теперь этим можно пренебречь. Во многом за это стоит благодарить китайских производителей, которые сначала сильно удешевили камеры наблюдения, а потом научились включать их в систему умного дома. Я купил одну такую камеру для себя и попробовал ее в самых разных сценариях. Понравилось все, кроме пары вещей. Хочу рассказать о своем опыте, чтобы одних предостеречь от покупки, а другим наоборот показать, что бояться такой покупки совершенно не стоит. И да, это так любимая нашими читателями Xiaomi. А именно модель Xiaomi Mijia Mi 1080p с обзором на 360 градусов. Ну почти на 360… Об этом тоже расскажу.

Читать далее
POCO M3 Pro
Представлен новый POCO M3 Pro. Нашел, как купить его дешевле уже сейчас

Новую модель POCO ждали многие, и вот наконец-то она здесь! После того, как POCO M3 произвел настоящий фурор на многих рынках (было продано более 3 миллионов устройств), суббренд Xiaomi не заставил себя ждать и выпустил обновленную модель POCO M3 Pro. Новый смартфон примечателен тем, что это первый телефон среднего класса POCO, поддерживающий работу в сетях 5G. Пусть пока это актуально не для всех стран, у него есть и другие интересные особенности, которые привлекают немало интереса.

Читать далее
Новый комментарий