Xiaomi начала обновлять даже старые смартфоны. Но захотите ли вы обновляться?

У смартфонов Xiaomi всегда были проблемы с обновлениями. Компания могла спокойно себе позволить либо не выпустить новую версию Android для ещё нестарого аппарата, объявив его недостаточно производительным, либо сначала выпустить апдейт, а потом отозвать его из-за сбоев в работе и кучи багов. Тем удивительнее бывает узнавать, что Xiaomi позволяет себе сохранять поддержку уже откровенно неновых устройств, для которых она даже разрабатывает особую, не похожую на обычную, методику обновления.

Xiaomi вознамерилась обновить линейку смартфонов Redmi 6, включающую в себя откровенно недорогую модель Redmi 6A. Это уже далеко неновый модельный ряд, которому в этом году исполнится уже 4 года.

Почему Xiaomi будет моим следующим смартфоном?

Несмотря на это, китайцы решили, что владельцам этих аппаратов жизненно необходимо обновиться до MIUI 12. Нет, Android 11 они всё-таки не получат. Для них апдейт будет построен на базе предыдущей версии ОС. Но необычность методики обновления, разработанной для них, состоит отнюдь не в этом.

Выйдет ли MIUI 12 для Redmi 6 и 6a

Оказывается, Xiaomi будет распространять MIUI 12 для Redmi 6 не в автоматическом режиме. То есть, если у владельцев этих смартфонов включен механизм автообновления, в случае с этим обновлением он не сработает.

Пользователям будет предложено найти апдейт и установить его вручную. Но загрузить его, как и раньше, по воздуху, будет нельзя. Для этого будет необходимо подключить аппарат к компьютеру через утилиту Mi Flash Tool и выполнить принудительный поиск обновлений.

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Интересно, зачем Xiaomi так всё усложнила? На самом деле причина была. Она заключается в том, что компания не уверена в стабильности обновления. Аппаратные возможности смартфонов линейки Redmi 6 слишком ограничены по сравнению с другими.

Поэтому Xiaomi ожидает, что после установки MIUI 12 они могут начать тормозить, а в их работе могут проявиться нехарактерные для предыдущих сборок прошивки проблемы. Поэтому в компании решили, что пользователи смогут обновиться, но только в том случае, если это им очень сильно нужно.

Откровенно говоря, Xiaomi ведёт себя довольно странно. Ведь в прошлом компания никогда не гнушалась отказываться от поддержки даже нестарых смартфонов, если считала, что их аппаратная начинка не тянет обновление.

Почему лагает MIUI 12

Но теперь она проделала большую работу по оптимизации новой версии прошивки для старых аппаратов, которые уже в принципе можно было и не обновлять, и предложила её пользователям, причём таким необычным способом. Куда логичнее, пожалуй, было бы не обновлять Redmi 6 вообще.

Скорее всего, причиной, по которой Xiaomi решила всё-таки выпустить MIUI 12 для Redmi 6 и 6A, стала фактически проведённая работа по оптимизации обновления. То есть разработчики компании адаптировали его для этих смартфонов.

Что Xiaomi делает с теми, кто критикует её смартфоны

Однако только на последнем этапе выяснили, что устройства работают на базе новой версии прошивки далеко не лучшим образом. А поскольку отказываться от фактически завершённого проекта, на который были потрачены деньги, было не комильфо, его было решено выпустить в релиз.

Правильно ли это? Ну, с одной стороны, да. Так у пользователей будет возможность обновиться, пусть и на свой страх и риск, а заодно понять, что старые смартфоны реально не могут обновляться бесконечно. Но, с другой стороны, Xiaomi просто-напросто рискует убить широкий спектр своих смартфонов.

Ведь тем самым она ухудшит их работу настолько, насколько это вообще возможно. При таких обстоятельствах и дополнительный год поддержки уже не выглядит как какая-то привилегия, а подаётся скорее как одолжение, причём не самое выгодное для пользователя.