Google потребовала сделать приложения для Android лучше

Не знаю, как у вас, а у меня приложения для Android никогда не вызывали особого трепета. Мало того, что многих программ из тех, что доступны в App Store, в Google Play отсутствуют в принципе, а те, что есть, реализованы из рук вон плохо. Недавно я во всех подробностях рассказал об этой проблеме на примере одной популярной программы. Возможно, это просто случайность. Но спорить с тем, что многие разработчики банально не особо стремятся подгонять под общеотраслевые критерии производительность и энергоэффективность своих приложений, абсолютно бессмысленно. Хорошо, что Google нашла решение этой проблемы. По крайней мере, частично.

Чем Google Play отличается от Google Store и что там можно купить

Google обновила требования к процедуре контроля качества приложений для Android. Она не стала ограничиваться общими фразами о том, что приложение должно отвечать потребностям пользователей, не копировать другие и отвечать принятым в отрасли требованиям безопасности. Всё это чушь. Вместо этого разработчикам предложили вполне конкретные требования, неисполнение которых может повлечь удаление из Google Play.

Какими должны быть приложения для Android

Все приложения для Android должны быть оформлены в соответствии с концепцией Material Design, чтобы соответствовать общей стилистике операционной системы.

Они должны поддерживать системные жесты навигации, а их интерфейсные элементы не должны вступать с ними в конфликт, когда пользователи пытаются управлять свайпами.

Мультимедийные приложения должны поддерживать формат видео HEVC и режим «картинка-в-картинке», чтобы воспроизведение роликов не прерывалось при выходе на рабочий стол.

Для экономии энергии в режиме сна Google требует от разработчиков не использовать фоновых процессов, чтобы добиться более высокой автономности.

Почему Google не удаляет из Google Play приложения со скрытыми подписками? Она в доле

Google хочет повысить производительность приложений, а для этого нужно, чтобы разработчики не использовали сторонних фреймворков, поскольку они препятствуют стабильной работе.

Ну, и для поддержания высокого уровня безопасности приложений Google требует, чтобы разработчики запрашивали как можно меньше привилегий на доступ к конфиденциальным данным вроде ID устройства, IMEI, номера телефона пользователя и т.д.

Как улучшить приложения для Android

Вроде бы ничего необычного, всё логично и закономерно. Другое дело, что часть из этих требований раньше не была прописана в принципе. То ли Google просто не уделяла этому значения, то ли надеялась, что разработчики сами заинтересованы в том, чтобы предложить пользователям наилучший опыт в своих приложениях. Но, как ни крути, соответствующие требования появились только сейчас.

Впрочем, часть из них выглядит довольно странно. Возьмём производительность. Google требует от разработчиков отказаться от использования сторонних фреймворков, потому что они снижают производительность. Но вместе с тем она не предлагает собственных решений для качественного повышения скорости и стабильности работы приложений. Так что выглядит это по меньшей мере лицемерно.

А вы говорите Google Play! Как App Store превратился в опасную помойку

То же самое касается требований безопасности. Да, Google рекомендует разработчикам не запрашивать у пользователей доступ к IMEI, ID их устройств и телефонным номерам. Но, во-первых, она просто рекомендует, позволяя принимать окончательное решение самим. А, во-вторых, по-настоящему важные требования и ограничения, как, скажем, на iOS, Google принять не решается, позволяя разработчикам творить бесчинства и дальше.

Безусловно, какие-то требования из списка будут активно применяться разработчиками, сделав приложения лучше. Это касается поддержки свайпов, оформления интерфейса в стилистике операционной системы и поддержки нового формата видео, а также режима «картинка-в-картинке», который сделает использование мультимедийного софта более удобным. Другое дело, что ждать кардинальных изменений от приложений из Google Play, к сожалению, не стоит.