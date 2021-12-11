ТОП-5 смартфонов, о которых я мечтаю

Каким бы хорош не был ваш смартфон, рано или поздно вы все равно посмотрите налево. Телефоны устаревают по техническим характеристикам, перестают получать обновления, со временем меняются тенденции в форм-факторе, материалах корпуса и так далее. А с учетом того, что в последнее время на рынке появляется много по-настоящему интересных устройств, выбор одного телефона и вовсе кажется глупой затеей. Сегодня хотелось бы поговорить о тех гаджетах, которые безумно хочется попробовать в деле, но едва ли они смогут сполна заменить мне основное устройство.

В последнее время мы с вами все больше возвращаемся в эпоху, когда смартфон выбирали не только по железу, но и по другим важным параметрам. Вспомните, как в магазине можно было выбрать среди снайперов, раскладушек, больших телефонов со стилусом и прочих. Во всяком случае мир Android в последние годы стал значительно богаче. С iPhone там все по-прежнему, один от другого едва отличается.

Провел несколько недель с Samsung Galaxy Watch 4. Надо брать?

Лучший телефон-раскладушка

В редакции мы уже несколько раз обсуждали идею перехода на Samsung Galaxy Z Fold 3. Причина банальна — лопаты надоели. Всем же понятно, что производители создают разнообразие искусственно: меняют расположение сенсоров внутри блока, переносят отпечаток то на кнопку, то на заднюю панель и так далее.

Телефонов, которые могут предложить что-то уникальное всего раз-два и обчелся. К слову, Galaxy Fold 3 точно один из таких. Когда красавец прилетел к нам в руки, моему восторгу не было предела. Да, механизм не самый удобный, фронтальная камера вообще никуда не годится, половина приложений работает коряво, но прощаться с ним почему-то не хотелось.

Понятно, что появись он у меня в качестве основного смартфона, я продал бы его уже через две недели. Вы вообще видели его стоимость? Там автомобиль можно взять без проблем. Но я все равно понимаю, кто его покупает. Любители чего-то новенького — этот гаджет точно для вас.

Подробнее о Galaxy Fold 3

Стоит ли покупать Пиксель 6

Про Пиксели слышали, наверное, все: айфон в мире Android, главное детище компании Google, прародитель всех современных гаджетов. Одним словом — мечта.

В своих статьях мы часто пишем про компанию добра, хвалим или ругаем ее продукты, обсуждаем проблемы и тому подобное, но едва ли кто-то из нас может залезть в голову инженерам и понять их мысли. С приобретением Google Pixel 6, мне кажется, что такая возможность у пользователя появится.

Пусть смартфон и не поставляется в Россию, но так ведь даже лучше. Поставить английский язык, посмотреть шрифты, меню, виджеты, Android 12 в конце концов. Почему я его не возьму себе? В первую очередь смущает гарантия. А если разобьешь, починка выйдет настоящим испытанием. Но для гиков это точно один из главных гаджетов на рынке.

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Стоит ли покупать Huawei

Опять же, Huawei — уникальное устройство. Смартфон без Гугл сервисов — явление очень редкое. Я бы с радостью проходил с ним месяца два-три, затестил бы все функции, попробовал бы Google Камеру установить, опробовал аналог Google Play. Другими словами — затестировал бы его до дыр.

Среди всех устройств китайской компании отдаю предпочтение Huawei Nova 9, но делаю это исключительно из своего вкуса. Когда о нем писал автор AndroidInsider.ru Артем Сутягин, я сразу же взял себе на заметку — надо посмотреть.

Подробнее о Huawei Nova 9

Лучший китайский смартфон

На вопрос какой китайский смартфон я считаю лучшим, ответ очевидный — конечно это Poco X3 Pro. Я познакомился с этими гаджетами еще когда представили Poco F1. Помню, как еще тогда на YouTube блогеры один за другим записывали про него ролики. Глубоко сомневаюсь, что дело было в рекламе.

За свою демократичную стоимость Poco X3 Pro предлагает ну очень вкусные характеристики:

Дисплей 6.7 дюйма, частота обновления до 240 Гц;

Процессор Snapdragon 860;

Четыре камеры (64/13/2/2 Мп);

Память 8/256 ГБ;

Быстрая Зарядка 33 Вт.

И сколько бы вы думали стоит такая машина завернутая в пластиковый корпус? Всего каких-то 19 тысяч рублей. Причем, если немного оглядеться по сторонам, можно найти его еще дешевле. Лучший смартфон по соотношению цена-качество — безусловно Poco.

Подробнее о Huawei Nova 9

Cтоит ли покупать смартфоны Nokia

Совсем недавно Nokia подняли на уши всю общественность. Эти ребята сообщили, что не будут обновлять один из своих топовых аппаратов на Android 12. Повлияло ли это на мое желание приобрести себе и своей подруге Nokia X20? Конечно, нет.

На мою сторону недавно встал автор AndroidInsider.ru Иван Герасимов: Не слушайте хейтеров! Nokia — по-прежнему топчик. Голый Android, неплохие по современным меркам камеры и великолепный дизайн с легендарной надписью на лицевой панели. Неужели этого недостаточно?

Подробнее о Nokia X20

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Конечно, большую часть аппаратов из подборки я видел, ибо смартфоны не по разу побывали в нашем офисе. Но весь прикол в том, что рано или поздно они уезжают, а желание продолжить пользоваться ими остается.

А что вы думаете на этот счет? Согласны со мной? Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях ниже или в нашем Телеграм-чате, будет интересно прочесть.