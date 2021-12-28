Приложения, от которых лучше отказаться прямо сейчас

Сложно представить себе современный смартфон без сторонних приложений. Несмотря на тот факт, что с большинством задач мы можем справиться без них, типичный пользователь все равно так и норовит забежать в Google Play. Одни программы мы скачиваем сразу после покупки нового устройства, так как испытываем в них острую необходимость, другие загружаем по совету товарищей, а третьи — так, за одно. Сегодня речь пойдет как раз о таком софте, который мало того, что не выполняет никаких полезных функций и заполняет ваше хранилище, так еще и может содержать вредоносное ПО.

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Приложение для QR-кода на Android

Начнем с самого главного нововведения нового времени — QR-кодов. На данный момент в большинстве регионов России действует правило, согласно которому при входе в места общественного пользования, вам необходимо предъявить документ, подтверждающий вакцинацию. Понятно, что разработчики сразу же просекли фишку и выпустили кучу приложений по этому поводу, однако устанавливать их я не рекомендую.

Ну, согласитесь, когда есть возможность добавить QR-код в Google Play весьма глупо пользоваться для этого отдельным приложением сомнительного качества. Гораздо ведь круче иметь доступ к коду по двойному нажатию кнопки питания, не так ли? Плюс, никто не запрещал сделать скриншот с Госуслуг и сохранить его в Галерею.

Приложения для очистки телефона

В последнее время чистка кэша на Андроид является главным предметом дискуссии всех пользователей. Одни яро утверждают, что если не чистить смартфон, со временем устройство начнет лагать или вообще откажется работать напрочь. Другие говорят, что кэш не имеет негативного влияния на производительность, а иногда даже наоборот, способен ускорить его работу.

Я предлагаю пойти от обратного. Вспомните, зачем вы впервые скачали себе приложение для чистки смартфона? Столкнулись с какой-то неразрешимой проблемой и программа помогла в ее решении? Вряд ли. Или же скачали Cleaner потому, что увидели крутую рекламу на каком-то сайте? Вот это да, наверняка.

Подобные приложения плохи по двум основным параметрам. Во-первых, здесь очень много разной рекламы. Во-вторых, часто эти программы запрашивают доступ даже к тем функциям, которые им не нужны. А наивный пользователь бездумно кликает на Разрешить, не подозревая о возможности наличия шпионского компонента. Ну, раз попросил, значит это нужно.

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Нативные приложения на Андроид

Интересно получается: когда на Android-смартфонах появились предустановленные российские приложения, пользователи сразу же нашли способ их удаления. Но про остальные программы, которые без толку хранятся в смартфоне, все почему-то резко забыли.

Так вот, вместо того, чтобы постоянно чистить память своего смартфона через специальные программы, предлагаю для начала удалить те приложения, которыми вы никогда не пользуетесь: родной браузер, Google Карты, Duo, Google Музыка, Фильмы и еще тонна подобных. Нет, бесспорно, нативные Карты очень хороши, но какой в этом толк, если большинство скачивает Яндекс?

С помощью этого простого совета вы не только освободите память на смартфоне, но и сделаете пользование смартфоном значительно удобнее: наконец расставите иконки в нужном для вас порядке и избавитесь от лишних рабочих столов.

Нужен ли антивирус на смартфоне

Опять же, навязчивое желание скачать антивирус на свое устройство, навеяно нам еще с нулевых. Поймите уже наконец: все крупные разработчики уже давно позаботились о вашей безопасности и внедрили все необходимые инструменты внутрь своего софта. Если вы скачиваете приложения только из официальных источников, переживать вообще не стоит.

Плюс, обратите внимание на кучу уведомлений при первом запуске программы. Пока вы не нажмете отдельную кнопку Разрешить доступ приложение никак не сможет навредить вашему устройству.

Чтобы поставить жирную точку над вопросом: Нужен ли антивирус на Андроид, предлагаю перейти в Google Play и посмотреть, что предлагают такие программы:

Вместо того, чтобы захламлять свой гаджет, все это вы без проблем можете сделать сами, пройдя в Настройки. К каждому пункту прикрепляем специальную инструкцию с руководством. Пользуйтесь!

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А вы чистите смартфон от нативного софта? Обязательно поделитесь своим мнением в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже. Будет интересно прочесть.