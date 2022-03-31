Что случится с Ватсапом 1 апреля на самом деле

WhatsApp по-прежнему остается одним из немногих сервисов, которых блокировка обходит стороной. Meta* не так давно была признана экстремистской организацией, а YouTube ходит по краю: к сервису много претензий, но власти пока лишь грозят ему пальцем. Шутка ли, но на блокировке WhatsApp спекулируют не только мошенники, но и некоторые СМИ. Сегодня в некоторых изданиях появились публикации, рассказывающие о том, что миллионы пользователей останутся без WhatsApp. Давайте разберемся, правда ли, что заблокируют Ватсап в России 1 апреля или речь вовсе не об этом?

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Блокировка Инстаграм в России

Начнем с того, что с 21 марта 2022 года позиция российских властей по поводу Meta* не изменилась — Facebook* и Instagram* заблокированы в России. Генпрокуратура направила письмо в Роскомнадзор и потребовала ограничить доступ к соцсетям за призывы к насилию в отношении российских военнослужащих. Позже Meta* пыталась оправдаться, что их намерения были неправильно поняты, а негативные комментарии продолжат удалять. Оказалось, всё зря: Тверской суд признал компанию экстремистской.

Теперь сервисы недоступны, а компания до сих пор не обжаловала приговор. По сути, решение суда не затронуло пользователей, не считая того, что в Instagram* не получается зайти. Также пользователям нельзя оплачивать рекламу и подписки в сервисах Meta*, иначе это будет приравниваться к финансированию экстремистской деятельности.

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Блокировка WhatsApp в России 2022

История с Meta* никак не затронула WhatsApp. Об это заявил Роскомнадзор, отметив, что работа мессенджера ограничена не будет — им по-прежнему можно пользоваться без VPN. К тому же, WhatsApp не имеет платных функций и подписок, поэтому отвечать перед законом за финансирование экстремистской деятельности также не придется. Блокировки WhatsApp не стоит ожидать и по той причине, что в мессенджере нет возможности публично делиться какой-либо информацией в отличие от Instagram* или Facebook*.

Тем не менее, на фоне блокировке соцсетей активно спекулируют мошенники: они рассылают новость о том, что мессенджер станет платным. Конечно же, верить этому не стоит ровно как и фейковым новостям о блокировке WhatsApp в России.

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Когда заблокируют Ватсап

На днях некоторые издания заявили о том, что с 1 апреля WhatsApp отключат «у миллионов россиян». Эту новость нельзя назвать сенсационной: она появляется так же часто, как и информация об отключении Android-смартфонов. На самом деле, все намного проще: речь идет о прекращении поддержки приложения на некоторых операционных системах. Что это значит?

Суть в том, что WhatsApp перестанет работать на операционных системах старше Android 4.4 KitKat и iOS 9. К слову, WhatsApp на iOS 9 не поддерживается с осени прошлого года. Вы можете найти подтверждение этому на странице приложения в App Store.

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Что касается устаревших версий Android, информации о прекращении поддержки пока нет. Обычно WhatsApp предупреждает пользователей об этом заранее, но явно не за день или два. На сайте сообщается о том, что мессенджер можно установить минимум на Android 4.1 или новее, но эта новость стара как мир — об ограничении сообщалось еще в конце прошлого года. На сайтах авторитетных иностранных СМИ мы также не нашли никаких публикаций на тему прекращения поддержки WhatsApp.

К слову, на старых версиях Android до сих пор работают Samsung Galaxy A5, Galaxy E7, смартфоны Lenovo и Xiaomi Redmi 2. Кстати, у журналиста AndroidInsider.ru Артёма Сутягина вышла классная статья про 9 лучших смартфонов Xiaomi, которые еще есть в продаже — обязательно прочтите!

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Получается, мессенджер не только не будет заблокирован в России, но также не ожидается прекращения поддержки WhatsApp на Android-смартфонах устаревших версий. Перенстанет ли работать WhatsApp на Android — покажет время. Во всяком случае, компания всегда предупреждает пользователей заранее. Вероятно, в худшем случае WhatsApp расскажет о грядущем отключении на устаревших версиях ОС, но до отключения у вас еще будет время перенести данные или же купить новенький смартфон.

*Meta, а также Instagram и Facebook являются экстремистскими организациями, запрещенными на территории РФ.