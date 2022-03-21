Заблокируют ли WhatsApp в России после признания Мета экстремистской организацией

Сегодня, 21 марта, Тверской суд Москвы признал компанию Meta*, больше известную как Facebook*, экстремисткой организацией. Деятельность организации, которой принадлежат Facebook* и Instagram*, а также популярный мессенджер WhatsApp, была запрещена на территории России, решение о запрете вступает в силу немедленно. Вместе с этим возникает большой вопрос по поводу WhatsApp. С одной стороны, ранее о его блокировке заявлено не было, но в связи с последними новостями все могло сильно измениться.

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Meta — экстремистская организация

Скандал с Meta* начался после того как пресс-секретарь Meta* Энди Стоун объявил в своем Twitter-аккаунте, что компания больше не будет запрещать пользователям Instagram* и Facebook* призывать к насилию в отношении российских военнослужащих.

После этого Генпрокуратура направила письмо в Роскомнадзор и потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram*. Блокировка началась 14 марта в 00:00 по московскому времени. Однако вопрос о признании Meta* экстремисткой организацией оставался открытым. Сегодня Тверской суд принял окончательное решение:

Удовлетворить исковые требования Генеральной прокуратуры о запрете деятельности компании Meta*, — огласила постановление судья Ольга Солопова.

Кроме того, с сегодняшнего дня оплатить рекламу в Facebook* и Instagram* будет запрещено. Также под запрет попадает продажа и покупка акций Meta*. Это будет приравниваться к финансированию экстремистской деятельности, что соответствует статье 282.3 Уголовного кодекса. За неисполнение закона предусмотрен штраф в размере до 700 000 рублей или лишение свободы на срок до 8 лет.

Плюс, пропагандой экстремистской деятельности считается размещение логотипов Meta*, а также Facebook* и Instagram*. За это предусмотрен штраф или административный арест до 15 суток.

При этом пользоваться Инстаграм* и Фейсбук в России все же можно:

Использование продуктов компании Meta* физическими и юридическими лицами не должно рассматриваться как участие в экстремистской деятельности. Лица не будут привлекаться к ответственности только за то, что они пользуются услугами Meta*, — пояснил представитель прокуратуры (ТАСС)

Сейчас по поводу блокировки Facebook* и Instagram* в России остается очень много вопросов. Можно ли делиться скриншотами и ссылками из Фейсбук и Инстаграм* в личных сообщениях и в блогах в других социальных сетях? Удалят ли Instagram из Google Play и можно ли будет скачивать Instagram* из сторонних источников? Мы будем следить за ситуацией и обязательно расскажем о ней, как только появится официальная информация, но пока я бы от таких действий воздержался.

Заменить Инстаграм* в России будет несложно. Ранее мы уже рассказывали вам о 5 приложениях, которые без проблем справятся с этой задачей. Плюс, совсем недавно был анонсирован отечественный аналог Инстаграм*, который появится уже в апреле. Можете оставить заявку на регистрацию уже сейчас, за это обещают дополнительные привилегии.

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Блокировка Ватсап в России 2022

Плюс ко всему, было неясно, заблокируют ли WhatsApp в России. Популярный мессенджер принадлежит той же компании, однако не позволяет пользователям вещать на большую аудиторию. Выходит, что пользоваться WhatsApp можно?

В сообщении Роскомнадзора (через ТАСС) от 17 марта 2022 года говорилось следующее:

Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается. Роскомнадзор не связывает сбои в работе сервиса с ограничениями других ресурсов Meta Platforms* (Facebook* и Instagram*).

После внесения компании Meta* в список экстремистских организаций решение относительно WhatsApp не изменилось. ТАСС сообщает, что на заседании суда было решено, что работу мессенджера WhatsApp ограничивать не будут. Вы по-прежнему сможете пользоваться WhatsApp в России в полном объеме без VPN-сервисов.

WhatsApp на территории России не имеет платных функций, а значит, наказание за финансирование экстремистской деятельности для этого мессенджера не актуально. Кроме того, размещение логотипов с WhatsApp не будет противоречить законодательству РФ.

Конечно, даже если WhatsApp заблокировали в России, найти ему замену не так трудно. Ранее автор AndroidInsider.ru Иван Герасимов уже рассказывал вам про аналоги Ватсап в России, рекомендую ознакомиться.

*Meta, а также Instagram и Facebook являются экстремистскими организациями, запрещенными на территории РФ.