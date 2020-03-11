Escobar Fold 2, который компания брата Пабло Эскобара продавала за 400 долларов, оказался реальным Galaxy Fold, обклеенным блестящими плёнками с логотипом нового бренда. Но не спешите радоваться. Ведь получить этот смартфон вам, скорее всего, не удастся, потому что компания Escobar Inc. в действительности не занимается их продажей. Для многих и для нас в том числе это было очевидно с самого начала, однако на тот момент мы имели только косвенные доказательства недобросовестности родственников знаменитого наркобарона. Теперь же точку в этом вопросе поставил популярный YouTube-блогер Маркес Браунли.

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По словам Браунли, когда он узнал о выходе первого Escobar Fold и его цене, которая равнялась 349 долларам, он оформил заказ, не слишком рассчитывая на успех. Стоит ли говорить, что аппарат блогер так и не получил, а в личном кабинете статус заказа установился на «Сборке», но не изменился ни через месяц, ни через два, ни через три. Несмотря на это, в скором времени Escobar Inc. запустила второе поколение Escobar Fold, оценив его на 50 долларов дороже предыдущего. Браунли оплатил и его, но на этот раз назвался другим именем. Результат оказался тем же.

Как купить Escobar Fold

Тогда Браунли написал у себя в Твиттере, что оплатил оба поколения Escobar Fold, но не получил ни один заказ, отметив, что не рекомендует никому связываться с Escobar Inc. Тем же вечером с блогером связались представители компании. Они уточнили, что прислать ему оригинальный Escobar Fold не представляется возможным из-за исчерпания складских запасов. Однако они могут отправить вместо него второе поколение. Удивительно, но Escobar Fold 2 по первому заказу всё-таки добрался до Браунли, позволив взглянуть на него и нам.

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Как видно, комплект поставки смартфона довольно скуден и, помимо него самого, включает в себя только зарядный кабель. Ни чехла, ни наушников, даже блок питания – и тот не положили. Зато целиком упаковали аппарат в золотые плёнки с логотипом бренда Escobar Inc., под которыми скрываются признаки реального происхождения устройства. Видимо, родня печально известного наркобарона не собирает Escobar Fold 2 из компонентов Galaxy Fold самостоятельно, как они утверждали в пресс-релизах, а маскирует под него вполне себе розничный аппарат Samsung. Правда, не очень понятно, куда в таком случае деваются сопутствующие аксессуары, которых в оригинальном комплекте поставки довольно много.

Что не так с Escobar Fold

Несмотря на то что Escobar Fold 2 успел засветиться у многих блогеров и известных людей, это ничего не меняет. Совершенно очевидно, что Escobar Inc. – это мошеннический проект, направленный на обманное извлечение денег у людей, которые жаждут получить складной смартфон за бесценок. У этого есть несколько доказательств:

Escobar Inc. зарегистрирована в Швеции, а её штат состоит из двух человек;

Сайт Escobar Inc., на котором продаются смартфоны, не связан ни с одной платёжной системой, предлагая покупателям оплачивать покупки переводом на банковский счёт;

Вы не найдёте ни одного случайного человека, который бы получил Escobar Fold – это либо техноблогеры, либо бывшие звёзды кино или эстрады, которым уже нечего терять и они рекламируют всякую дичь.

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Если вы ещё не поняли, то повторю ещё раз: не вздумайте заказывать Escobar Fold, потому что это развод. Ведь даже Маркес Браунли получил свой экземпляр только после того, как сделал Escobar Inc. антирекламу у себя в Твиттере, да и то – только по тому заказу, который оформлял на своё имя. По второму заказу смартфон до него так и не доехал, и уже вряд ли доедет. Мораль: халявы не бывает.