Могут ли на Honor наложить санкции, как на Huawei

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Артем Сутягин 0

Одной из самых значимых историй последнего времени в мире смартфонов в частности и электроники в целом является то, что происходит с Huawei. Что-то похожее было с ZTE, когда на компанию накладывали санкции, но сравнивать ZTE и Huawei — лидера индустрии — довольно сложно. В итоге, компания была лидером в разработке сетей пятого поколения, постоянно предлагала новые разработки и периодически смещала Samsung с первого места по продажам смартфонов в мире. В частности, предлагая лучшие камеры в отрасли. Теперь она под санкциями, а начинать бизнес приходится практически сначала. В прошлом году Huawei продала свой бренд Honor, чтобы спасти хотя бы его. Вот только не факт, что схема сработает, ведь на этот бренд тоже могут наложить санкции.

Honor

Компания только начала снова подниматься, как над ней опять нависала угроза.

Honor это отдельная компания

Huawei продала свой бренд Honor в конце прошлого года консорциуму из более чем 30 компаний. Эти усилия по спасению бывшего суббренда могут быть напрасными, поскольку некоторые законодатели из США теперь хотят, чтобы Honor была добавлена ​​в Список юридических лиц Министерства торговли США. Это документ, который описывает компании, которые представляют угрозу США и работа с которыми может или должна быть ограничена.

Как платить телефонами Huawei и Honor при помощи Mir Pay.

Около 14 депутатов-республиканцев попросили министра торговли Джину Раймондо включить компанию Honor Device Co. в экономический черный список. В случае положительного решения компания будет обозначена как угроза национальной безопасности США. Этот статус ограничит ей доступ к работе с американскими компаниями. Рассказывать, как это будет происходить, бессмысленно. Достаточно просто посмотреть, как развивались события вокруг Huawei.

Honor

До отделения от Huawei у Honor было не столько забот, сколько сейчас.

Наложат ли санкции на Honor

Законодатели во главе с представителем Майклом Макколом (штат Техас) заявили, что отделение Honor от Huawei было направлено на сохранение доступа фирмы к американским компонентам и программному обеспечению, необходимым для создания смартфонов и сетевых решений. Больше всего опасений у законодателей вызывает то, что Huawei имеет тайные связи с Коммунистической партией Китая. Ее уже давно обвиняли в подобном поведении, но представители компании неоднократно все отрицали.

Аналитики отмечают, что продажа Honor дала ей доступ к полупроводниковым чипам и программному обеспечению, на которые она полагалась и, вероятно, была бы заблокирована, если бы продажа не состоялась… Продажа Honor не была рыночным результатом, а скорее организована партией. Те же опасения по поводу экспорта технологий в Honor, когда она была частью Huawei, должны относиться к ее нынешней структуре собственности, поддерживаемой государством — сказано в письме, адресованном Джине Раймондо.

Что будет с Honor

Если просьба законодателей исполнится, это станет серьезной неудачей для компании, которая только начинает восстанавливаться. В этом месяце Honor уже представила модели линейки Magic 3 с процессорами Snapdragon 888 Plus и поддержкой сервисов Google.

Honor

Компания только представила крутой телефон Honor Magic 3, как снова оказалась в сложной ситуации.

Для всех фанатов флагманских моделей Huawei, выход новинки стал светом в конце тоннеля. Не все верили в этом, но по факту мы получили то устройство, которым должен был стать Huawei P50 и его модельные ответвления. С момента расставания прошло слишком мало времени, и поэтому, кроме того, что мы просто получили хороший телефон, он еще и оказался довольно близким по духу к моделям бывшей материнской компании.

Сервисы Google и топовое железо. Сможет ли Honor Magic 3 заменить Huawei.

Для инвесторов это тоже станет серьезной проблемой, так как новая компания будет испытывать куда большие проблемы, чем набравшая к ”началу шторма” солидный вес Huawei. Чем это закончится, мы узнаем довольно скоро. Скорее всего, санкции или введут, или ситуация устаканится и какое-то время Honor не будут трогать. Возможно, через несколько месяцев мы вернемся к этому разговору. А может быть просто будем пользоваться новыми моделями Honor с сервисами Google.

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