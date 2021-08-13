Сервисы Google и топовое железо. Сможет ли Honor Magic 3 заменить Huawei

Не знаю, как вы, а я ждал этот момент. Мне всегда нравились телефоны Huawei и Honor. Поэтому я сильно расстроился после введения санкций и постепенного прекращения истории этих смартфонов. Когда стало известно, что бренд Honor продали и он может получить второй шанс, я стал следить за ситуацией, и поэтому делал большую ставку на презентацию Honor Magic 3. Я ждал смартфона, который сможет заменить те Huawei, которые мы потеряли. Презентация прошла и осталось несколько двоякое впечатление, которым и хочется поделиться. А заодно рассказать о том, что вообще из себя представляют новые смартфоны.

Новые телефоны Honor

Компания Honor была продана Huawei в прошлом году, что позволило бывшему суббренду стать независимым и восстановить связи с глобальными партнерами. Даже такие компании, как Google и Qualcomm, снова получили возможность работать с брендом. Honor уже выпустила серию телефонов средневысокого класса — Honor 50, но теперь у нас есть первые флагманы серии Honor Magic 3, выпущенные после расставания с Huawei.

На этот раз мы получили сразу три телефона: Honor Magic 3, Honor Magic 3 Pro и Honor Magic 3 Pro Plus. Как видим, в нейминге нас не ждет ничего нового. Зато сами смартфоны приятно радуют некоторыми своими функциями. К ним можно отнести изогнутый 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2772 на 1344 и частотой обновления 120 Гц, батареей 4 600 мАч, проводной зарядкой 66 Вт, поддержкой Google и оболочкой Magic UI 5. Отличия между телефонами заключаются в основном в процессорах, камерах и некоторых других деталях.

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Honor Magic 3 Pro Plus — самый хороший Honor

Ищете бескомпромиссное устройство? Вот тут и приходит время Honor Magic 3 Pro Plus. Как и его название, список характеристик у него тоже довольно длинный. Вы получаете не только вышеупомянутый экран, аккумулятор и скорость проводной зарядки, но еще чипсет Snapdragon 888 Plus и беспроводную зарядку на 50 Вт.

В топовом телефоне Honor так же есть довольно интересная конструкция с четырьмя задними камерами. Основной сенсор IMX700 на 50 Мп (1,22 мкм, 1/1,28 дюйма, 23 мм), монохромная камера на 64 Мп, сверхширокоугольная камера на 64 Мп (11 мм) и камера с перископическим зумом 4х 64 Мп.

Каждый из сенсоров сам по себе более чем достоин упоминания, но есть еще датчик цветовой температуры, а так же 13 Мп фронтальная селфи-камера с камерой ToF для 3D разблокировки по лицу.

Что касается покрытия передней панели, производитель уверяет, что сделал что-то очень крутое. А именно Nano Crystal Shield. Такая защита способна в 3 раза снизить вероятность разбить экран при падении. Естественно, нам сказали, что это было установлено опытным путем. Для еще большей защиты телефона от повреждений он получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

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Honor 30 Pro — хороший недорогой Honor

Magic 3 Pro является средней моделью из тех, что были представлены, но имеет много общего с Pro Plus. Вы получите процессор Snapdragon 888 Plus, беспроводную зарядку 50 Вт и рейтинг IP68. Так же смартфон укомплектован 3D-камерой ToF на передней панели для безопасной разблокировки по лицу и 13 Мп фронталкой. Кажется, что покупая обычные Pro, вы ничем не жертвуете, но это не так.

Основная камера по-прежнему будет иметь разрешение 50 Мп, но в ней будет установлен более мелкий сенсор. Сверхширокая камера вместо разрешение 64 Мп получила только 13 Мп. Монохромная камера сохранила свои характеристики, а зум стал лишь 3,5-кратным (10х гибридный). В остальном телефоны идентичны.

Honor Magic 3 — дешевый новый Honor

Конечно, назвать Honor Magic 3 дешевым не совсем правильно, но на фоне двух остальных моделей это действительно так. Впрочем, к ценам мы еще вернемся.

В отличии от старших моделей, базовая получила более простой процессор — Snapdragon 888. У нее нет беспроводной зарядки и 3D системы сканирования лица. А еще защита от воды стала более низкой — IP54. С таким уровнем не бояться можно только брызг, но к настоящей воде лучше не подходить.

Основная камера не получила ни одного зум-модуля. Вместо этого у вас есть 50 Мп камера с сенсором IMX766, монохромный сенсор на 64 Мп и сверхширокоугольный объектив на 13 Мп.

В остальном вы по-прежнему получаете тот же 6,67-дюймовый OLED-экран с частотой 120 Гц, 13-мегапиксельную селфи-камеру, проводную зарядку на 66 Вт и аккумулятор на 4 600 мАч. Это редкий случай, когда при повышении уровня модели не увеличивается диагональ экрана.

Сравнение Honor Band 6 с другими часами и трекерами.

Сколько стоит Honor Magic 3, Pro и Pro Plus

Российских цен пока нет (рынки запуска тоже неизвестны), но зато есть европейские, которые не сложно конвертировать в рубли. Впрочем, делать это немного страшновато, так как даже базовая модель стоит больше 1 000 долларов.

Цены на новые телефоны Honor:

Honor Magic 3 (8/256 ГБ) — 899 евро (примерно 78 000 рублей )

) Honor Magic 3 Pro (8/256 ГБ) — 1099 евро (примерно 95 000 рублей )

) Honor Magic 3 Pro Plus (12/512 ГБ) — 1488 евро (примерно 129 000 рублей)

Цвета новых Honor:

Honor Magic 3 — синий, золотой, белый, черный

Honor Magic 3 Pro — черный, белый, золотой

Honor Magic 3 Pro Plus — керамический черный, керамический белый

Стоит ли покупать Honor Magic 3

Вопрос довольно сложен и для ответа на него надо понимать одну важную вещь. Если убрать процессор, то по камере, зарядке и некоторым другим параметрам четко видно, что новый смартфон очень похож на Huawei P50 и Huawei P50 Pro. Наивно полагать, что чуть больше, чем за полгода Honor смогла подготовить свой смартфон. Явно мы имеем дело с устройством, которое разрабатывалось под руководством Huawei.

Но это хорошо, так как впервые с момента введения санкций мы получили нормальный смартфон с поддержкой сервисов Google, но сделанный в лучших традициях Huawei. Через год Honor может уже не повторить такой успех, а значит, если хочется купить Huawei, лучше покупать сейчас.

Правда, одна ложка дегтя все же есть. Компания пообещала только один год обновления программного обеспечения. В этом можно быть уверенным, а дальше уже как получится. И это мы видим на фоне высокой цены и того, что Samsung даже для в разы более дешевых моделей предлагает 3 года обновлений.

Мне кажется, смартфон получился хорошим, но называть его идеальным я бы не стал. Но если вы готовы переплатить за Snapdragon 888 Plus и хотите что-то в духе старого доброго Huawei, следите за новостями на нашем сайте и за нашим Telegram-каналом. Мы расскажем, когда его можно будет купить и как это лучше сделать.