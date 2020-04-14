Можно ли смотреть видео с друзьями, сидя на самоизоляции

Мир никогда не станет прежним! Так можно говорить каждый день, ведь все, что нас окружает, постоянно меняется, но именно сейчас все меняется слишком быстро, чтобы оставлять это без внимания. Пандемия коронавируса изменила очень многое. Что-то просто отменилось, что-то начало очень быстро эволюционировать, а что-то появилось новое. Раньше этого не было, но ускорение процессов в обществе подтолкнуло к переменам. Оним из примеров является новинка от Netflix. Если вы любили смотреть кино и сериалы вместе с друзьями и теперь вам этого не хватает, о вас уже позаботились. Теперь это можно сделать удаленно, но все будет происходить, как-будто вы находитесь вместе с друзьями.

Как можно наладить удаленное общение

Поддержание связи является первой мировой проблемой во время всеобщей самоизоляции. Спасти нас могут только технологии. Они позволяют нам не сойти с ума со скуки и не стухнуть в четырех стенах. Для этого у нас есть связь. Телефон и мессенджеры это хорошо, но многим хочется хотя бы имитации живого общения. Для этого есть видеосвязь с ее плюсами и минусами. А теперь появились и еще более продвинутые способы общения.

Иногда вечером мне хочется просто одному сеть и посмотреть пару серий хорошего сериала, но такое бывает в те дни, когда сильно устаешь и хочешь просто уединиться. В остальное время я люблю устраивать коллективные просмотры с друзьями или семьей.

Сейчас делать это сложнее, так как друзья уже не могут так просто прийти в гости. В это время некоторые разработчики сориентировались очень быстро и предложили воспользоваться их сервисами для коллективного просмотра. Все делается буквально в пару кликов.

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Что такое Netflix Party

Например, Nerflix запустила расширение для браузера Google Chrome, которое называется Netflix Party. Оно позволяет общаться и устраивать коллективные просмотры контента, не выходя из дома. Конечно, это та еще ”синтетика”, но в такие времена, как сейчас, иного выхода нет.

Перед началом такой тематической вечеринки нужно создать ссылку, которая рассылается всем участниками. Чем-то это напоминает общение через ZOOM, про который мы рассказывали несколько дней назад.

Во время просмотра можно переписываться или разговаривать друг с другом через встроенный мессенджер.

Стоит обратить внимание на то, что пользоваться этим расширением можно только на компьютере или ноутбуке и только через Google Chrome. На остальных платформах подобное общение пока невозможно.

Сама возможность совместного просмотра бесплатна, но создатели сервиса предлагают отблагодарить их через Patreon. Сейчас они развивают свое детище и стараются добавить к нему новые функции. Например, поддержку видеосвязи и интегрированные смайлики. Если вы чего-то не понимаете и у вас остаются вопросы, получить на них ответ можно на официальном сайте.

Когда чат-комната создана и заполнена людьми, можно начинать мероприятие. Главное, чтобы контролировал его кто-то один. Если все будут управлять воспроизведением, может получится очень странная и сюрреалистичная картина. Проще говоря, все будут мешать друг другу.

Как развлекаться во время самоизоляции

Приведенный способ, конечно, не является полноценной заменой похода в кино, но как вариант выглядит очень даже неплохо. По крайней мере, вы сможете сразу обсудить все происходящее на экране и разделить положительные или отрицательные эмоции.

А вы знали, как YouTube станет хуже из-за коронавируса?

Кроме Netflix Party, есть и другие варианты подобных сервисов. Например, Metastream и . Именно TwoSeven мне понравился больше, чем остальные варианты. Кроме сериалов с Netflix, есть возможность просматривать контент даже с YouTube. Кроме YouTube, есть поддержка Amazon, HBO, Vimeo и других источников, включая тот же Netflix. Сервис бесплатный, но есть платная подписка, которая позволяет получить доступ к еще большему количеству сервисов, включая Disney+.

Как пользоваться сервисами для совместного просмотра видео

В использовании приведенных сервисов нет ничего сложного. Достаточно просто запустить видео, и если расширение установлено, иконка этого расширения в правом верхнем углу Chrome немного изменится. При нажатии на нее появится предложение поделиться ссылкой. Эту ссылку надо переслать своим друзьям и можно начинать просмотр.

YouTube еще есть чем удивить. Например, своей статистикой.

Я только пару раз пользовался таким просмотром, но уже как-то успел немного проникнуться нему. Не скажу, что стал фанатом, но что-то в этом определено есть. Получается что-то типа прямого эфира. Есть ощущение, что реально смотришь стрим. В целом, так оно и есть. Просто создаешь этот стрим ты сам на основании уже существующих видео.

Мне кажется, что со временем таких сервисов будет появляться все больше. Особенно, если пандемия не отступит быстро и нам придется провести дома больше времени. Даже после ее окончания люди будут любить такие штуки и они будут развиваться. Скорее всего они даже станут часть фирменной функциональности приложений. Как думаете, стоит ли пользоваться такими просмотрами? Или лучше просто посмотреть, а потом обсудить через некоторое время? Давайте поговорим об этом в комментариях и нашем Telegram-чате.