5 процессоров MediaTek, которые лучше любого чипа Snapdragon. Если и покупать смартфон, то только на них

В среде любителей гаджетов к смартфонам на MediaTek принято относиться скептически. Ведь на протяжении долгих лет за продукцией тайваньской компании тянется шлейф по-настоящему провальных процессоров. Плюс ко всему самые крутые смартфоны вроде Galaxy S24 Ultra работают на Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm, а самые отвратительные модели наподобие TECNO Spark Go (2023) — на Helio A22 от MTK. Значит ли это, что хороших процессоров MediaTek просто не существует? Совсем нет! Более того, некоторые чипы MTK даже лучше Snapdragon, и сегодня вы в этом убедитесь.

Энергоэффективный процессор Helio G99

Этот чип, представленный еще в 2022 году, продолжает оставаться крайне востребованным, и на его базе до сих пор выходят новые смартфоны. Подобная тенденция неслучайна. Ведь за 2 года ни MediaTek, ни Qualcomm не смогли придумать аналогичное по своей цене решение: Snapdragon 680/685 проигрывают в производительности, а чипы Dimensity 6000-й серии предлагают те же вычислительные способности по более высокой цене.

Смартфоны на Helio G99 отличаются хорошим запасом мощности на уровне свыше 400 тысяч баллов в AnTuTu, почти не греются и очень долго держат заряд, благодаря обкатанному техпроцессу 6 нм. Поэтому, если вы ищете недорогую модель, устройство на базе Helio G99 станет для вас оптимальным выбором.

Только учтите, что процессор Helio G99 встречается в моделях с самым разным техническим оснащением. Если какой-нибудь Samsung Galaxy A15 вы сможете купить примерно за 10 000 ₽, то за Infinix NOTE 40 Pro придется отдать минимум 25 000 ₽. А покупать телефон на Helio G99 (даже с приставкой «Ultra» или «Ultimate») по цене выше 20 тысяч — бессмысленно. В этой ценовой категории есть чипы, которые и мощнее, и с обработкой фото справляются лучше.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Процессоры Dimensity 8020 и Dimensity 8050

Dimensity 8020 и Dimensity 8050 очень похожи. Их главное сходство заключается в том, что данные чипы — копии Dimensity 1100 и Dimensity 1200, вышедших еще в 2021 году. Плохо ли это? С одной стороны да, ведь MediaTek пытается втюхать нам старые процессоры под видом новых. С другой — среди смартфонов за 20-30 тысяч рублей им до сих пор нет равных.

В отличие от Snapdragon 778G или Snapdragon 7s Gen 2, процессоры Dimensity 8000-й серии совместимы с накопителями стандарта UFS 3.1 и оперативкой LPDDR5 вместо UFS 2.2 и LPDDR4X соответственно. Это приводит к тому, что смартфоны на Dimensity 8020 и Dimensity 8050 работают заметно шустрее своих конкурентов по аналогичной цене. Да и уровень игровой производительности у них выше.

Поэтому, если вы ищете сравнительно недорогой смартфон, готовый предложить уровень быстродействия системы, сопоставимый с флагманами 2022 года, лучше купить Infinix Zero 30 5G на Dimensity 8020, чем POCO X6 или Redmi Note 13 Pro 5G. В то же время учтите, что под серьезными нагрузками у рассматрвиаемой пары чипов MediaTek заметно проседает производительность. Поэтому в продолжительных игровых сессиях серьезного преимущества вы не получите.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Мощный процессор Dimensity 8300

Настоящим прорывом 2024 года стал Dimensity 8300 — пожалуй, лучший процессор для телефона по соотношению цены и производительности. Будучи среднебюджетным решением, он поддерживает самые современные стандарты постоянной (UFS 4.0) и оперативной (LPDDR5X) памяти, обеспечивая максимальный уровень быстродействия системы. При этом смартфоны на Dimensity 8300 стоят намного дешевле, чем устройства на флагманских чипах.

Вот вам пример в рамках одного бренда: POCO X6 Pro продается за 23 500 ₽ на AliExpress, а за POCO F6 Pro просят минимум 40 000 ₽. Теперь сравним производительность их процессоров Dimensity 8300 и Snapdragon 8 Gen 2, согласно результатам теста в AnTuTu.

Всего 15% разницы, а зато как сильно отличается цена! А уж если мы сравним производительность POCO X6 Pro с Redmi Note 13 Pro 5G, который продается за те же 23 500 ₽, то раз и навсегда перестанем задавать лишние вопросы относительно того, какой телефон лучше.

Правда, у всего этого разгрома конкурентов Dimensity 8300 есть важный нюанс. POCO X6 Pro, вышедший в начале 2024 года, продолжает оставаться единственным смартфоном на базе лучшего процессора MediaTek, если вынести за скобки Redmi K70E для китайского рынка. Когда он появится в других устройствах, и сколько они будут стоить — неизвестно.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Dimensity 9300 Plus — самый мощный процессор 2024

Если Dimensity 8300 является лучшим процессором MTK по соотношению цены и производительности, то самым мощным решением недавно стал новейший чип Dimensity 9300 Plus. В не раз упомянутом тесте AnTuTu он опережает более дорогой Snapdragon 8 Gen 3, а сама MediaTek говорит о свежем камне, как о решении с самым крутым нейросетевым движком среди мобильных процессоров.

Да, по опыту Dimensity 9200 и Dimensity 9300 мы знаем, что флагманские чипы MTK, мягко говоря, не отличаются стабильностью. Но Dimensity 9300 Plus дает определенный запас производительности, частично нивелирующий троттлинг, да и его конкурент в лице Snapdragon 8 Gen 3 получился отнюдь не самым холодным и устойчивым чипом. Жаль только, что смартфонов на Dimensity 9300 Plus днем с огнем не сыщешь: только vivo X100s да iQOO Neo 9S Pro, доступные исключительно в Китае.