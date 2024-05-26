5 процессоров MediaTek, которые лучше любого чипа Snapdragon. Если и покупать смартфон, то только на них

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Герман Вологжанин

В среде любителей гаджетов к смартфонам на MediaTek принято относиться скептически. Ведь на протяжении долгих лет за продукцией тайваньской компании тянется шлейф по-настоящему провальных процессоров. Плюс ко всему самые крутые смартфоны вроде Galaxy S24 Ultra работают на Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm, а самые отвратительные модели наподобие TECNO Spark Go (2023) — на Helio A22 от MTK. Значит ли это, что хороших процессоров MediaTek просто не существует? Совсем нет! Более того, некоторые чипы MTK даже лучше Snapdragon, и сегодня вы в этом убедитесь.

5 процессоров MediaTek, которые лучше любого чипа Snapdragon. Если и покупать смартфон, то только на них. Ищите смартфоны на этих процессоров и не поддавайтесь искушению взять модель на Snapdragon. Фото.

Ищите смартфоны на этих процессоров и не поддавайтесь искушению взять модель на Snapdragon

Энергоэффективный процессор Helio G99

Этот чип, представленный еще в 2022 году, продолжает оставаться крайне востребованным, и на его базе до сих пор выходят новые смартфоны. Подобная тенденция неслучайна. Ведь за 2 года ни MediaTek, ни Qualcomm не смогли придумать аналогичное по своей цене решение: Snapdragon 680/685 проигрывают в производительности, а чипы Dimensity 6000-й серии предлагают те же вычислительные способности по более высокой цене.

Энергоэффективный процессор Helio G99. В тесте AnTuTu Helio G99 мощнее своих конкурентов от Qualcomm. Источник: nanoreview.net. Фото.

В тесте AnTuTu Helio G99 мощнее своих конкурентов от Qualcomm. Источник: nanoreview.net

Смартфоны на Helio G99 отличаются хорошим запасом мощности на уровне свыше 400 тысяч баллов в AnTuTu, почти не греются и очень долго держат заряд, благодаря обкатанному техпроцессу 6 нм. Поэтому, если вы ищете недорогую модель, устройство на базе Helio G99 станет для вас оптимальным выбором.

Энергоэффективный процессор Helio G99. POCO M5 — один из самых дешевых смартфонов на Helio G99. Фото.

POCO M5 — один из самых дешевых смартфонов на Helio G99

Только учтите, что процессор Helio G99 встречается в моделях с самым разным техническим оснащением. Если какой-нибудь Samsung Galaxy A15 вы сможете купить примерно за 10 000 ₽, то за Infinix NOTE 40 Pro придется отдать минимум 25 000 ₽. А покупать телефон на Helio G99 (даже с приставкой «Ultra» или «Ultimate») по цене выше 20 тысяч — бессмысленно. В этой ценовой категории есть чипы, которые и мощнее, и с обработкой фото справляются лучше.

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Процессоры Dimensity 8020 и Dimensity 8050

Dimensity 8020 и Dimensity 8050 очень похожи. Их главное сходство заключается в том, что данные чипы — копии Dimensity 1100 и Dimensity 1200, вышедших еще в 2021 году. Плохо ли это? С одной стороны да, ведь MediaTek пытается втюхать нам старые процессоры под видом новых. С другой — среди смартфонов за 20-30 тысяч рублей им до сих пор нет равных.

Процессоры Dimensity 8020 и Dimensity 8050. Смартфоны на Dimensity 8020 и Dimensity 8050 работают так же быстро, как флагманы 2-летней давности. Фото.

Смартфоны на Dimensity 8020 и Dimensity 8050 работают так же быстро, как флагманы 2-летней давности

В отличие от Snapdragon 778G или Snapdragon 7s Gen 2, процессоры Dimensity 8000-й серии совместимы с накопителями стандарта UFS 3.1 и оперативкой LPDDR5 вместо UFS 2.2 и LPDDR4X соответственно. Это приводит к тому, что смартфоны на Dimensity 8020 и Dimensity 8050 работают заметно шустрее своих конкурентов по аналогичной цене. Да и уровень игровой производительности у них выше.

Процессоры Dimensity 8020 и Dimensity 8050. В категории до 30 тысяч рублей выбор процессора очевиден. Фото.

В категории до 30 тысяч рублей выбор процессора очевиден

Поэтому, если вы ищете сравнительно недорогой смартфон, готовый предложить уровень быстродействия системы, сопоставимый с флагманами 2022 года, лучше купить Infinix Zero 30 5G на Dimensity 8020, чем POCO X6 или Redmi Note 13 Pro 5G. В то же время учтите, что под серьезными нагрузками у рассматрвиаемой пары чипов MediaTek заметно проседает производительность. Поэтому в продолжительных игровых сессиях серьезного преимущества вы не получите.

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Мощный процессор Dimensity 8300

Настоящим прорывом 2024 года стал Dimensity 8300 — пожалуй, лучший процессор для телефона по соотношению цены и производительности. Будучи среднебюджетным решением, он поддерживает самые современные стандарты постоянной (UFS 4.0) и оперативной (LPDDR5X) памяти, обеспечивая максимальный уровень быстродействия системы. При этом смартфоны на Dimensity 8300 стоят намного дешевле, чем устройства на флагманских чипах.

Мощный процессор Dimensity 8300. До сих пор сложно поверить, что POCO X6 Pro на Dimensity 8300-Ultra такой дешевый и мощный. Фото: YugaTech. Фото.

До сих пор сложно поверить, что POCO X6 Pro на Dimensity 8300-Ultra такой дешевый и мощный. Фото: YugaTech

Вот вам пример в рамках одного бренда: POCO X6 Pro продается за 23 500 ₽ на AliExpress, а за POCO F6 Pro просят минимум 40 000 ₽. Теперь сравним производительность их процессоров Dimensity 8300 и Snapdragon 8 Gen 2, согласно результатам теста в AnTuTu.

Мощный процессор Dimensity 8300. Если нужен мощный смартфон, нет никакого смысла переплачивать за POCO F6 Pro. Источник: nanoreview.net. Фото.

Если нужен мощный смартфон, нет никакого смысла переплачивать за POCO F6 Pro. Источник: nanoreview.net

Всего 15% разницы, а зато как сильно отличается цена! А уж если мы сравним производительность POCO X6 Pro с Redmi Note 13 Pro 5G, который продается за те же 23 500 ₽, то раз и навсегда перестанем задавать лишние вопросы относительно того, какой телефон лучше.

Мощный процессор Dimensity 8300. На прямых конкурентов POCO X6 Pro лучше вообще не смотреть. Источник: nanoreview.net. Фото.

На прямых конкурентов POCO X6 Pro лучше вообще не смотреть. Источник: nanoreview.net

Правда, у всего этого разгрома конкурентов Dimensity 8300 есть важный нюанс. POCO X6 Pro, вышедший в начале 2024 года, продолжает оставаться единственным смартфоном на базе лучшего процессора MediaTek, если вынести за скобки Redmi K70E для китайского рынка. Когда он появится в других устройствах, и сколько они будут стоить — неизвестно.

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Dimensity 9300 Plus — самый мощный процессор 2024

Если Dimensity 8300 является лучшим процессором MTK по соотношению цены и производительности, то самым мощным решением недавно стал новейший чип Dimensity 9300 Plus. В не раз упомянутом тесте AnTuTu он опережает более дорогой Snapdragon 8 Gen 3, а сама MediaTek говорит о свежем камне, как о решении с самым крутым нейросетевым движком среди мобильных процессоров.

Dimensity 9300 Plus — самый мощный процессор 2024. Dimensity 9300 Plus стал самым мощным процессором 2024 года. Источник: nanoreview.net. Фото.

Dimensity 9300 Plus стал самым мощным процессором 2024 года. Источник: nanoreview.net

Да, по опыту Dimensity 9200 и Dimensity 9300 мы знаем, что флагманские чипы MTK, мягко говоря, не отличаются стабильностью. Но Dimensity 9300 Plus дает определенный запас производительности, частично нивелирующий троттлинг, да и его конкурент в лице Snapdragon 8 Gen 3 получился отнюдь не самым холодным и устойчивым чипом. Жаль только, что смартфонов на Dimensity 9300 Plus днем с огнем не сыщешь: только vivo X100s да iQOO Neo 9S Pro, доступные исключительно в Китае.

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