Худшие процессоры MediaTek, способные испортить любой смартфон

Компания MediaTek уже давно перестала восприниматься как производитель плохих процессоров для смартфонов. Большинство ее чипсетов, выпущенных за последние 5 лет, почти не греется и демонстрирует отличные показатели мощности, зачастую превосходящие решения Qualcomm в своем классе. Поэтому сразу несколько тайваньских систем на кристалле попало в наш рейтинг лучших мобильных процессоров 2024 года. Вместе с тем наряду с действительно хорошими SoC MediaTek продолжает выпускать плохие чипсеты. И тут важно не ошибиться, исключив из списка потенциальных смартфонов для покупки устройства на неудачных процессорах.

Самые слабые процессоры MediaTek

Удивительно, но многие производители до сих пор продолжают выпускать смартфоны на 4-ядерном процессоре Helio A22, который вышел в далеком 2018 году. Он полностью соответствовал своему времени, однако сейчас результат в 100 тысяч баллов в AnTuTu вместе с поддержкой медленной памяти eMMC 5.1 делает его, пожалуй, худшим выбором. Смартфон на таком процессоре тормозит при выполнении любых задач, поэтому будьте осторожны.

Худшие процессоры Snapdragon, которые угробят ваш смартфон

Недалеко от Helio A22 ушли процессоры G30-й серии (то же, что и представители P30-й серии), а именно:

Helio G35;

Helio G36;

Helio G37.

Они базируются на 8 слабых ядрах Cortex-A53, работающих в паре со старым видеоускорителем PowerVR GE8320. Плюс ко всему чипы G30-й серии располагают поддержкой лишь медленной памяти eMMC 5.1, что в итоге неминуемо приводит к фризам даже при пролистывании рабочих столов.

В той же ценовой категории представлены смартфоны на процессорах Unisoc, и они показывают себя намного лучше, работая на более новых, мощных и энергоэффективных ядрах Cortex-A55/75, попутно выдавая в AnTuTu плюс-минус 250 тысяч баллов. Поэтому вместо устройства на Helio G36 или G37 лучше подыскать альтернативу на Unisoc T606, T612, T616 и T618 или более мощном процессоре MediaTek G80-й серии.

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Новый процессор MediaTek Helio G91

Возрождение MediaTek произошло в 2019 году, когда вышел смартфон Redmi Note 8 Pro на Helio G90T. Устройство оказалось очень удачным для своего времени, а за процессорами G90-й серии прочно закрепился статус мощных и стабильных чипов. Недавнее подтверждение — чипсет Helio G99, продолжающий оставаться одним из лучших решений для недорогих смартфонов за 10-20 тысяч рублей.

В марте 2024 года MediaTek представила процессор Helio G91, и это — исключение, которое стоит обходить стороной. По сути, Helio G91 — слегка ускоренная версия Helio G85, использующая старый техпроцесс 12 нм и поддерживающая только медленную память eMMC 5.1.

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Даже старый Helio G90T намного производительнее Helio G91, не говоря уже о Helio G99, выделяющимся отличной энергоэффективностью за счет тонкого техпроцесса 6 нм. Поэтому не поддавайтесь уловкам маркетологов и думайте, будто в лице Helio G91 вы получите мощный процессор MediaTek.

Переименованные процессоры Dimensity

Маркетологи MTK чудят не впервые, а потому Helio G91 — не единственный пример, когда название системы на кристалле может ввести в заблуждение. Недавно мы уже рассказывали о ребрендинге процессоров Dimensity из линейки чипов с поддержкой 5G, которые представляют собой старые чипы под новым именем.

Безотносительно уловок Dimensity 7020/7050 и Dimensity 8020/8050 — хорошие процессоры, обеспечивающие высокий уровень производительности в своем классе. Однако представители 6000-й серии — это почти всегда переплата за имя и никому ненужную в России поддержку 5G. В данном случае мы говорим о следующих чипах:

Dimensity 6020;

Dimensity 6080;

Dimensity 6100+.

Устройства на этих SoC стоят дороже смартфонов на Helio G99, но в то же время каждый представитель серии — копия G99 с поддержкой 5G и пониженной частотой графического ускорителя. Говоря простым языком, эти чипы являются менее производительными, хотя тот же TECNO Pova 6 Pro позиционируется как игровой смартфон. Не ведитесь на подобные уловки и лучше выбирайте модели на Helio G99, более мощных процессорах MTK 7000-й серии или достойных аналогах Qualcomm вроде Snapdragon 695 и Snapdragon 6 Gen 1.

Флагманские процессоры Dimensity 9200 и Dimensity 9300

Язык не поворачивается назвать Dimensity 9200 и Dimensity 9300 плохими процессорами, ведь они опережают своих конкурентов Snapdragon 8 Gen 2 и Snapdragon 8 Gen 3 в синтетических тестах, а последний чип даже поддерживает самую новую оперативную память стандарта LPDDR5T. Вот только у всего этого есть подвох.

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Dimensity 9200 и Dimensity 9300 — самые мощные процессоры MediaTek, но вместе с тем самые нестабильные. Под нагрузками они теряют до 60% своей производительности, опускаясь до уровня флагманских решений Qualcomm прошлого года. Так, Dimensity 9300, являющийся конкурентом Snapdragon 8 Gen 3, в играх ведет себя не лучше его предшественника Snapdragon 8 Gen 2.

В том числе по этой причине, а также в виду отставания MediaTek в области работы с ИИ, производители смартфонов выбирают для своих флагманов процессоры Snapdragon. А вы не думайте, что покупкой устройства на Dimensity 9300 сможете обмануть систему и сэкономить. Не получится.