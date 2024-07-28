Еще один обман MediaTek: эти процессоры не делают смартфон быстрее, хотя обещают его разогнать

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Герман Вологжанин

В 2020-х процессоры MediaTek успели себя хорошо зарекомендовать, оставив позади шлейф неудачных чипов, на которых базировались смартфоны 10-летней давности. Вместе с тем тайваньская компания любит вводить в заблуждение обычных покупателей. Так, несколько месяцев назад мы рассказывали о том, что частенько MediaTek прибегает к ребрендингу процессоров, по сути, выпуская старые чипы под видом новых (например, Dimensity 6080 — это копия Dimensity 810), на чем впоследствии нас пытаются подловить производители смартфонов.

Еще один обман MediaTek: эти процессоры не делают смартфон быстрее, хотя обещают его разогнать. Процессоры с ничего не значащими приставками — еще одна уловка MediaTek. Фото.

Процессоры с ничего не значащими приставками — еще одна уловка MediaTek

Но есть еще одна форма если не обмана, то по крайней мере ввода в заблуждение. Это кастомные процессоры MediaTek. Добавив приставку в название, нас пытаются убедить, что перед нами разогнанные версии чипов, но на самом деле они не дают никакого прироста за очень редкими исключениями.

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Разогнанные версии процессоров

Что такое разогнанный процессор телефона? Для ответа на этот вопрос будет достаточно сравнить Snapdragon 778G и Snapdragon 778G Plus от компании Qualcomm. Приставка «Plus» говорит нам о том, что с точки зрения архитектуры перед нами один и тот же чип, однако разработчики слегка разогнали его, увеличив частоту ядер CPU и GPU.

Разогнанные версии процессоров. Snapdragon 778G Plus реально быстрее Snapdragon 778G. Источник: nanoreview.net. Фото.

Snapdragon 778G Plus реально быстрее Snapdragon 778G. Источник: nanoreview.net

Смартфон на Snapdragon 778G Plus действительно будет работать быстрее устройства на Snapdragon 778G, пускай разница и составит всего 6%. Так что в этом смысле никакого обмана и ввода в заблуждение от компании Qualcomm нет. А вот MediaTek идет другим путем.

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Кастомные процессоры MediaTek

Пару лет назад наряду с обычными процессорами MediaTek появились чипы с огромным количеством дополнительных приставок: «Ultra», «Ultimate», «Pro», «MAX» и так далее. После взгляда на их название тоже складывается впечатление, будто перед нами разогнанные версии известных чипов. Но на деле это кастомные процессоры.

Кастомные процессоры MediaTek. Видите приставку в названии процессора? Проще не обращать на нее внимание. Фото.

Видите приставку в названии процессора? Проще не обращать на нее внимание

Это те же самые процессоры, что и обычные модели без дополнительных приставок, только с оптимизацией от производителя смартфона, под которой не подразумевается увеличение тактовой частоты или изменение каких-либо других параметров самого чипсета. Исключительно настройка программного обеспечения и ничего больше.

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Почему это похоже на обман? Потому что даже без дополнительной приставки у каждого процессора уникальная оптимизация на смартфонах разных производителей. У кого-то получается справиться с задачей лучше, а у кого-то — хуже. И единственное, в чем нам стоит действительно разобраться — почему одни смартфоны используют приставку «Ultra» для нейминга процессоров, а другие — допустим, «Ultimate».

Helio G99 vs Helio G99 Ultimate — что мощнее

Если вы изучали характеристики смартфонов Infinix и TECNO, то могли встретить в них упоминание процессора Helio G99 Ultimate. Это точная копия Helio G99, и даже сами китайцы не могут дать никакого внятного объяснения, чем их версия лучше других.

Helio G99 vs Helio G99 Ultimate — что мощнее. Производитель не приводит конкретных данных, доказывающих, что его кастомный процессор быстрее обычного. Фото.

Производитель не приводит конкретных данных, доказывающих, что его кастомный процессор быстрее обычного

Но давайте сравним Helio G99 и Helio G99 Ultimate, сопоставив в тесте AnTuTu производительность смартфонов на разных чипах. Пускай это будет Infinix HOT 40 Pro (Helio G99) и Infinix NOTE 40 (Helio G99 Ultimate).

Helio G99 vs Helio G99 Ultimate — что мощнее. Смартфон на Helio G99 Ultimate быстрее, но разница больше похожа на статистическую погрешность. Источник: nanoreview.net. Фото.

Смартфон на Helio G99 Ultimate быстрее, но разница больше похожа на статистическую погрешность. Источник: nanoreview.net

Небольшая разница в пользу смартфона на Helio G99 Ultimate есть, но она не составляет и процента. Так что смело списываем ее на погрешность и переходим к следующим кастомным процессорам.

Почему Helio G99 — до сих пор лучший процессор для недорогого Android-смартфона

Есть ли разница между Dimensity 8300-Ultra и Dimensity 8300

Процессор Dimensity 8300-Ultra — детище Xiaomi. Впервые этот чип был применен в POCO X6 Pro, и даже через полгода посла выхода смартфон продолжает оставаться уникальным. Других устройств на аналогичном процессоре нет, поэтому при всем желании мы не сможем сравнить Dimensity 8300-Ultra vs Dimensity 8300.

Есть ли разница между Dimensity 8300-Ultra и Dimensity 8300. Сравнивать Dimensity 8300-Ultra пока не с чем. Фото.

Сравнивать Dimensity 8300-Ultra пока не с чем

Все остальные процессоры MediaTek с приставкой «Ultra» — тоже кастомные чипы для Xiaomi. Если встретите смартфон на Helio G99-Ultra или, например, Dimensity 7200-Ultra, знайте: это самый обычный процессор, только с настройкой от Xiaomi.

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Dimensity 7200 Pro — полная копия Dimensity 7200

Процессоров MediaTek с приставкой «Pro» мало. На данный момент у нас есть только один пример: чип Dimensity 7200 Pro, установленный в недавно вышедшем Nothing Phone (2a). В этой связи давайте сравним Dimensity 7200 и Dimensity 7200 Pro на примере vivo V27 и смартфона Nothing.

Dimensity 7200 Pro — полная копия Dimensity 7200. Порой процессор с дополнительной приставкой оказывается даже хуже. Источник: nanoreview.net. Фото.

Порой процессор с дополнительной приставкой оказывается даже хуже. Источник: nanoreview.net

Как ни странно, смартфон vivo V27 на обычном Dimensity 7200 оказался даже быстрее модели, использующей Pro-версию чипа. Причем довольно ощутимо: сразу 3%. Это наглядное доказательство отсутствия хоть какого-то толка от кастомных процессоров MediaTek.

Кто стоит за Dimensity 8100 MAX

Наконец, процессор Dimensity 8100 MAX — самый известный представитель чипов с приставкой «MAX». Это кастомная версия чипа от компании OPPO, которая также встречалась в устройствах OnePlus — де-факто суббренда OPPO. Сравним его с обычным Dimensity 8100 на примере OPPO Reno8 Pro и POCO X4 GT.

Кто стоит за Dimensity 8100 MAX. И еще один пример, когда кастомный процессор хуже обычного. Источник: nanoreview.net. Фото.

И еще один пример, когда кастомный процессор хуже обычного. Источник: nanoreview.net

И снова все наоборот! Кастомный процессор уступает обычной версии сразу на 10 процентных пунктов! Возможно, именно это вынудило OPPO в 2023 году отказаться от использования приставки «MAX» в названии процессоров MediaTek.

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Разогнанные процессоры MediaTek

Несмотря на то, что подавляющее большинство чипов с дополнительными приставками не обеспечивают никакого прироста, в линейке MediaTek есть действительно разогнанные процессоры для смартфонов. Это версии с приставкой «Plus». Яркий пример — Dimensity 9300 vs Dimensity 9300 Plus.

Разогнанные процессоры MediaTek. А вот Plus-версии у MediaTek быстрее без каких-либо оговорок. Фото.

А вот Plus-версии у MediaTek быстрее без каких-либо оговорок

«Плюс» совсем немного, но все-таки мощнее Dimensity 9300 за счет увеличения частоты главного ядра. Так что запомните: чипы с приставками «Ultimate», «Ultra», «Pro» и «MAX» не дают никакого прироста, а вот Plus-версии обеспечивают небольшое увеличение производительности.

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