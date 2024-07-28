Еще один обман MediaTek: эти процессоры не делают смартфон быстрее, хотя обещают его разогнать

В 2020-х процессоры MediaTek успели себя хорошо зарекомендовать, оставив позади шлейф неудачных чипов, на которых базировались смартфоны 10-летней давности. Вместе с тем тайваньская компания любит вводить в заблуждение обычных покупателей. Так, несколько месяцев назад мы рассказывали о том, что частенько MediaTek прибегает к ребрендингу процессоров, по сути, выпуская старые чипы под видом новых (например, Dimensity 6080 — это копия Dimensity 810), на чем впоследствии нас пытаются подловить производители смартфонов.

Но есть еще одна форма если не обмана, то по крайней мере ввода в заблуждение. Это кастомные процессоры MediaTek. Добавив приставку в название, нас пытаются убедить, что перед нами разогнанные версии чипов, но на самом деле они не дают никакого прироста за очень редкими исключениями.

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Разогнанные версии процессоров

Что такое разогнанный процессор телефона? Для ответа на этот вопрос будет достаточно сравнить Snapdragon 778G и Snapdragon 778G Plus от компании Qualcomm. Приставка «Plus» говорит нам о том, что с точки зрения архитектуры перед нами один и тот же чип, однако разработчики слегка разогнали его, увеличив частоту ядер CPU и GPU.

Смартфон на Snapdragon 778G Plus действительно будет работать быстрее устройства на Snapdragon 778G, пускай разница и составит всего 6%. Так что в этом смысле никакого обмана и ввода в заблуждение от компании Qualcomm нет. А вот MediaTek идет другим путем.

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Кастомные процессоры MediaTek

Пару лет назад наряду с обычными процессорами MediaTek появились чипы с огромным количеством дополнительных приставок: «Ultra», «Ultimate», «Pro», «MAX» и так далее. После взгляда на их название тоже складывается впечатление, будто перед нами разогнанные версии известных чипов. Но на деле это кастомные процессоры.

Это те же самые процессоры, что и обычные модели без дополнительных приставок, только с оптимизацией от производителя смартфона, под которой не подразумевается увеличение тактовой частоты или изменение каких-либо других параметров самого чипсета. Исключительно настройка программного обеспечения и ничего больше.

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Почему это похоже на обман? Потому что даже без дополнительной приставки у каждого процессора уникальная оптимизация на смартфонах разных производителей. У кого-то получается справиться с задачей лучше, а у кого-то — хуже. И единственное, в чем нам стоит действительно разобраться — почему одни смартфоны используют приставку «Ultra» для нейминга процессоров, а другие — допустим, «Ultimate».

Helio G99 vs Helio G99 Ultimate — что мощнее

Если вы изучали характеристики смартфонов Infinix и TECNO, то могли встретить в них упоминание процессора Helio G99 Ultimate. Это точная копия Helio G99, и даже сами китайцы не могут дать никакого внятного объяснения, чем их версия лучше других.

Но давайте сравним Helio G99 и Helio G99 Ultimate, сопоставив в тесте AnTuTu производительность смартфонов на разных чипах. Пускай это будет Infinix HOT 40 Pro (Helio G99) и Infinix NOTE 40 (Helio G99 Ultimate).

Небольшая разница в пользу смартфона на Helio G99 Ultimate есть, но она не составляет и процента. Так что смело списываем ее на погрешность и переходим к следующим кастомным процессорам.

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Есть ли разница между Dimensity 8300-Ultra и Dimensity 8300

Процессор Dimensity 8300-Ultra — детище Xiaomi. Впервые этот чип был применен в POCO X6 Pro, и даже через полгода посла выхода смартфон продолжает оставаться уникальным. Других устройств на аналогичном процессоре нет, поэтому при всем желании мы не сможем сравнить Dimensity 8300-Ultra vs Dimensity 8300.

Все остальные процессоры MediaTek с приставкой «Ultra» — тоже кастомные чипы для Xiaomi. Если встретите смартфон на Helio G99-Ultra или, например, Dimensity 7200-Ultra, знайте: это самый обычный процессор, только с настройкой от Xiaomi.

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Dimensity 7200 Pro — полная копия Dimensity 7200

Процессоров MediaTek с приставкой «Pro» мало. На данный момент у нас есть только один пример: чип Dimensity 7200 Pro, установленный в недавно вышедшем Nothing Phone (2a). В этой связи давайте сравним Dimensity 7200 и Dimensity 7200 Pro на примере vivo V27 и смартфона Nothing.

Как ни странно, смартфон vivo V27 на обычном Dimensity 7200 оказался даже быстрее модели, использующей Pro-версию чипа. Причем довольно ощутимо: сразу 3%. Это наглядное доказательство отсутствия хоть какого-то толка от кастомных процессоров MediaTek.

Кто стоит за Dimensity 8100 MAX

Наконец, процессор Dimensity 8100 MAX — самый известный представитель чипов с приставкой «MAX». Это кастомная версия чипа от компании OPPO, которая также встречалась в устройствах OnePlus — де-факто суббренда OPPO. Сравним его с обычным Dimensity 8100 на примере OPPO Reno8 Pro и POCO X4 GT.

И снова все наоборот! Кастомный процессор уступает обычной версии сразу на 10 процентных пунктов! Возможно, именно это вынудило OPPO в 2023 году отказаться от использования приставки «MAX» в названии процессоров MediaTek.

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Разогнанные процессоры MediaTek

Несмотря на то, что подавляющее большинство чипов с дополнительными приставками не обеспечивают никакого прироста, в линейке MediaTek есть действительно разогнанные процессоры для смартфонов. Это версии с приставкой «Plus». Яркий пример — Dimensity 9300 vs Dimensity 9300 Plus.

«Плюс» совсем немного, но все-таки мощнее Dimensity 9300 за счет увеличения частоты главного ядра. Так что запомните: чипы с приставками «Ultimate», «Ultra», «Pro» и «MAX» не дают никакого прироста, а вот Plus-версии обеспечивают небольшое увеличение производительности.