Странная камера Huawei P50 Pro и важное обновление Samsung: итоги недели

Прошедшая неделя подарила нам много информации относительно новых смартфонов. Не удивительно, что все они оказались китайскими. Так мы узнали, когда выйдет OnePlus 9 и каким будет Huawei P50 Pro. В первом случае это официальная информация, а во втором — утечка, но очень интересная и правдивая. А еще на этой неделе Samsung обновила один старый смартфон, чем подкинула больше вопросов, чем ответов. Давайте постараемся обобщить все это в рамках одной статьи и вспомнить все самое интересное из мира Android, что происходило в прошедшие семь дней. Тем более, что нам есть, что вспомнить и обсудить. Даже об обязательной предустановке приложений поговорим. Закон-то приняли.

Названа дата выхода OnePlus 9

День, которого ждали поклонники OnePlus, наконец-то наступил. Компания официально подтвердила дату запуска своей следующей флагманской серии телефонов. Каждое поколение этого устройства вызывало немало интереса. В первую очередь это было связано с его невысокой ценой, но очень крутыми характеристиками. В прошлом году многое поменялось и компания теперь придерживается иного способа продвижения своей продукции. Флагманы стали дороже, но появились бюджетные модели, чтобы все могли позволить себе купить смартфон OnePlus. Этот год наверняка продолжит начатые традиции и принесет нам развитие запущенных в прошлом году моделей, но флагманы все равно вызывают намного больше интереса, чем все остальное.

Теперь можно быть уверенными, что серия OnePlus 9 будет запущена 23 марта 2021 года в 10:00 по восточному времени (18:00 по Москве). Если не хотите пропустить это событие, отметьте его в календаре и поставьте напоминание. Так же можете просто подписаться на наш новостной Telegram-канал, в котором мы сразу после мероприятия расскажем об этом смартфоне. Посмотреть презентацию можно будет на официальном сайте OnePlus.

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Компания также подтвердила то, о чем ходили слухи в течение нескольких последних недель. OnePlus теперь работает с Hasselblad над функциями камеры в своих телефонах. Это партнерство приведет к появлению в будущих телефонах 9-й серии новых функций, которые были разработаны совместно специалистами этих двух компаний.

Hasselblad — одна из самых уважаемых компаний в мире, которые связаны с фотографией. Если вам не знакомо это название, достаточно сказать, что камерами этой компании были сделаны культовые фотографии высадки экипажа Аполлона-11 на Луну в 1969 году. Компания занимается не только производством программного обеспечения, но и производством аппаратной части камер.

Ранее в этом году генеральный директор OnePlus Пит Лау уже говорил о том, что его компания постарается стать номером один в мире мобильной фотографии. Подтверждение партнерства говорит о том, что компания действительно готовится к тому, чтобы сделать очень важный шаг в этом направлении.

OnePlus, скорее всего, подождет до запуска 23 марта, чтобы подробно рассказать о возможностях камеры новых устройство. Тем не менее, у нас уже есть немного информации.

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Что касается аппаратного обеспечения, то серия OnePlus 9 будет использовать специальный датчик Sony IMX789. Это сделает его самым большим датчиком основной камеры на телефоне OnePlus на сегодняшний день. Он может обеспечивать создание снимков в 12-битном формате RAW, а также снимать видео в формате 4K со скоростью 120 кадров в секунду или в формате 8K со скоростью 30 кадров в секунду. Такие показатели выглядят более чем внушительно и действительно могут сделать камеру ”девятки” одной из лучших, если не лучшей в своем роде.

Некоторые программные функции, созданные с помощью Hasselblad, также появятся на телефонах 9-й серии. Наиболее важным из них является калибровка естественного цвета. Как следует из названия, функция призвана обеспечить более точные цвета фотографий и видео, снятых на новые телефоны китайского бренда. Компания заявляет, что это ”самая технически сложная” функция, поэтому в первую очередь уделяется внимание именно ей.

OnePlus также представит объектив произвольной формы в смартфонах 9-й сери. Он может ”практически устранить” искажение краев на сверхшироких фотографиях.

В будущем появится совместная разработка под названием Hasselblad Camera for Mobile. Но для этого придется подождать еще более поздних моделей — в OnePlus 9 этого не будет. Компания планирует инвестировать 150 миллионов долларов в течение следующих трех лет в развитие этой системы и связанных с ней функций. Это не такая большая сумма и ждать существенного повышения стоимости устройств только из-за этого не стоит. Впрочем, найдется и масса других причин для этого.

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OnePlus надеется в конечном итоге создать новые инновационные возможности обработки изображений для своих телефонов. Они могут включать панорамную камеру с углом обзора 140 градусов, технологию T-образных линз для более быстрой автофокусировки в передней камере и многое другое.

Как видим, OnePlus действительно хочет занять лидирующие позиции и уже перестает быть компанией, которая собирала лучшее с рынка и выпускала это под своим брендом. Теперь она будет сама диктовать условия, а так, кто знает, может быть она даже сможет занять те позиции, которые до сих пор занимает Huawei в мире мобильной фотографии. Верите в это?

Почему ввели санкции против Xiaomi на самом деле

В конце прошлого года США выкинули то, чего от них не ожидал ну практически никто, кроме меня. Они взяли и включили Xiaomi в список угроз национальной безопасности. Несмотря на то что это всё ещё не санкции, которыми американцы обложили Huawei, и серьёзных ограничительных мер это за собой не влекло, китайцы всерьёз напряглись. Всё-таки США обвинили Xiaomi в связях с вооружёнными силами Китая. А это довольно серьёзное обвинение. Однако никаких доказательств мировому сообществу предоставлено не было. Но теперь США пояснили, что к чему.

Поводом для внесения Xiaomi в чёрный список компаний, угрожающих национальной безопасности США, стала награда от правительства КНР, присуждённая генеральному директору компании Лею Цзюню. Топ-менеджер получил звание «выдающегося строителя китайского социализма». По мнению Минобороны США, отметка такого рода – это достаточное основание для того, чтобы считать Xiaomi, хоть напрямую, хоть опосредованно, связанной с компартией Китая и, соответственно, вооружёнными силами страны.

Xiaomi удалось добиться соответствующего разъяснения на судебном заседании по иску, который компания подала против Министерства обороны США. В ходе процесса представители американского военного ведомства предоставили внутренние документы, где внесение Xiaomi в список угроз национальной безопасности было мотивированно именно присуждением награды её генеральному директору. Другое дело, что такую же награду получили главы более 100 китайских компаний, но на отношение США ко многим из них это совершенно не повлияло.

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Казалось бы, позиция США выглядит несколько надуманной. Но это не совсем так. Дело в том, что присуждением награды, которую получил Цзюнь, занимается правительственное агентство, которое курирует китайскую технологическую промышленность, а также занимается реализацией военно-гражданских инициатив. Сложно сказать, что именно это значит, но, скорее всего, агентство просто отбирает технологические решения местных компаний, потенциально пригодных для наращивания военного потенциала вооружённых сил, и этого испугались США.

Сам факт внесения в чёрный список в глобальном смысле значит не очень многое. Разве что теперь американские инвесторы не смогут покупать акции Xiaomi. Но никаких других ограничений это в себе не несёт. Однако сам факт того, что США обратили внимание на деятельность компании, связанную с китайским правительством, может быть началом затяжного конфликта. Ведь, если помните, два года назад противостояние американцев и Huawei началось с такого же – на первый взгляд, безобидного – внесения в чёрный список, за которым последовали серьёзные санкции.

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Пока о введении санкций в отношении Xiaomi не идёт и речи. Однако это ещё ничего не значит. США давно заявили, что Китай – их главный враг, поэтому подорвать деятельность китайских корпораций – святое дело. Потому я бы предположил, что в обозримом будущем мы станем свидетелями наложения ограничений не только на Xiaomi, но и на другие крупные компании. А вот как они будут решать эту проблему – совместно или порознь – будет очень интересно посмотреть. Ведь альянс китайских корпораций может стать новой силой на ИТ-рынке.

Важное обновление Samsung

Samsung никогда не отличалась особенно трепетным отношением к обновлению своих смартфонов. Только в последние год-два она кардинальным образом изменила своё мнение об этом явлении и начала выпускать апдейты даже раньше, чем это делала Google. Но на этом корейцы не остановились и предложили владельцам всех своих смартфонов, вышедших после 2019 года, целых три года программной поддержки. Оценить это преимущество мы с вами сможем только в следующем году, но сам факт того, что компания до сих пор не бросила даже двухлетние смартфоны, уже вызывает уважение.

В начале этой недели Samsung начала распространение Android 11 для двухлетнего Galaxy A50. Это первый смартфон обновлённой линейки Galaxy A, в рамках которой компания выпускает аппараты для конкуренции с китайскими брендами. Но если раньше Samsung могла себе позволить не обновить даже двухлетний смартфон, то теперь ничего подобного провернуть нельзя.

Android 11 для Galaxy A50 вышла в составе оболочки One UI 3.1 общим весом 1,9 ГБ. В этом обновлении Samsung реализовала довольно много нововведений:

Возможность заменить лицо на мемодзи в видеоконференциях Google Duo;

Реализована бесшовная интеграция с Google Duo для быстрых звонков;

Появился механизм, позволяющий удалить геоданные из EXIF фотографий;

Появилось приложение Private Share для безопасной передачи данных с возможностью отозвать доступ;

Реализован механизм бесшовного переключения между устройствами по аналогии с Apple Continuity;

Появилась защита глаз от синего света с регулировкой цветовой температуры;

В приложении «Галерея» появился инструмент ретуширования людей;

Появилась возможность записывать видео со всех камер смартфона сразу;

Увеличение количества кадров в секунду, фиксируемых при записи видео;

Новые шаблоны вибрации в настройках вызовов и уведомлений;

Возможность отключить персонализацию рекламы в настройках;

Специальный инструмент настройки чувствительности экрана;

Поддержка приложения «Цифровое благополучие» для отслеживания времени использования.

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В составе One UI 3.1 для Galaxy A50 компания Samsung выпустила также мартовское обновление безопасности. Оно включает в себя самые актуальные исправления уязвимостей и баг-фиксы. Поэтому владельцы смартфонов, до которых добрался апдейт, могут не переживать о всевозможных угрозах, которые их поджидают в интернете.

Несмотря на это, не стоит полагаться на защитные механизмы обновления целиком. Эффективнее всего будет не подвергать себя ненужному риску и не скачивать из интернета что попало. Ведь, если помните, Джеффа Безоса, основателя Amazon, взломали через WhatsApp без его ведома.

Если вы размышляете, стоит ли обновляться до Android 11, то мой ответ – однозначно да. Мало того, что Samsung переосмыслила многие аспекты своей оболочки, так она ещё и усовершенствовала её функциональные возможности. Теперь владельцам Galaxy A50 доступны многие возможности, которые раньше считались эксклюзивом только флагманских смартфонов.

Многие пользователи опасаются, что обновление замедлит их аппарат. Дескать, производителю невыгодно так долго поддерживать один смартфон, и он наверняка заинтересован в том, чтобы подтолкнуть потребителя к покупке нового. Однако это глубочайшее заблуждение. Во-первых, в прошивке ни одного смартфона, кроме iPhone, никогда не было замечено никаких замедляющих механизмов. А, во-вторых, в этом случае компанию – как ту же Apple – обязательно ждали бы многомиллиардные иски.

Самые интересные функции Android 11, о которых вы могли забыть

Нет, конечно, производительность вашего смартфона может падать. Но только в ваших глазах. Просто, когда аппарат устаревает, вам начинает казаться, что он работает слишком медленно. На его фоне более новые устройства выглядят настоящими ракетами. Поэтому нет ничего удивительного в том, что у вас начинает создаваться впечатление замедлившейся работы своего гаджета. Но на самом деле просто ваши потребности изменились, а аппарат остался на том же уровне, что и был.

Закон о предустановке российских приложений

Штраф за продажу смартфонов без предустановленного ПО российских разработчиков составит от 30 до 200 тысяч рублей. Его размер Госдума утвердила во втором чтении поправок к Кодексу об административных правонарушениях. Взыскание будет распространяться именно за факт продажи, а не за отказ от предустановки. В этой связи было разработано несколько степеней вины в зависимости от статуса продавца. Если это должностное лицо, то штраф будет составлять от 30 до 50 тысяч, а если юридическое, то от 50 до 200. Принимать решение о факте нарушений будет Роспотребнадзор.

Утверждение штрафа за торговлю смартфонами без российского ПО является заключительным этапом в кампании по импортозамещению софта. Специально для этого в 2019 году был принят соответствующий закон, однако его вступление в силу было отложено до 1 апреля 2021 года для доработки нормативной базы.

За это время правительство сформировало список приложений, которые будут должны устанавливаться на смартфоны, поступающие в продажу в России, а также проработаны исключения из правил.

Пока есть 16 приложений, которые должны будут входить в состав прошивок смартфонов, поставляемых на российский рынок. При этом обязанность по предустановке может лежать как на производителе, так и на дистрибуторе, и даже продавце. Список получился довольно большим, но в будущем его планируется расширить ещё больше, добавив туда приложения онлайн-кинотеатров.

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Убедился лично: Android-приложения сделаны не для людей

Иронично, что в прошлом году в правительстве решили утвердить некоторые исключения из правил, предусмотрев возможность просто рекомендовать приложения в случае отсутствия технической возможности для их установки. Очевидно, что это исключение было сделано специально для Apple, потому что все остальные производители могут без каких-либо проблем добавить в прошивку своих аппаратов любой софт.

Компании из Купертино удалось убедить власти в том, что установка стороннего софта может привести к нарушению правильного функционирования iOS, а некоторые приложения не поддерживаются системой в принципе. Например, платёжная система Mir Pay, которая бы не смогла получить доступ к встроенному модулю NFC.

Но даже с исключениями исполнять закон о российским софте в России будет довольно проблематично. Дело в том, что наш рынок электроники слишком неоднороден и, помимо «белой» техники состоит ещё и из «серой». Это устройства, которые продавцы ввозят из-за границы в обход легальных каналов поставок, не платят НДС и за счёт этого назначают более выгодные, чем в официальном ритейле цены.

Очевидно, что они не смогут выполнять требования нового закона, и продолжать торговлю — для них большой риск. Значит, устройства без российского софта, которые они закупают за границей, будут вроде как вне закона, а их продавцы – кем-то вроде дилеров. На выходе мы практически наверняка получим рост цен на серую технику, а там и белая, скорее всего, подтянется.

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Нет, продажи официально ввезённых в страну смартфонов это не повысит. Пользователи будут искать альтернативные пути покупки аппаратов, и скорее всего обратят внимание на китайский рынок. Ведь наказать продавца с AliExpress практически невозможно. А если там ещё и смартфоны стоят дешевле, то логично, что большинство будут покупать мобильную электронику там. Потому что чистый смартфон – это лучше, чем тот, который засорён ненужным софтом.

Стало известно, каким будет Huawei P50 Pro

Многие, покупая смартфоны ради камеры, обращают внимание не на те параметры, которые нужно. Маркетологи хорошо делают свое дело и знают, как продать почти любой гаджет. Вот только удовольствие может быть смазанным, если не знать, что разрешение камеры не является показателем качества картинки. Huawei это отлично понимает и не пытается спрятать свои недоработки за красивыми цифрами. Сейчас у нас появилась новая утечка, касающаяся Huawei P50, и с точки зрения камеры он должен стать чем-то уникальным. Мало того, что ее внутренняя конструкция будет чем-то, чего до этого никогда не было, так еще и внешне это может стать новым трендом мира мобильного фото. Поверьте, тут есть на что посмотреть.

Хотя Huawei по-прежнему переживает тяжелые времена из-за запретов и ограничений, это не означает, что компания выбывает из игры. Мы по-прежнему ожидаем, что производитель запустит серию P50 в самое ближайшее время. Пока ориентируемся на апрель 2021 года.

Стало известно, когда выйдет Huawei P50

Сейчас у нас есть возможность внимательно рассмотреть одну из премиальных моделей линейки, которая действительно может задать новые тренды на рынке. Ниже вы можете увидеть просочившиеся рендеры Huawei P50 Pro. Эти изображения любезно предоставлены @OnLeaks. Он является очень надежным источником подобных утечек, поэтому вполне вероятно, что они дают точное представление о том, как может выглядеть этот телефон.

Если предыдущая утечка верна и мы действительно увидим новый смартфон в апреле, то существование рендеров действительно вполне возможно. Внутри компании представление о том, каким будет новый смартфон, уже есть, а значит, и ”нарисовать” его уже можно.

Самое интересное в рендерах — это модель задней камеры. Она выглядит совершенно уникально и не похожа ни на что из того, что мы встречали ранее. На приведенных изображениях отлично видно, о чем идет речь.

Ранее проскакивала информация о том, что новый смартфон получит камеру с 1-дюймовым сенсором. Если информация верна, то это будет самый большой датчик среди всех Android-смартфонов. Возможно, этот странный выступ камеры имеет какое-то отношение к новому датчику.

OnLeaks утверждает, что внутри каждого черного диска может находиться иное количество линз, нежели мы привыкли сидеть ранее. Это вполне возможно. К сожалению, такие рендеры не могут дать нам много информации о внутренностях устройства, показывая его только внешне.

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Кроме того, что камера с большой долей вероятности будет не такой, как обычно, мы может разглядеть, некоторые другие особенности корпуса на предложенных изображениях. Например, мы видим, что у Huawei P50 Pro вверху есть ИК-порт, как и у серии P40. Это интересно, так как большинство флагманских телефонов постепенно отказываются от этой функции. Так же можно заметить, что Huawei, судя по всему, не собирается возвращать в свой смартфон 3,5-мм разъем для наушников — еще одна функция, которая постепенно превратилась в атавизм.

В чем можно точно не сомневаться, так это в том, что новый смартфон выйдет без доступа к сервисам Google, которые стали недоступны пользователям после введения некоторых санкций против Huawei. Сюда же относится магазин приложений Google Play, альтернативой которого в смартфонах компании уже несколько лет является AppGallery — собственный ”стор” приложений Huawei.

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Что касается операционной системы, можно осторожно предположить, что теперь-то мы увидим полноценную Harmony OS, насколько она вообще может такой считаться. Напомню, несколько месяцев назад выяснилось, что ”собственная” операционная система Huawei является немного переработанной Android 10. Руководство компании не видит в этом проблемы. Возможно, ее и нет, но выглядит это все немного странно.

Возвращаясь к камере, хочется продолжить то, с чего я начал. Мало кто будет спорить с тем, что Huawei до введения санкций предлагала лучшие камеры на рынке из тех, что только можно было представить. Отличная картинка, широкие возможности и приятная обработка ”сырого” материала. Все это было.

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Несмотря на сложные времена ее специалисты по прежнему не собираться выходить из игры и продолжают развивать важное направление. Приятно, что они не пытаются удивить покупателей какими-то сомнительными характеристиками, вроде огромного разрешения, а гонятся за размером сенсоров. Только так можно снизить количество шумов и воздействие пикселей на соседние. В итоге картинка получается не просто менее шумной, но и более четкой. Пусть новая разработка Samsung и может решить некоторые проблемы маленьких сенсоров, но пока я на стороне Huawei. Очень жаль, что мы на грани того, чтобы потерять такого хорошего производителя.