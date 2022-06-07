Xiaomi 13 выйдет еще не скоро, но мы уже о нем кое-что знаем

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Артем Сутягин 0

Xiaomi уже работает над своей флагманской серией следующего поколения — серией Xiaomi 13. Она станет топовой линейкой в 2023 году, но как и в последние годы первый смартфон в ней будет выпущен в декабре этого года. Мы уже слышали кодовое название новинки — m2, и о том, что она быстро развивается. Кроме того, есть сообщения, что это устройство будет оснащено флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 второго поколения. Сообщается также, что прототип изготовлен из керамического материала, а текстура и качество изготовления были значительно улучшены относительно предыдущего поколения.

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Каким будет Xiaomi 13

Именно эти две особенности будут ключевыми в новом устройстве, которое нам еще только предстоит увидеть. Как мы все знаем, керамические материалы использовались во многих флагманах Xiaomi. Хотя они больше являются нормой для серии MIX, в последнее время номерные серии, такие как Xiaomi Mi 11 Ultra, также используют керамику в составе своего корпуса. Но для новинки материал будет иметь более высококлассную текстуру. Он проходит 24 сложных процесса — от порошка до готового продукта — и на это очень интересно будет посмотреть.

Кроме того, серия Xiaomi 13 станет первым флагманом с чипом Snapdragon 8 Gen 2. Согласно сообщениям, второе поколение Snapdragon 8 Gen 2 также использует 4-нм техпроцесс. Его коэффициент энергоэффективности лучше, чем у чипа предыдущего поколения. Кроме того, его производительность выше, чем у Snapdragon 8+ Gen 1. Впрочем, это еще только предстоит проверить в деле.

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Snapdragon 8 Gen 2 в Xiaomi

Хотя Qualcomm только что выпустила чип Snapdragon 8+ Gen 1, в котором используется 4-нм техпроцесс TSMC, несколько источников показывают, что выпуск чипа следующего поколения Snapdragon 8 Gen 2 будет опережать график. Даже есть сообщения, что данный чип дебютирует в ноябре этого года, а не в начале декабря, как в прошлом году.

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Помимо предположений о том, что Xiaomi 13 дебютирует со Snapdragon 8 Gen 2, есть также информация о дисплее этого флагмана. По слухам из Китая, серия будет поставляться как минимум с двумя большими экранами с разрешением 2K. Если верить в это, то есть вероятность, что модель небольшого размера может быть отменена. В последнее время многие бренды избегают устройств с маленьким дисплеем. Возможно, из-за невысокого спроса. Хотя в нашем Telegram-чате часто звучат жалобы на то, что пользователям не хватает более компактного смартфона. Но даже Apple, по слухам, готова отказаться от Mini-модели в линейке iPhone 14.

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Камера нового Xiaomi 13

Что касается камеры, то Xiaomi 13 будет оснащен основной камерой с разрешением около 50 Мп. Кроме того, в настоящее время компания тестирует высокотехнологичные телеобъективы. Однако важно отметить, что вряд ли речь идет о перископических решениях.

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Как мы все знаем, у Xiaomi уже есть соглашение с Leica, и что-то интересное должно выйти уже через пару месяцев. Новая серия, которая появится только в конце года, точно успеет обзавестись совместными решениями.

Проведя свое исследование xiaomiui нашла информацию о четырех потенциальных моделях, которыми могут стать Xiaomi. В частности, номер модели китайской версии Xiaomi 13 — 221113C. Что касается модели Xiaomi 13 Pro (китайская), то ее номер — 2210132C. Для глобальных моделей стандартная версия — 2211133G, а номер модели Pro — 2210132G. Если внимательно посмотреть на номера моделей, то можно сделать вывод, что они появятся в ноябре этого года. Однако это маловероятно, и именно декабрь остается наиболее вероятной датой запуска.

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Все более точно можно сказать, что ждать 200-мегапиксельного CMOS-сенсора, о котором нам говорили ранее, не приходится. Зато более тонкие рамки вполне реальны, а быстрая зарядка мощностью 150 Вт и вовсе чуть ли не точно появится в новом телефоне.

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Когда выйдет Xiaomi 13

Как мы уже говорили ранее, серия Xiaomi 13, вероятно, будет официально запущена в декабре этого года. Можно не сомневаться, что в декабре компания выпустит только стандартную версию или еще пару других. Версия Pro, вероятнее всего, появится в марте 2023 года, а модель Ultra — еще парой месяцев позже. Что-то подобное мы наблюдаем каждый год, только в 2011 году Xiaomi Mi 11 Ultra вышел в марте. В этом году мы его еще не видели. Если верить слухам, он выйдет примерно через полтора месяца, и вместе с ним может быть представлен новый трекер Xiaomi Band 7 Pro, который станет более продвинутой версией базового Xiaomi Band 7, который поступил в продажу несколько дней назад.

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