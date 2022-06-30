4 недостатка Xiaomi Mi Band, которые бесят больше всего

В этом году Xiaomi выпустила продолжение легендарного фитнес-браслета, который теперь называется Xiaomi Smart Band 7. Обновление браслета получилось интересным, но в сумме достаточно минорным: дисплей вырос, но дизайн остался тем же, автономность браслета по-прежнему топовая — казалось бы, что еще нужно для счастья? Не все знают, но у фитнес-браслета есть свои недостатки: эти мелочи не сильно бросаются в глаза, но из года в год компания ничего с ними не делает. Именно они — причина того, что пользователи выбирают смарт-часы, а не браслет. Сегодня расскажу вам о том, что не так с Mi Band и почему компания не исправит некоторые недостатки фитнес-браслета никогда.

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Уведомления на Mi Band

Фитнес-браслет Xiaomi — это не только аксессуар для спорта, но и для работы. Пока ваш телефон поблизости, браслет вибрирует во время звонка или позволяет читать уведомления из соцсетей и мессенджеров. Правда, делать это крайне неудобно: какой бы ни была версия Mi Band на вашей руке, экран у нее все равно очень маленький, а шрифт текста — наихудший, будто его подсмотрели в одной из старых версий Windows.

Из-за особенностей экрана он неудобно разбивается по частям, поэтому просмотр превращается в в настоящую пытку. Что уж говорить: даже на старых моделях Apple Watch просматривать уведомления не так удобно. Разработчики могли бы хоть немного исправить соотношение сторон и поменять шрифт на другой, не режущий глаз, но вряд ли это сделают.

Заодно обратите внимание на вибрацию в Mi Band: казалось бы, в 2022 году именно вибромоторчик отражает премиальность любого смартфона. Mi Band, конечно же, не относится к дорогим гаджетам, но учитывая то, что многие пользователи подолгу не снимают его с руки, браслету давно пора заиметь более приятную вибрацию, нежели ту, что установлена сейчас. Именно из-за того, что Mi Band вибрирует как дешевый телефон середины 2010-х, его хочется поскорее снять и отключить все уведомления.

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Обновления для Mi Band

Фитнес-браслет Xiaomi — это недорогое устройство, которое может позволить себе каждый. Mi Band стоит дешево, а через год-полтора и вовсе сильно теряет в цене. Поэтому компания не сильно сосредотачивается на обновлениях, а срок поддержки таких устройств — крайне короткий. Например, Mi Band 4 вышел три года назад, а не так давно стало известно, что компания перестанет заниматься его поддержкой.

Это не значит, что фитнес-браслет станет хуже, но каких-либо улучшений или исправлений существующих ошибок он точно не получит. Благо, несмотря на свою компактность, кое-что кастомизировать можно собственными силами — например, заменить фирменное приложение на стороннее.

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Mi Band с NFC

Компания выпускает фитнес-браслеты поочередно: сначала гаджет выходит в Китае, через несколько месяцев начинаются продажи по всему миру, а Mi Band с NFC приходится ждать еще дольше: путаница иногда настолько абсурдна, что выходит новая версия Mi Band, а одновременно с ней — старая версия с NFC. Так, например, было с Mi Band 4. К сожалению, оплатить покупки Mi Band в России сейчас нельзя, но будем надеяться, что это ненадолго — у Xiaomi как раз будет время немного подумать о том, в какой последовательности выпускать свои браслеты.

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Датчики в Mi Band

Mi Band дает примерные показатели здоровья, хотя позиционирует себя вполне спортивным гаджетом. Это касается и данных сна, и жиросжигания во время тренировок, и даже измерений пульса. С каждой новой версией показатели становятся немного точнее, но полагаться на них нельзя: на это можно закрыть глаза, если вы тренируетесь для удовольствия и смотрите на отчет со своими данными лишь ради интереса, но для некоторых пользователей небольшие погрешности играют важную роль.

Например, для тех, у кого есть ограничения по здоровью или при борьбе с лишним весом, когда необходимо соблюдать рекомендации врача и тренера. Увы, но в таких случаях на Mi Band точно полагаться нельзя: приходится вручную подсчитывать сожженные калории, а не слепо верить данным Mi Band.

А еще иногда точно не стоит покупать Mi Band. О том, в каких случаях этого лучше не делать, читайте в нашем материале.