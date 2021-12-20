Как сделать свой смартфон неуязвимым? Кажется, мы знаем

Смартфоны и планшеты изменили не только нашу жизнь, но и наши привычки: теперь сложно выйти из дома, не взяв с собой портативный аккумулятор или забыв наушники. Кстати, о наушниках: их всегда лучше держать в двух экземплярах, чтобы не остаться без музыки в пути. На этой неделе мы выбрали для вас всё то, что делает смартфон неуязвимым в любой жизненной ситуации. Тут и чехлы, и качественные кабели, и даже автомобильные держатели. Надеюсь, вы уже приготовили карты, чтобы немного потратить? Тогда мы начинаем!
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Содержание
- 1 Наушники для спорта с хорошим звуком
- 2 Мобильная точка доступа
- 3 Приставка с Android TV
- 4 Стильный чехол для Samsung Galaxy Z Flip 3
- 5 Спортивный чехол для телефона
- 6 Силиконовый чехол для Xiaomi Mi Pad
- 7 Противоударный чехол для планшета
- 8 Надежный повербанк
- 9 Классные проводные наушники
- 10 Автомобильный держатель с беспроводной зарядкой
- 11 Автомобильный держатель Baseus
- 12 Гибкий кабель UGreen
Наушники для спорта с хорошим звуком
Выбрать наушники для спорта — непростая задача. Вам стоит попробовать вот такие TWS-наушники, которые не будут выпадать из ушей и стеснять ваши движения во время тренировок. Из плюсов: цена, хороший звук и хороший аккумулятор.
Цена: 600 рублей
Мобильная точка доступа
Еще один гаджет, который точно выручит в любой непредвиденной ситуации. Его можно оставить у окна, чтобы сигнал был получше, а еще долго не заряжать. Кстати, подключить можно сразу до 10 устройств. Если все еще не уверены, что вам нужен мобильный хотспот, то читайте нашу статью о его преимуществах.
Цена: 3110 рублей
Приставка с Android TV
Android TV — просто потрясающая ОС для телевизоров. Выбрать приставку с Android TV сложно, но всегда есть самый лучший вариант — это Xiaomi Mi TV Stick. Гаджет прост, удобен и понятен в использовании — с его помощью любой телевизор превращается в Smart TV.
Цена: 3550 рублей
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Стильный чехол для Samsung Galaxy Z Flip 3
Найти чехол для складного смартфона — непростая задача. Даже если вы и найдете его, то стоить в рознице он будет немалых денег. Вот вам отличный вариант за приятную стоимость — точно сделает Samsung Galaxy Z Flip 3 еще симпатичнее! Не забудьте выбрать понравившийся цвет.
Цена: 1087 рублей
Спортивный чехол для телефона
Кардиотренировки на улице не так просты, как вы думаете. Самая главная проблема — куда убрать телефон. Такой чехол надевается на руку, а влезет туда не только смартфон, но и парочка транспортных карт, если замерзнете или захотите сократить маршрут. Не забудьте выбрать размер чехла и цвет.
Цена: от 289 рублей
Силиконовый чехол для Xiaomi Mi Pad
Нужно признать: у Xiaomi получился отличный конкурент для iPad, которым и вправду приятно пользоваться. Носить такой красивый планшет без чехла все же не стоит, а силиконовая накладка — самый лучший вариант. Кстати, есть экземпляры для Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro.
Цена: 254 рубля
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Противоударный чехол для планшета
Ну, а если не доверяете силиконовым чехлам, то планшет от Xiaomi всегда можно упаковать в противоударный вариант. Он делает устройство чуть толще, зато защищает чуть ли не со всех сторон. А еще у него есть специальная створка для камеры. Выбирайте для Mi Pad 5 или Mi Pad 5 Pro.
Цена: 2295 рублей
Противоударный чехол для Mi Pad 5
Надежный повербанк
Мы уже написали отдельную статью о том, в которой рассказали всё о портативных аккумуляторах. Бренд KUULA — бесспорно, один из лучших изготовителей аксессуаров. 10000 мА*ч емкости, несколько портов USB и LED-индикатор заряда оправдывают его стоимость. На выбор есть черный и белый варианты.
Цена: от 1098 рублей
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Классные проводные наушники
Несмотря на то, что мир захватили TWS наушники, они никогда не смогут заменить нам проводные. Xiaomi Piston — самые практичные наушники на всякий случай. У них качественный долговечный провод, хороший звук и приятная цена. Рекомендуем их на случай разрядки беспроводной гарнитуры.
Цена: 881 рубль
Автомобильный держатель с беспроводной зарядкой
В использовании автомобильной беспроводной зарядки есть множество нюансов, но это по-прежнему самый практичный вариант использования смартфона. Нашли для вас отличный вариант, который точно не выронит ваш смартфон, когда будете ехать по ухабистой дороге: есть LED-индикация и крепления с трех сторон. Не забудьте выбрать цвет.
Цена: от 905 рублей
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Автомобильный держатель Baseus
Если вы минималист и не любите всех этих держателей-погремушек, который висят на воздуховоде, то вот вам самый простой и надежный вариант от Baseus: он крепко удерживает телефон, не царапает его и не развалится через год, ведь внутри есть металлические вставки.
Цена: 376 рублей
Гибкий кабель UGreen
Кабели UGreen — один из лучших на все случаи жизни. Не хочу перехваливать бренд, но их качество и вправду на высоте. Лучше всего то, что он предлагает выбрать провод до 2 метров длиной, а благодаря оплетке становится практически неуязвимым от внешнего воздействия. Беру два!
Цена: от 129 рублей
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