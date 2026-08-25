Пока мы вместе с вами выбираем лучшие товары с распродажи на AliExpress, маркетплейс следит за нами. Сайт AliExpress уличили в том, что он незаметно проигрывает в браузере беззвучный аудиосигнал, чтобы опознавать и отслеживать конкретные устройства пользователей. Схему заметили случайно — из-за сбоя в работе Bluetooth-наушников. Разбираем, как это работает и что делать, чтобы вас не отслеживали.

Что именно нашли в коде AliExpress

На AliExpress и других магазинах люди покупают технику годами, но мало кто задумывался, что сайт может следить за устройством в фоне. На странице маркетплейса нашли два встроенных скрипта, которые проигрывают в браузере специальный звук и анализируют, как его обрабатывает система.

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Хитрость в том, что громкость этого сигнала заранее выкручена до нуля. Пользователь ничего не слышит и даже не подозревает, что за ним наблюдают, а сайт тем временем собирает данные об устройстве. И всё это происходит без вирусов на Android, которые могут попасть на смартфон параллельно.

Превращение беззвучного звука в отпечаток устройства

Смысл метода в так называемом цифровом отпечатке. Каждое устройство обрабатывает один и тот же звук чуть-чуть по-своему, и эти мельчайшие отличия зависят от процессора, звукового оборудования, операционной системы, браузера и драйверов.

Скрипты измеряют эти отличия и составляют уникальный «портрет» устройства. В результате AliExpress может отличать ваш телефон или компьютер от миллионов других гаджетов и узнавать вас при повторных заходах. По данным TechSpot, тот же код способен собирать и более личные вещи — например, отслеживать движения курсора мыши.

Как схему вычислили из-за Bluetooth-наушников

Слежку заметили случайно. У одного пользователя при открытой вкладке AliExpress беспроводные наушники некорректно переключались между компьютером и телефоном, а после закрытия вкладки проблема исчезала.

Разобравшись в коде сайта, он выяснил: браузер держал активный аудиопоток в фоне даже при нулевой громкости. Именно этот постоянно работающий звук и мешал наушникам нормально переключаться. Отключение звука во вкладке не помогало — сигнал всё равно продолжал обрабатываться.

Зачем маркетплейсу нужна такая слежка

По словам TechSpot, скрипты связаны с системами безопасности Alibaba Group — китайского холдинга, которому принадлежит AliExpress. Формально подобные методы помогают сайтам ловить мошенников, отсеивать ботов и замечать подозрительную активность.

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Проблема в другом: пользователь не знает о сборе таких данных и не может им управлять. К моменту публикации не было информации, как долго этот механизм вообще работает в составе сайта. А поскольку в 2026 году AliExpress по-прежнему доступен в России, под наблюдение потенциально попадают и российские покупатели.

Защита от аудиослежки в браузере

Хорошая новость: полностью беззащитными вы не остаётесь. Вот что можно сделать прямо сейчас:

Перейти на браузер Brave. В конце августа 2026 года его разработчики добавили встроенный блокировщик именно этих скриптов AliExpress, отвечающих за отслеживание по звуку.

В других браузерах поставить расширения, которые вырезают лишние скрипты и трекеры на сайтах.

Пользоваться приложением AliExpress осознанно и не держать вкладку магазина открытой в фоне без надобности.

Сама по себе история не значит, что у вас что-то украли — это отслеживание устройства, а не взлом. Но она показывает, что даже привычный магазин может собирать данные без вашего ведома. Если приватность важна, переходите на Brave или ставьте блокировщик скриптов, а вкладку маркетплейса закрывайте, когда она не нужна.