Компании уже готовятся к выпуску 5-нм процессора. ZTE выиграет больше остальных

Технологический процесс не остановить. Особенно тогда, когда это сулит не только славу и почет, но и неплохую выгоду. Так получается и с мобильными процессорами. Пока одни компании покупают и устанавливают в свои бюджетные модели недорогие процессоры, выпущенные год-два назад, топовые производители стараются придумывать что-то новое и постоянно улучшать все параметры вычислительных чипов. Одно время мы все восхищались 7-нанометровыми процессорами, теперь пришло время переходить уже на 5 нм. Эти цифры не просто маленькие, они буквально сопоставимы с размерами молекул. Что же это за процессор такой, зачем он нужен и сколько компании вкладывают в его разработку?

ZTE готовит 5-нм процессор

Президент корпорации ZTE Сюй Цзыян подтвердил, что компания выйдет на рынок 5-нм чипсетов в 2021 году. Это сообщение стало итогом общего собрания акционеров, которое прошло в штаб-квартире компании в китайском городе Шенчьжень.

Руководитель указал на тот факт, что ZTE уже начала массовое производство своих 7-нм чипов, что делает 5-нм технологию следующим логическим шагом. Тем не менее, компания не выполнила задачу самостоятельно и работала со своими партнерами для того, чтобы производство чипов было совместным. Но, по его словам, ZTE отвечает за внешний и внутренний дизайн на 5-нм процессоров.

Мы стоим на пороге нового противостояния мобильных процессоров

Сколько стоит производство процессора для телефона

Сообщается, что ZTE потратила около 1,7 миллиардов долларов (12,1 миллиардов юаней) на эти цели. Это инвестиции, которые целенаправленно вкладываются в разработки и доведение до ума технологии новых чипов. Стоит отметить, что указанная сумма очень большая и никто не будет вкладывать ее просто так без перспективы получения прибыли. Также еще большие суммы будут вкладывать другие производители. А больше всех потратит тот, кто непосредственно занимается производством самих чипов — например, Qualcomm.

Конечно, стоимость производства чипов потом не будет очень высокой, но в их конечную стоимость будут закладываться те самые миллиарды, которые потрачены на разработки. Это я к тому, что неправильно говорить о себестоимости смартфона по стоимости его компонентов. Так обычно делают после выхода новых устройств, когда говорят, что его ”себестоимость” 250 долларов при цене 1 000 долларов, опуская тот момент, что надо еще все разработать и обеспечить продажи.

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Кто производит 5-нм процессоры

Возвращаясь к чипам ZTE на 5-нм техпроцессе, стоит отметить, что компания сталкивается с жесткой конкуренцией в своем маленьком мире. И не только на территории своего домашнего региона. Даже учитывая, что именно в Китае находится больше всего производителей современных смартфонов. Хотя, основных конкурентов в производстве процессоров только два — TSMC и Samsung. Эти производители действительно могут и делают топовые процессоры, хотя и есть некоторые вопросы к Exynos, созданным корейской компанией.

Есть еще и третий конкурент в этой сфере. Пока им можно считать Huawei. Однако компания, как сообщается, столкнулась с серьезными трудностями при получении компонентов для своих чипов Kirin 1020 и Kirin 1000 на основе 5-нм процесса.

Совсем скоро самая настоящая битва может развернуться между TSMC и Samsung на поле производства 5-нм чипов. Но TSMC планирует перенести часть производства в США. Цель, конечно же, состоит в том, чтобы завоевать доверие и новых клиентов в регионе, поскольку в будущем компания не сможет напрямую или косвенно поставлять чипы своему крупнейшему клиенту, Huawei. Напомню, не так давно был подписан запрет на использование Huawei чипов или их комплектующих, созданных на территории США или по патентам, которые принадлежат американским компаниям.

Что будет, если Huawei не сможет выпускать свой процессор

TSMC ставил эксперименты и пробовал наладить производство 3-нм и 4-нм процессоров, но пока они остановились на 5-нм. Но TSMC смогла хотя бы так, в отличии от Samsung, у которой не получилось и этого.

Конкуренция производителей процессоров

В общем, конкуренция в 5-нм пространстве продолжает быть жесткой. И ZTE начинает гонку позади своих главных конкурентов. Но пока это ни о чем не говорит. Главное, что компания проявляет интерес к этому направлению и может стать конкурентом мировых лидеров. А может и не стать.

Несмотря на поздний старт ZTE в этом направлении, текущая ситуация в области технологий является очень сложной. Особенно в конкуренции с Huawei. Пока последние тратят силы на неравный бой с правительством США, ZTE хочет прибавить на ее фоне и повторить то, что сделала Xiaomi, ”переманив” часть клиентов опального производителя. Есть и другой вариант, при котором ZTE может стать не конкурентом, а источником процессоров для Huawei, продавая им сотни миллионов чипов и очень неплохо на этом зарабатывая. Можно даже сделать цену выше, ведь у Huawei не будет выбора и они купят чипы почти за любые деньги.

А вы как думаете, какой процессор лучше всего подойдет Huawei в нынешней ситуации. Давайте ответим на этот вопрос в нашем Telegram-чате.

При таких обстоятельствах любой 5-нм чипсет ZTE, который может быть произведен, будет очень к месту. Если ему удастся начать массовое производство достаточно рано в 2021 году, это может привести к тому, что Huawei фактически исчерпает свои нынешние запасы, которые успела создать. В общем, ситуация вырисовывается интересная. Ждем развязки.