Стоит только написать про один из флагманов Samsung Galaxy, как в комментариях разворачиваются жаркие споры по поводу того, какой процессор в нем должен стоять. Кто-то говорит, что и Exynos не так плох, как про него говорят. Остальные активно с ним спорят и доказывают, что кроме Snapdragon никогда ни на что не согласятся. Как обычно правых и виноватых нет. Плюсы есть и там, и там. Хотя, справедливости ради, сторонний процессор действительно лучше по многим параметрам. Но лично я не считаю его настолько хорошим, чтобы специально за ним бегать. Сейчас недовольство публики заставило представителей Samsung дать комментарий по этому поводу. Что же они сказали и как оправдали свой фирменный Exynos?

Почему люди не любят процессоры в Exynos

Действительно, некоторые пользователи смартфонов Samsung чувствуют себя обманутыми. Это связано с тем, что Samsung решила оснастить свои три новые флагманские модели чипсетом Qualcomm Snapdragon 865 почти на всех основных рынках, кроме европейского.

Именно в Европе новинки в лице Galaxy S20, Galaxy S20 + и Galaxy S20 Ultra 5G оснащаются Exynos 990 производства Samsung. В то же время флагманы линейки ”Galaxy S”, продаваемые в США и Китае, будут оснащены чипсетом Snapdragon.

Единственное исключение из такой сложившейся традиции было пять лет назад. Тогда все модели Samsung Galaxy S6 работали на Exynos 7420. Это был 2015 год и модели не делились по рынкам. Связано это было с тем, что Snapdragon 810 имел склонность к перегреву, которая и заставила Samsung пойти на этот шаг.

А теперь представьте себе следующее… Вы купили дорогой смартфон от Samsung. Пользуетесь им, вроде все неплохо, но потом вы узнаете, что ваша модель работает хуже, чем могла бы. Те, кто купил такой же аппарат на другом рынке, получили что-то более производительное. Как говорится: ”А вот сейчас было немного обидно”.

Что Samsung думает о процессорах Exynos

На прошлой неделе Samsung не выдержала и сделала заявление. В нем говорится, что Galaxy S20 — это смартфон, который был переосмыслен, чтобы изменить наше восприятие мира. В зависимости от региона Galaxy S20 будет поставляться или с Exynos 990, или со Snapdragon 865. При этом процессоры Exynos и Snapdragon проходят одни и те же строгие испытания, прогоняются через реальные сценарии тестирования и вообще требования к ним одинаковые. Все это сделано для того, чтобы обеспечить стабильную и оптимальную производительность в течение всего жизненного цикла смартфона.

Звучит, конечно, красиво, но так ли все здорово на самом деле. Некоторые фанаты Samsung в Европе расстроены, потому что они чувствуют, что платят больше за то, что считают худшим продуктом. Они уверены, что Exynos 990 хуже Snapdragon 865 из-за того, что первый ”придушивается” под нагрузкой. Это отрицательно влияет на игровой процесс и может привести к потере частоты кадров или разрешения.

Чем процессор Exynos хуже Snapdragon

В мобильной платформе Snapdragon 865 используются процессорные ядра ARM Cortex-A77, что дает ей преимущество в производительности на 20% по сравнению с чипсетом Exynos 990, в котором используются более старые ядра Cortex-A76. А графический процессор Adreno 650, работающий со Snapdragon 865, превосходит графический процессор ARM Mali G77, используемый с Exynos 990.

Покупайте наши смартфоны, но некоторым из вас повезет больше - логика Samsung

Я лично не раз сталкивался с людьми, которые просто уверены в существенном преимуществе ”дракона”. Не так давно один из комментаторов на сайте так и писал, что сначала купил Galaxy S10 на Exynos, после чего понял свою ошибку, продал его и купил себе американскую версию на Snapdragon. С его слов, оно того стоило и результатом он полностью доволен. А вот, что думает по поводу смартфонов Samsung наш Иван Кузнецов.

Петиция против Samsung

Некоторое время назад на портале Change.org была создана петиция с просьбой к Samsung прекратить продажу флагманских телефонов на своих собственных чипах Exynos. Авторы петиции хотели собрать 35 000 подписей. На момент написания этих строк, до этой цифры не хватало примерно 500 подписей. Если хотите, можете внести свой вклад.

Суть петиции сводится к тому, что пользователи просят Samsung перестать продавать свои смартфоны на собственном процессоре Exynos и полностью перейти на Snapdragon от Qualcomm, как и многие более дешевые смартфоны. Есть и еще одно отличие моделей для разных рынков. Так, на американском рынке флагманы корейского производителя комплектуются сенсорами камеры от Sony, а на остальных — собственными сенсорами.

Согласно многим тестам, телефоны для европейского рынка действительно по многим параметрам уступают своим ”американским братьям”. Они работают медленнее, имеют меньший срок службы батареи, используют плохие датчики камеры, плохие алгоритмы обработки изображений и быстрее перегреваются.

Есть у Samsung и другие проблемы. Например, то, как медленно эти смартфоны обновляется.

Также в петиции говорится, что пользователи были бы признательны, если бы Samsung просто признала, что смартфоны для разных рынков действительно разные. А еще установила разную цену, не заставляя пользователей переплачивать за менее хорошие смартфоны.

Каждый год авторы петиции надеялись на то, что Samsung станет выпускать одинаковые устройства для всех рынков. Ну, или хотя бы заставит разные модели работать одинаково. Однако, этого не происходило снова и снова, а разрыв производительности по некоторым данным только увеличивался.

Можно сказать, что даже если производитель прочитает петицию, едва ли он поменяет свое решение и начнет выпускать все смартфоны на Snapdragon.

Google тоже решила сэкономить на процессоре своего грядущего Pixel 5.

Как я должен относиться к процессорам Exynos

От себя могу добавить, что разница производительности действительно не очень приятна. Правда, в условиях обычного использования рядовой пользователь едва ли заметит разницу. Поэтому не факт, что стоит бегать по серым киллерам и искать американскую версию для того, чтобы она просто была.

А какой процессор предпочитаете вы? Ответы принимаются в комментариях, в нашем Telegram-чате и заказными письмами на адрес редакции.

Если вы постоянно играете в требовательные игры, возможно, в поисках действительно есть смысл, но разница даже для вас может оказаться не такой большой, как об этом говорят.

В то же время я не очень понимаю и не очень принимаю этот подход с разделением рынков. Если уже вы выпускаете разные модели, постарайтесь сделать так, чтобы пользователи платили за них разные деньги. Тем более, что это не домыслы, а многие действительно недовольны корейским решением. Компании надо сесть и серьезно подумать об этом.