Google Pixel 2 получил последнее обновление. Что будет дальше?

Линейку смартфонов Google Pixel можно считать по-настоящему культовой. Пусть по продажам смартфонов поискового гиганта чуть ли не в десятки раз уступают решениям конкурентов, но именно они всем интересны и говорят о них не на много меньше, чем о других смартфонах. До недавнего времени все смартфоны компании получали актуальные обновления. Вот и сейчас пришло время, когда очередной смартфон отвалился от поддержки. Но так ли это плохо и можно ли им дальше пользоваться? Что с ним вообще будет после того, как Google выпустит первое обновление, которое он не получит наравне с новинками? Не все так страшно, как может показаться, но ситуация все равно немного грустная.

Обновление Google Pixel

Согласно официальной странице поддержки телефонов Google Pixel, модели Pixel 2 и Pixel 2 XL не будут получать дальнейшие обновления после декабря 2020 года. Этого стоило ожидать, если вспомнить, что он вышел уже три года назад. Обновления для Android, как говорится, столько не живут.

Google представила линейку Pixel 2-го поколения в 2017 году и в нее входило только два устройства — Pixel 2 и Pixel 2 XL. До сих пор устройства получали постоянную поддержку и обновления от производителя. Собственно, так и было обещано на презентации, так что к Google претензий нет.

Почему Google оснастила Pixel 5 процессором Snapdragon 765G, а не 865

Я уже сказал, что Google Pixel были культовыми и это относилось не только к тому, как много люди говорили о них (несмотря на невысокие продажи), но и к смелости компании на ранних этапах продвижения. Выпустить смартфон без карты памяти, с одной симкой и одним модулем камеры было круто. Особенно в то время, когда именно за это чуть ли не все пользователи Android критиковали iPhone. А еще на ранних этапах у Pixel был очень интересный дизайн, который можно было любить или не любить, но он был не как у всех. Чего не скажешь о нынешнем поколении.

Что ж, технически это были лучшие устройства с лучшей камерой, которые можно было купить. Производительность камеры была просто выдающейся, и она все еще может конкурировать с флагманами 2020 года.

Последнее обновление Google Pixel 2

Но последняя страница поддержки показывает, что недавно полученное исправление безопасности от октября 2020 года является последним обновлением, которое получат Pixel 2 и Pixel 2 XL. Более того, после декабря 2020 года для Pixel 2 и Pixel 2 XL больше не будет выпускаться никаких обновлений. Кроме того, они останутся на ОС Android 11 в будущем.

Помогите определиться, стоит ли покупать Google Pixel 5

Тут надо бы поставить грустный смайлик, так как у нас в редакции до сих пор лежит старенький Google Pixel 2 XL, который всем очень нравится, и периодически кто-то берет его попользоваться в качестве второго телефона. И это несмотря на то, что у нас есть Samsung Galaxy S20 Ultra, Huawei P40 Pro, Honor 30 Pro Plus, iPhone 11 Peo Max и много других современных телефонов.

Итоговое исправление безопасности будет подготовлено для Pixel 2 и 2 XL в декабре. Ноябрьского обновления ждать не стоит, так как оно будет выпущено вместе с декабрьским. То есть в нем будут учтены все недочеты.

Но все равно, именно октябрь 2020 года — последний месяц поддержки безопасности, которую телефоны будут получать официально. После этого сообщество модеров станет единственным источником обновлений и других ПЗУ, связанных с ОС. Это немного утешит тех, кто планирует продолжать пользоваться смартфоном и дальше, но это все будет больше для энтузиастов.

Фактически мы можем говорить о том, что компания считает, будто для смартфона подошел конец срока годности. Тем не менее, именно она повлияла на всю индустрию смартфонов в целом. Именно посмотрев на нее, такие производители, как OnePlus и Samsung, начали обеспечивать своим устройствам трехлетнюю поддержку.

Если бы Android обновлялась, как iOS, какие телефоны получили бы Android 11

Какие смартфоны обновляются дольше остальных

OnePlus как-то сразу подключилась к этому течению, а Samsung начала делать это только в текущем году. При этом нет ничего сложного в том, чтобы обеспечить и четырехлетнюю поддержку смартфона, и более. Просто никто не хочет возиться с оптимизацией и предпочитает разрабатывать и продвигать новые модели вместо поддержки старых.

Доказательством этого является то, что Apple обеспечивает 5 лет поддержки обновлений для своих устройств. Мне кажется, что Google тоже должна как-то постараться сделать это. Хотя бы для своих устройств. С другой стороны, решение Samsung в этом году говорит о том, что многие компании могут ”созреть” и тоже начать так делать. Там и на 4 года начнут переходить, а дальше уже и пять не за горами. В конце концов, когда пользователь выбирает смартфон, для него это тоже будет преимуществом, и он выберет тот смартфон, который дольше будет получать обновления.

Что делать владельцам Google Pixel

Если вы владеете Google Pixel 2 или Pixel 2 XL, вы все еще можете ими пользоваться. Даже обновления от сторонних разработчиков вы сможете установить. В целом, в этом нет ничего критичного. Тем более, что смартфону уже и правда осталось максимум пара лет. Но если вы хотите обновиться, то неплохим вариантом для вас будут новые Pixel 5, Pixel 4 5G и Pixel 4a. Лично для себя я бы выбрал Pixel 4 5G или Pixel 4a, так как ”пятерка не дотягивает до своей цены”.

А как вы относитесь к тому, что на пути обновлений мы потеряли еще один смартфон? А заодно, готовы ли вы купить новый Google Pixel из линейки этого года? Пишите свое мнение в комментариях или в нашем Telegram-чате.