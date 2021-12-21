6 причин пользоваться SMS-сообщениями в 2021 году

Во времена мессенджеров и соцсетей SMS-сообщения кажутся устаревшим и весьма дорогим средством связи. Некоторые операторы по-прежнему добавляют пакеты сообщений в свои тарифы и многие абоненты ими пользуются. Хочется защитить SMS от нападок любителей мессенджеров: в них по-прежнему есть польза, которая заключается не только в общении. Кроме того, общаться посредством коротких сообщений — весьма недешевое удовольствие: стоимость одного сообщения варьируется в пределах 2-5 рублей, а из-за бесконечных потоков сообщений в Telegram переучить себя излагать кратко, но емко очень сложно. А еще именно благодаря SMS у нас есть мессенджеры. Проверьте остатки своего тарифа: кажется, сегодня у вас будет отличный повод отправить SMS-сообщение.

Как написать, если тебя заблокировали

Один из самых оригинальных способов израсходовать пакет SMS в своем тарифе — это связаться с тем, кто тебя заблокировал. В жизни бывают разные ситуации, когда люди блокируют друг друга, не оставляя способов для связи. Конечно, можно позвонить, но где гарантии, что на вызов ответят? Другое дело — это старое доброе SMS, которое высветится на экране телефона.

Мой опыт подсказывает, что во всех случаях, когда оказываешься в черном списке, про блокировку в телефоне забывают. Именно тогда в дело идут SMS-сообщения, посредством которых можно хотя бы объяснить человеку, что гнев напрасен или вас не так поняли. Так что, не спешите списывать со счетов короткие текстовые сообщения: возможно, они однажды даже спасут ваши отношения.

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Зачем нужен кнопочный телефон

Несмотря на то, что в 2021 году многие относятся к кнопочным звонилкам весьма надменно, обзывая «бабушкофонами», они не теряют своей актуальности. Кто-то использует его как запасной телефон, некоторые таким образом устраивают себе цифровой детокс, а для кого-то это просто хобби. А еще кнопочные телефоны любят люди старшего поколения за неприхотливость. Кстати, большинство кнопочных телефонов в 2021 году стали умными и даже обзавелись операционной системой KaiOS. Несмотря на это, установить туда мессенджер либо не так просто, либо вовсе невозможно. SMS-сообщения — пожалуй, самый проверенный способ оставаться на связи с близкими.

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Что раздражает людей в общении

Не так давно мы публиковали классную статью о том, как разозлить собеседника в мессенджере. Сообщения по одному слову — один из пунктов, который раздражает, наверное, вообще всех. Избавиться от парцелляции очень сложно, но возможно.

А вспомните, как мы раньше писали SMS-сообщения? Старались изложить мысль кратко, но ёмко, уложившись в установленное число символов, чтобы не переплатить. Используя SMS, вы не будете отправлять «ОК» отдельным сообщением. А еще SMS научили нас сокращать слова, искать синонимы, но делать это с умом и не уродовать язык.

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СМС для бизнеса

Когда я работал в фитнес-индустрии, основным способом связи с клиентами были телефонные звонки и SMS-сообщения. Зачем они нужны, если у всех есть WhatsApp или Telegram? Дело в том, что именно этот способ связи является официальным, не нарушающим личные границы другого человека: «стучаться» в WhatsApp не совсем дозволено и есть определенная вероятность того, что твои сообщения смахнут и не прочтут.

Именно с помощью SMS-уведомлений мы оповещали клиентов об акциях, поздравляли с днем рождения. На моей памяти ни разу не было такого, что член клуба не заметил или не получил поздравление в отличие от в WhatsApp. Это еще раз говорит о том, что SMS — по-прежнему самый надежный способ связи с людьми.

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Что делать, если нет Интернета

Мобильный Интернет развивается семимильными шагами: сейчас даже в самых отдаленных уголках страны есть 3G или LTE. Но иногда сигнал пропадает, а в углу экрана отображается Е. Это говорит о том, что отправить сообщение в мессенджерах будет нереально: придется либо долго ждать, пока все загрузится, либо пытаться отправить сообщение снова и снова, что редко помогает. Надеюсь, на вашем телефоне остались SMS, включенные в тариф: текстовые сообщения отправляются даже с не самым лучшим сигналом связи. То есть, вы сможете отправить нужную информацию или просто связаться с близкими, когда сигнал мобильной связи против вас.

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Что написать любимому человеку

На мой взгляд, бумажное письмо — самый лучший вариант, чтобы порадовать и приятно удивить любимого человека. А вот на втором месте находятся SMS: короткое текстовое сообщение обязательно порадует или удивит вашу вторую половинку. Такие сообщения не теряются в тоннах будничной переписки в Telegram, не удаляются, их сохраняют на память, добавляя скриншоты в Избранное в Галерее. Так происходит потому, что SMS пишут сосредоточенно, обдумывая каждое слово. Обязательно сделайте это, если давно не писали SMS — вам точно понравится.

SMS-сообщения — это крутой и надежный способ связи. А еще лучше, когда смартфон работает на все 100 и не тормозит. Рассказали, что нужно отключить в смартфоне, чтобы им было удобно пользоваться.