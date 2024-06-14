Из-за санкций HUAWEI начала торговать мясом. Теперь производитель смартфонов — лидер по импорту говядины

Все мы знаем HUAWEI как китайского технологического гиганта, который прежде всего известен своими смартфонами. И, хотя на международном рынке после ввода санкций в 2019 году дела у компания обстоят не лучшим образом, по количеству проданных устройств на родине она занимает первое место наряду с HONOR. Причем техникой дело не ограничивается. Помимо прочего, HUAWEI — лидер Китая по импорту говядины. Звучит как бред? Возможно, но сейчас вы удивитесь, насколько прочна связь между смартфонами и мясом.

Санкции HUAWEI в 2024 году

После обвинения в промышленном шпионаже на HUAWEI был наложен солидный пакет санкций со стороны правительства США. Долгое время рядовым потребителям заметен только запрет на поставку процессоров с поддержкой 5G, из-за чего китайцы сначала были вынуждены устанавливать в свои устройства урезанные чипы Qualcomm, а позже — наладить производство собственных систем на кристалле. Но в действительности ограничения оказались намного более серьезными.

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В частности, HUAWEI не может принимать платежи в долларах США от третьих стран. Из-за этого компании приходится искать альтернативные способы получения прибыли, чтобы не работать в убыток. И, как вы можете догадаться, в конечном итоге был найден нетривиальный вариант.

Почему HUAWEI продает мясо

Если компания не принимает платежи в долларах США, то как HUAWEI зарабатывает деньги за экспортированную в третьи страны продукцию? Производитель мог бы использовать два довольно предсказуемых варианта:

принимать платежи в китайских юанях;

получать от клиента деньги в его национальной валюте.

И вот тут начинаются сложности. Юань не является свободно конвертируемой валютой. Правительство КНР искусственно ограничивает платежи в национальной валюте, а потому страна-импортер не может расплачиваться с китайцами их же деньгами.

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Остается один вариант — платежи в национальной валюте страны, покупающей технику HUAWEI. Но ведь валюты ведут себя по-разному… Например, аргентинский песо стабильно обесценивается на протяжении двух последних десятилетий по отношению к доллару США и юаню. Причем делает это довольно стремительно: только за последний год южноамериканская валюта в паре песо/доллар потеряла свыше 70%.

HUAWEI, активно поставляющая в Аргентину не только смартфоны, но и телекоммуникационное оборудование, была бы вынуждена моментально сливать полученные за проданные товары песо, чтобы не дожидаться очередного витка обесценивания валюты. Однако китайцы пошли иным путем: начали продавать технику по бартеру, получая взамен говядину и вино.

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Правда ли, что HUAWEI — лидер Китая по импорту говядины

Аргентина является одним из мировых лидеров по производству мяса, а потому неудивительно, что в отсутствие полезных ископаемых именно этот продукт животноводства стал основной валютой для HUAWEI при поставках своей продукции в южноамериканскую страну. Но как с ним поступить? Для корпоративных потребностей его слишком много, так почему бы не начать продавать полученное из-за океана мясо? На том и сошлись, создав дочернюю компанию Mossel.

Согласно данным Министерства торговли КНР, в марте 2024 года поставки из Аргентины составили 76.6% всего импортного мяса коров и бычков. И, хотя нельзя с уверенностью сказать, что вся прибывшая из Южной Америки говядина принадлежит HUAWEI, структура импорта мяса в КНР слишком разрозненная, и лидеры в этом направлении занимают не более 3% рынка. Потому китайские эксперты сходятся во мнении, что именно технологическая компания сегодня лидирует в области поставок говяжьего мяса из-за рубежа.