Как на Android установить видео на заставку рабочего стола

Как вы кастомизируете свой смартфон? Вариантов на самом деле довольно много. Можно установить интересную тему, заменить иконки приложений по методу, который мы уже описывали, накатить новую прошивку или просто новый лаунчер. Но все эти методы, во-первых, сильно различаются по сложности реализации, а, во-вторых, приводят к слишком уж кардинальной смене интерфейсного оформления смартфона. Поэтому многие просто ограничиваются установкой новых обоев. Я тоже отношусь к их числу, но как-то раз мне приспичило установить вместо статичной картинки видео.

Как на Android состарить себя на видео

Для начала давайте разберёмся с мифами, которые скопились вокруг этой темы. Многие искренне верят, что установка видео вместо изображения рабочего стола либо нереализуема, либо настолько сильно нагружает железо смартфона, что практического смысла в этом попросту нет. Но это не так. Мало того, что установить видео на рабочий стол действительно можно и довольно легко, так ещё никакой дополнительной нагрузки на аппаратное обеспечение вашего устройства оно не окажет. По крайней мере, мой Honor View 20, которому уже 2 года, продолжал летать даже с видео на заставке.

Как поставить видео на рабочий стол

Чтобы установить видео на рабочий стол, вам потребуется скачать специальное приложение. Допускаю, что некоторые оболочки позволяют сделать это штатными средствами, но у меня такой возможности не было.

Скачайте приложение Video Live Wallpaper;

Откройте ему доступ к приложению «Галерея»;

Выберите в списке видео, которое хотите установить на рабочий стол;

Обозначьте границы воспроизведения и подтвердите установку.

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Очень удобно, что приложение Video Live Wallpaper позволяет обозначить границы видео, чтобы ролик, установленный в качестве заставки, транслировался не целиком, а только в определённых пределах. Это может быть очень удобно, если вы хотите установить на заставку фрагмент из любимого кинофильма или сериала. Просто установите рамки воспроизведения, в пределах которых видео будет демонстрироваться, а потом возобновляться.

Видео вместо картинки на экране Android

В тот момент, как вы подтвердите установку, на экране вашего смартфона появится видео, которое будет воспроизводиться бесконечным циклом. По умолчанию оно транслируется без звука, однако в настройках приложения есть возможность включить аудиодорожку, которая будет сопровождать оригинальный видеоряд. Правда, я даже представить себе не могу, кто в здравом уме согласится включить звук на видеороликах, которые стоят на заставке, чтобы он непрерывно играл, когда пользователь присутствует на рабочем столе.

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Стоит ли ставить видео как заставку на рабочий стол? Ну, мне сложно ответить на этот вопрос однозначно. С одной стороны, такая возможность на Android есть – пусть и при помощи стороннего приложения, — но, с другой, нужно учитывать, что практического смысла как такового в этом нет. Лично меня хватило всего на несколько включений смартфона – в результате я вернул обратно статичное изображение, потому что банально не вынес той ряби, которая сопровождает воспроизведение видео. И дело здесь не в ролике, который я выбрал, а в самом факте подвижности – иногда действительно лучше лицезреть что-то неподвижное, чем наоборот.