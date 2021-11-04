Как соцсети повлияли на отношения между людьми

Социальные сети помогают нам не только общаться друг с другом, но и меняют наше общение. Думаю, вы заметили, насколько сильно все изменилось в элементарном общении между друзьями, родственниками. Все стало намного проще, расстояния сократились и даже малознакомые люди могут раскрепоститься в переписке (иногда даже слишком). Рано говорить о том, что в этом хорошего или плохого: феномен социальных сетей еще не так хорошо изучен, а им на пятки уже наступают мессенджеры, голосовые сообщения и стикеры. В общем всё очень сложно. Но есть отличный повод отметить, как сильно социальные сети повлияли на отношения между людьми. Пропало ли доверие, зачем следить за второй половинкой и чем виртуальное общение лучше реального?

Как следить за человеком

Реальность такова, что все мы находимся под колпаком. И я не про глобальную слежку, а про то, что мы друг за другом следим, выясняем, проверяем страницы, списки друзей, время последнего посещения. Кажется, что избежать этого можно, избавившись от страниц в соцсетях. Но не тут-то было: один мой знакомый, удаливший свои страницы, расстался с девушкой, но она по-прежнему следит за его друзьями в Instagram. Да еще и со второго аккаунта, который не составило труда вычислить.

Казалось бы, зачем это нужно? Но объяснить что-либо сложно: на мой взгляд, отношения еще не завершились полностью. Точно так же можно следить за кем-то с аккаунтов друзей, чтобы не вызвать подозрений. Но что делать дальше с этой информацией — сложно понять. Тем не менее, теперь вторые половинки могут знать о вас намного больше, чем это могло бы быть 10 лет назад.

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Как социальные сети влияют на человека

Всевозможные сервисы не только развлекают нас, помогая скоротать время, но и влияют на наше настроение. Да что уж там: на психику! Мы листаем красивые фотографии знакомых и сториз знаменитостей с мыслью, что в нашей жизни что-то пошло не так. Где-то мы свернули не туда. Кто-то замыкается в себе, а другие начинают подражать, выбирая «казаться«, а не «быть«.

Третьи с новой силой наваливаются на контент соцсетей, вырабатывая в себе токсичность и ненависть ко всем. Весь же негатив переносится на окружение и близких. У вас наверняка есть знакомые, которые то и дело осуждают других людей, вымещают на них свой гнев.

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Знакомства в социальных сетях

Социальные сети сильно повлияли на знакомства. Вы и сами это заметили: парни ставят лайки под фотографиями, а девушки отвечают тем же (при условии, что есть фото на странице). Дальше идет небольшое ожидание: кто первый напишет? В общем-то, разницы и нет. Общение продолжается до тех пор, пока с человеком интересно.

Именно по этой причине не составит сложности завязать ненавязчивый разговор, который может перейти в отношения. То есть, социальные сети настолько упрощают процесс знакомства, что вам даже не нужно куда-либо идти и даже вставать с дивана. А еще с помощью соцсетей можно даже разрушить чью-либо жизнь или отношения. Но об этом чуть ниже.

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Как соцсети разрушают отношения

Социальная сеть — это достаточно тесный и уютный мир, где хватает места всем. В виртуальном пространстве ваша страница — это ваш дом. А все, что происходит за его пределами, там же и остается. В социальных сетях можно сохранять нейтралитет или подглядывать за кем-нибудь. Можно познакомиться, а можно кого-то потерять.

Согласно исследованию, в котором участвовали почти 600 пользователей Твиттера, использование сервисов приводит к ссорам в отношениях, а недопонимания — прямая дорога к изменам и разрывам отношениям. Увеличивается ревность между партнерами. Подумайте сами: из-за соцсетей мы теряем огромное количество времени, которое можно было провести с близким человеком. Один из партнеров чувствует себя забытым, а информация, которая там размещается, может быть неправильно им истолкована.

Мы склонны полагать, что указанные проблемы являются не корнем зла, а лишь симптомами разлада в отношениях. Я не думаю, что именно соцсети приводят к разрывам в отншениях, — Пол Хокмайер, специалист в области семьи и брака.

И с этим можно согласиться. Есть большое количество прецедентов из реальной жизни, когда в паре все было хорошо, но внезапно появившийся на горизонте «знакомый из детства», добавленный в друзья девушкой, становился причиной ревности и дальнейшего разрыва. Социальные сети упрощают процесс знакомства и общения, а дальше всё зависит исключительно от убеждений партнера. Само собой, следить за ним и выяснять отношения не стоит — пусть всё идёт своим чередом.

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Делать какие-либо выводы о том, хорошо или плохо влияют сервисы на нашу жизнь, еще слишком рано. Но можно сказать одно: отношения между людьми уже не будут прежними.