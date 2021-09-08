Как социальные сети и мессенджеры изменили наше общение

Культура общения в социальных сетях имеет свои особенности по сравнению с реальной жизнью. То, что является абсолютной нормой на письме, в интернете может восприниматься, как что-то странное и непонятное. И с каждым новым поколением пользователей нормы и правила меняются. Когда-то мы писали СМС в строго укороченном варианте, потому что так было дешевле, а сейчас можно слогать целые поэмы в сети, но большинство этим не занимается. Попробуем разобраться, что же изменилось в культуре общения в ближайшее время.

Так уж принято, что старшее поколение всегда не понимает своих детей. Язык общения изменятся со стремительной скоростью и взрослым за ним не угнаться. То, что было модно еще 5 лет назад, сейчас приходится выбросить из головы. Здесь важно понимать, что угнаться за новым лексиконом молодежи просто невозможно. Как только вы выучите и поймете, что такое Симпл-димпл и поп ит, молодежь возьмется за другое. В этом и есть вся соль.

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Важно не то, что эти слова новые, и поэтому молодое поколение использует их, а то, что старшее поколение их не знает. Новый сленг — некий способ обособиться и ограничить аудиторию. Поэтому здесь отлично работает фраза — следовать моде смешно, а не следовать глупо.

Смеющийся до слез смайлик вышел из моды

Во времена моего детства такой смайлик был самым популярным. Мы использовали его везде, где только могли. Смеющийся сквозь слезы смайлик олицетворял высшую степень смеха. Сейчас, оглядываясь назад, я думаю, что мы так любили его за то, что родители так и не поняли, плачет он или смеется.

Сейчас же, поколение Z использует все эмодзи, кроме него. Они утверждают, что миллениалы отправляют его слишком часто, но на свете нет так много вещей, способных рассмешить до слез. Мне думается, что есть еще другая причина. Культура шуток также изменилась.

Раньше мы читали анекдоты, смеялись до полусмерти и шутки были неотъемлемой частью нашей жизни. Современные подростки жестче и не готовы так эмоционировать, поэтому предлагают использовать просто плачущий эмодзи.

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Почему не стоит отправлять длинные сообщения

Раньше в момент конфликтов в интернете, мы писали по тысяче слов в момент, когда хотели что-то объяснить. Признаюсь, мне всегда хотелось позвонить или приехать и решить вопрос лично, но так делать было нельзя. Это немодно. Кстати, популярная соцсеть ВКонтакте переживает сейчас не самые лучшие времена. Может быть, когда подростки взглянут на мир шире, что-нибудь изменится? Все эти надписи под окном: «Ирина, я тебя люблю» не вызывали у моих одноклассниц никакой реакции и воспринимались, как что-то из 90-х. По этой причине каждый раз, когда приходилось выяснять отношения, я писал огромные сообщения по объему сопоставимые с бумажным письмом.

Современные тинейджеры (так, кстати, тоже не говорят) предпочитают отправлять несколько коротких сообщений, а когда видят огромный текст, то просто теряются в большом количестве букв. Чтобы качественно донести информацию до поколения Z, необходимо отправить тонну односложных предложений с конкретным тезисом внутри каждого. Иначе засмеют.

Можно ли отправлять голосовые сообщения

Голосовые сообщения пришли в нашу жизнь очень внезапно. Изначально эта функция пришлась по душе многим пользователям, но позже, лагерь разделился пополам. Одни считают, что «голосовые» в значительной степени упрощают жизнь, другие воспринимают их, как что-то недопустимое, и когда отправляешь такое сообщение, в ответ тебе приходит: «А почему голосом? Что, руки на войне оторвало?».

Как я понял, подростки используют голосовые сообщения взамен длинному тексту, к которому мы так привыкли. И правда, вместо того, чтобы трясущимися руками писать о своих чувствах, проще об этом сказать. Тем более, что интонация тоже имеет большое значение, а значит воспринимать такой посыл будет проще.

Отдельно следует сказать о голосовых сообщениях в условиях рабочей обстановки. Как вы считаете, можно отправлять голосовые руководству или в родительском чате? Обязательно поделитесь своим мнением в нашем Телеграм-чате. Я до сих пор не определился с этим вопросом. В одной организации начальник мне всегда отправлял сообщения голосом для того, чтобы рассказать о задачах на день, а в ответ голосовые не принимались. В другом месте, часто отчеты просили отправлять именно в голосовом формате, что удивляло не меньше.

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По всей видимости, общество еще не пришло к какому-то единому стандарту и все решается в индивидуальном порядке. Если же вам хочется побыстрее прочесть сообщение и отказаться от прослушивания, для этого тоже есть способы. Для себя я решил, что буду отправлять сообщения только текстом. А если будет возникать необходимость голосового сообщения, то обязательно спрошу перед этим, удобно ли будет собеседнику.

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