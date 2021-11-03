5 вещей, за которые Android-смартфоны мне нравятся больше, чем iPhone

Что у смартфонов на Android, что у iPhone есть свои преимущества. Я до сих пор наблюдаю, как мои друзья спорят, какая операционная система лучше. По долгу службы мне приходится пользоваться и теми, и другими устройствами. Я не являюсь фанатом iOS или Android и стараюсь всегда смотреть со стороны на разные гаджеты, находя плюсы и минусы, о которых пытаюсь подробно вам рассказывать. В сентябре мы с мамой подарили бабушке смартфон Honor, с которым я имею дело практически каждый день. Спустя два месяца у меня сложилось приятное впечатление об этом смартфоне, в результате чего я решил взглянуть на плюсы ОС Android.

Аксессуары для смартфона

Мы в редакции AndroidInsider.ru постоянно радуем вас новыми подборками различных товаров, среди которых множество аксессуаров для смартфонов. За все это время я и сам просмотрел множество разных классных штук, которые делают его лучше. Скажу честно, у смартфонов на Android таких аксессуаров намного больше и всегда есть из чего выбрать: например, мне безумно нравятся TWS-наушники от Motorola и Samsung, но я понимаю, что они попросту не вписываются в экосистему, основанную на устройствах Apple.

Даже всеядный Xiaomi Mi Band на Android-смартфонах имеет больший спектр настроек, нежели на iPhone. Вы можете найти классные чехлы для своего Oppo, но получится ли найти такой же для iPhone — большой вопрос. Именно огромный выбор разнообразных аксессуаров для Android-смартфонов, упрощающих жизнь, и привлекает меня.

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Игры и приложения на Андроид

Долгое время я жил в городе, который заблокирован с обеих сторон: на одном конце выезд ограничивает железная дорога, на другом — устаревшая трасса в аэропорт. Больше всего бесил, конечно же, железнодорожный переезд, на котором, казалось, стоишь часами. Мой босс рассказал об удобном приложении для Android, который давал информацию, когда переезд открыт. Я попытался найти такую же программу для iOS — безуспешно. На тот момент аналогов не было.

Так продолжается до сих пор: многих интересных приложений нет в App Store. Не говоря уже о том, что владельцы Android-смартфонов экономят намного больше на играх и подписках, используя сторонние приложения. А сэкономил — считай, заработал.

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Смартфоны с Type-C

Огромный плюс Android-смартфонов — это наличие единого разъёма Type-C. И это очень круто. Во-первых, это высокая скорость передачи данных. Во-вторых, реально быстрая зарядка, а не то, что есть в iPhone. В-третьих, ты никогда не останешься с разряженным смартфоном: у окружающих всегда найдется шнур Type-C.

Apple внедряет этот разъём, но очень медленно и нудно. Из-за вороха проводов в рюкзаке постоянно натыкаешься на досмотр в аэропорту. А ведь удобно, когда у тебя один кабель Type-C для ноутбука и всех гаджетов. Вообще, наверное, этот удобный разъем никогда не появится в iPhone — именно поэтому я завидую владельцам смартфонов на Android.

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Устройства на Андроид

Пару слов о других гаджетах: умные часы, планшеты и другие устройства, в которых есть Android, намного незаметнее. У окружающих не начинается истерика, никто пристально не смотрит на тебя — это прекрасно. Почему-то Apple Watch или iPad всегда бросаются в глаза, а взгляд собеседника фокусируется на них. Мне это не нравится: на условные Galaxy Watch никто не будет смотреть безотрывно или спрашивать, какой у них размер, сколько стоят и что это за ремешок.

Уверен, даже новейший Xiaomi Mi Pad 5 не вызовет ажиотажа и расспросов со стороны окружающих. Возможно, это плохо, но я не люблю, когда гаджеты выходят на первый план при общении с людьми.

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Как выбрать смартфон на Андроиде

Смартфонов на Android невероятно много — это замечательно. В 2021 году нам не хватает былого разнообразия техники, как в нулевых. Еще больше его не хватает пользователям iPhone: каждый год одно и то же, не меняется абсолютно ничего. Это радует: вы можете выбрать Xiaomi, Oppo, One Plus или новейший Google Pixel. И все эти устройства отличаются друг от друга не только внешне, но и собственной оболочкой Android.

А еще есть смартфоны на любой кошелек: захотел — купил бюджетный смартфон в качестве запасного. Хочется потратить побольше — приобрел дорогую версию смартфона или флагман от Xiaomi. С iPhone такого нет: есть дорогие смартфоны и очень дорогие, которые, по сути, не отличаются друг от друга.

Я давно мечтаю «сбежать» с iOS и, кажется, скоро я это точно сделаю. Вопрос лишь в том, что выбрать.