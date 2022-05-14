Какие телефоны и планшеты Xiaomi получат Android 13

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Артем Сутягин 0

Мы наконец дождались, когда Google официально представит Android 13. Это большое событие, которое случилось на этой неделе. Операционная система уже находится на стадии открытого тестирования, и владельцы 22 моделей телефонов могут установить ее на свои устройства. Среди них есть даже три от Xiaomi. Но одно дело, бета-версия для гиков, и совсем другое — финальная версия для всех. Именно о том, на какие смартфоны и планшеты, связанные с Xiaomi, можно будет установить Android 13, когда он выйдет. А заодно назовем модели, которые точно его не получат, как ни старайся. По крайней мере, если говорить об официальных способах.

Не все телефоны Xiaomi получат Android 13, но многие.

Когда выйдет Android 13

Android 13 все еще делает первые шаги перед полноценным релизом. Стабильный выпуск может состояться к сентябрю или октябрю этого года. Вскоре после этого мы можем увидеть производителей Android, в том числе Xiaomi, выпускающих обновление для некоторых избранных устройств. Иногда модели запаздывают, но в этом году, скорее всего, все будет нормально. В 2021 Google представила сильно обновленный Android с новым дизайном и функциями. Адаптировать все это было сложнее, чем обычно. В этом году изменений не так много и хочется верить, что производители сделают все четко, а мы получим операционную систему намного раньше.

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Список исходит от людей с Xiaomiui.net через mi24x7. Это позволит вам проверить, будет ли ваше устройство готово к Android 13 или нет. В список входят телефоны Xiaomi, Redmi и POCO. Есть даже планшеты. Поэтому смотрите внимательнее, чтобы точно ничего не пропустить.

Android 13 получат не только Xiaomi, но так же PORO и Redmi.

Телефоны Xiaomi, которые получат Android 13

  • Xiaomi Mi 10S
  • Xiaomi Mi 11, 11 Pro, 11 Ultra, 11i, Mi 11X, 11X Pro
  • Xiaomi 11i / Hypercharge, 11T / Pro
  • Xiaomi Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G
  • Xiaomi 12S, 12S Pro
  • Xiaomi 12, 12 Pro,
  • Xiaomi 12 Lite, 12X, 12X (India), 12X Pro (India)
  • Xiaomi MIX 4
  • Xiaomi MIX FOLD / FOLD 2
  • Xiaomi CIVI / CIVI S
  • Xiaomi Pad 5 Series
  • Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022, 10 5G / Prime+ 5G
  • Redmi 10C / Redmi 10 (India)
  • Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G
  • Redmi Note 10T/10 5G
  • Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G/Pro+ 5G
  • Redmi Note 11 Pro / Pro+ / 11E Pro
  • Redmi Note 11T/11 5G/4G
  • Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming/K40S
  • Redmi K50/Pro/Gaming
  • POCO F3/GT
  • POCO X3 GT / X3 Pro
  • POCO F4/Pro/GT
  • POCO M3 Pro 5G /M4 Pro 5G/M4 Pro 4G
  • POCO M4 5G

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Все ли Xiaomi получат новый Android

Некоторые модели вызывают интерес и даже сомнение. Например, в списке указано, что Redmi Note 8 2021 входит в список поддерживаемых моделей. Но, честно говоря, как-то странно, что это устройство получит последнюю версию Android. Несмотря на относительно неплохие продажи, его нельзя назвать полностью успешным. В целом это вообще было достаточно бессмысленным релизом. Просто компания решила оживить некогда успешную модель, но получилось это странно. Кстати, чехлы даже на старые модели модно найти в подборках в этом Telegram-канале. Тут только самый топчик с Aliexpress.

Ниже приведен список моделей, которые не получат Android 13 от Xiaomi. Возможность обновления будет только в том случае, если вы готовы ковыряться в кастомных прошивках, но и то это будет маловероятно. Да и сколько процентов пользователей будет этим заниматься. Просто имейте в виду, что если у вас эти смартфоны и вы хотите Android 13, скорее всего, вам придется обновить смартфон.

Xiaomi

Новые модели получат Android 13 из коробки, а остальные просто обновятся.

Смартфоны Xiaomi, которые не получат Android 13

  • Redmi K30 Pro / Zoom Edition
  • Redmi K30S Ultra
  • POCO F2 Pro
  • Xiaomi Mi 10 / Pro / Ultra
  • Xiaomi 10T / Pro
  • Redmi 9 / Prime / 9T / Power
  • Redmi Note 9 / 9S / Pro / Pro Max
  • Redmi Note 9 4G / 5G / 9T 5G
  • Redmi Note 9 Pro 5G
  • Redmi K30 4G/5G/Ultra/K30i 5G/Racing
  • POCO X3 / NFC
  • Redmi X2 / M2 / M2 Pro
  • Xiaomi Mi 10 Lite/Youth Edition, 10i/10T Lite
  • Xiaomi Mi Note 10 Lite

Какие Xiaomi получат новый Android

Как я уже сказал выше, этот список примерный и получен на основании данных из сторонних источников. Скорее всего, почти весь он окажется верным и, если ваш телефон в нем есть, то вероятность 90-95%, что он получит обновление.

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Тем не менее, пока нам не следует задерживать дыхание в ожидании. До окончательного выхода Android 13 еще несколько месяцев. Между тем, компания все еще выпускает MIUI 13 для поддерживаемых смартфонов. После выхода операционной системы мы будем точно знать, какие телефоны обновятся. Давайте подождем, но примерные данные у нас уже есть.

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