Лучшие смартфоны для селфи

Сравнивать смартфоны можно разными способами. Одни лучше работают с играми, другие имеют отличный экран, третьи просто красивые, а четвертые хорошо снимают фото и видео. Есть еще один критерий, который важен для многих, и они даже готовы подходить к выбору смартфона исходя из качества именно этого компонента. Я говорю о фронтальной камере. Тех, кому это важно, очень много. Это путешественники, блогеры, любители Инстаграм и просто те, кто проводит много времени в больших компаниях. Именно для таких пользователей попробуем рассмотреть несколько смартфонов с точки зрения фронтальной камеры и определиться, какое устройство лучше купить любителям ”себяшек”.

OnePlus Nord — хороший средний смартфон

OnePlus Nord — единственный из смартфонов компании OnePlus среднего класса. Стало быть ждать от него того, что он будет лучшим во всем, просто нельзя, но если рассматривать возможности фронтальной камеры на фоне его цены, то можно сказать, что соотношение получилось довольно удачным.

OnePlus Nord использует двойную фронтальную камеру на 32 Мп и 8 Мп. Первый модуль обычный с диафрагмой f/2,5, размером матрицы 1/2,8 ″ и размером пикселя 0,8 мкм, а второй сверхширокоугольный с углом 105 градусов, размером матрицы 1/4,0″ и размером пикселя 1,12 мкм.

Камера OnePlus Nord впечатляет, когда дело доходит до съемки селфи видео. Во-первых, основная 32-мегапиксельная камера поддерживает видео 4K при 60 кадрах в секунду, что делает его одним из лучших смартфонов в этом отношении. Даже дополнительная камера поддерживает видео 4K, но только со скоростью 30 кадров в секунду.

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Но все идеально не бывает и к минусам однозначно стоит отнести не самую лучшую работу камеры в режиме портрета. Размытие в таком режиме получается не очень естественным, а отрегулировать его нельзя.

Oppo F17 Pro — смартфон с упором на селфи

Oppo всегда делала большой упор на фронтальную камеру, но именно в моделях серии F эта идея находит самое яркое отражение. Если вы ищете смартфоны для селфи, то сложно пройти мимо Oppo F17 Pro.

Фронталок у этого смартфона две — на 16 Мп и 2 Мп. Пусть вас не смущает небольшое разрешение, так как снимки все равно получаются довольно высокого качества. Фронтальная камера также поддерживает видео HDR и 1080p при 30 кадрах в секунду. Даже у OPPO есть модели с более впечатляющими характеристиками, но не все они могут похвастаться такими функциями, как портретное видео, цветные фильтры и стабилизация изображения в ночном режиме.

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А еще этот смартфон поддерживает фокусировку по лицу и в целом имеет неплохую стабилизацию для фронтальной камеры. Даже у F15 была отличная фронталка, а в F17 Pro она стала еще лучше.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra — последний флагман

При всем моем сложном отношении к линейке Galaxy Note, нельзя не отметить того, что у Galaxy Note 20 Ultra очень хорошая фронтальная камера. Тем более, он является лишним доказательством того, что количество пикселей не всегда имеет решающее значение.

Note 20 Ultra оснащен 1/3,2-дюймовым сенсором с разрешением 10 Мп, диафрагмой f/2,2 и поддержкой фазового автофокуса. Имея разрешение всего 10 Мп, это устройство предлагает один и самых больших размеров пикселя, что исключительно сказывается на качестве фотографий.

Пусть Samsung и не делает акцент на смартфонах для селфи, оптимизация программного обеспечения компании великолепна, и ее устройства предлагают первоклассные характеристики фронтальной камеры. Особенно хорошо это заметно в работе автофокуса и в портретном режиме. Портреты на фронтальную камеру получаются очень естественными, а объект съемки идеально отделяется от фона. Это особенно важно на групповых селфи — никто не будет размыт.

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iPhone 12 Pro Max — самый дорогой iPhone

Было бы странно не включить в рейтинг смартфоны американской компании. Все из-за того, что Apple при многих своих минусах делает отличные фронтальные камеры для своих смартфонов. В некотором роде именно поэтому, можно рассматривать Apple как один из немногих брендов в отрасли, у которых ”много” смартфонов для селфи и, несмотря на усиление конкуренции, Apple по-прежнему сохраняет свои позиции.

На бумаге селфи-камера iPhone 12 Pro Max может показаться не такой уж хорошей с разрешением 12 Мп, но ее оптимизация и качество на высшем уровне. Кроме простого создания фотографий, функция Deep Fusion позволяет не только увеличить детализацию снимков, но и их общее качество.

Также камера отлично работает с портретным режимом и даже позволяет делать ночные портреты. Фон размывается очень естественно, а фокусировка на лице почти никогда не ошибается. В результате этого портреты получаются хорошими с первого раза.

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Samsung Galaxy S21 Ultra — самый новый Samsung

В отличии от прошлогоднего Galaxy Note 20 Ultra, в новом поколении линейки Galaxy S компания решила погнаться за большими цифрами и сделала фронтальную камеру с разрешением 40 Мп. Она получила светосилу f/2.2, фокусное расстояние 26 мм, физический размер сенсора 1/2.8” и размер пискселя 0,7 мкм

Фронталка может снимать видео с разрешение 4K и частотой 60 fps, что однозначно понравится многим блогерам. Кроме этого, есть портретный режим, ночной режим, стабилизация и многое другой, чтобы сделать селфи фото и видео достойными публикации.

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Бонусом будет то, что смартфон имеет режим Director’s View, который позволяет снимать одновременно на фронтальную и основную камеру. Не скажу, что это самая важная функция, но ее наличие точно не будет лишним.