Microsoft отказалась от Cortana на Android и iOS. Что дальше?

Голосовые ассистенты перестали быть чем-то, что кажется очень далеким. Они есть у многих дома и у каждого в смартфоне. Все из-за того, что это просто удобное. Можно задавать простые вопросы, отдавать несложные команды и делать все это голосом, не отвлекаясь от привычных дел. Вот только не все ассистенты приживаются, и пока у нас в стране Маруся и Марвин пытаются что-то противопоставить Алисе, в мире тоже идут нешуточные противостояния. Вы знаете, конечно, что самой большой силой являются Google Ассистент, Siri и Alexa. Соперничать с ними пыталась и Cortana от Microsoft, но пришло время прощаться с этой ”девушкой”.

Почему не работает голосовой ассистент

Виртуальный помощник Microsoft Cortana на платформах Android и iOS официально прекратил свою работу 31 марта 2021 года. Многим может показаться, что это стало концом истории голосового ассистента, но это не совсем так. Он продолжит работать в составе Windows 10. Вот только отказ от мобильных платформ это не просто так.

Как объясняется на странице поддержки Microsoft Cortana, начиная 1 апреля 2021 года, мобильное приложение Cortana больше не поддерживается. Кроме того, приложение Cortana на телефоне больше не поддерживает функции списков и напоминаний. Но приложение Microsoft To Do может автоматически синхронизировать напоминания, списки и задачи Cortana.

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Что такое Кортана

Cortana — это версия Siri или Alexa от Microsoft. Это персональный помощник на основе искусственного интеллекта, который может отвечать на вопросы и выполнять небольшие задачи. Одноименное мобильное приложение было впервые запущено в ноябре 2018 года, но, судя по всему, за свою недолгую жизнь оно так и не набрало достаточно большой пользовательской базы. Поэтому Microsoft считает, что поддерживать его не стоит.

Это означает, что пользователям просто не нужен голосовой ассистент в таком виде. У пользователей iOS и Android есть нативные Siri и Google Ассистент, которые хорошо интегрированы в систему и могут выполнять куда более широкие задачи, чем просто напоминания и списки задач. Кроме этого, не стоит забывать о том, что не все ассистенты одинаково ”умны”. Именно поэтому недостаточный уровень интереса к Cortana может говорить о том, что она, что называется, не дотягивала по этому показателю.

Кому нужен головой ассистент

По данным Grand View Research, в 2019 году объем рынка систем с голосовым ассистентом составлял 3,7 миллиарда долларов. В 2021 году он вырос по разным оценкам на треть или даже на половину. Дальнейший рост прогнозируется экспоненциальный рост. Проще говоря, рынок будет насыщаться все быстрее и быстрее.

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В целом это логично. Голосовые ассистенты удобны, они уже не стоят дорого и становятся все более понятливыми. У меня у самого стоят две колонки с Алисой. Если кто-то приходит в гости и видит ее в первый раз, сам загорается идеей покупки такого же гаджета.

Поэтому логично, что в ближайшие несколько лет рынок систем с ИИ сильно вырастет, а преимущество на нем получат те компании, которые сейчас имеют широкое распространение. Именно это является причиной развития способностей ее продуктов. Проще говоря, чем больше условных ассистентов Алиса находятся у пользователей и чем чаще они дают им команды, тем более четко эти команды выполняются.

Еще одним фактором, который заставляет этот рынок развиваться, является то, что интеллектуальные помощники способны выполнять широкий спектр задач в бизнес-сфере. Сюда можно отнести обслуживание клиентов, упрощение навигации, предоставление информации о продуктах, помощь клиентам в оплате счетов и многое другое.

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Зачем покупать колонку с голосовым ассистентом

В быту ассистенты тоже начали помогать все больше из-за появления недорогих систем умного дома, компоненты для которых теперь стоят от нескольких сотен рублей. Управление светом, автоматизация и другие задачи становятся намного проще, когда делать это можно голосом или не делать этого вовсе.

Например, с тех пор, как я установил дома умный свет и правильно его настроил через простое приложение, примерно в 40-50% случаев свет у меня загорается и гаснет в нужных местах сам. Еще примерно 30% случаев приходится на голосовое управление. Можно это сделать и руками, заходя в комнату, но насколько все просто с автоматизацией понимаешь, когда у тебя заняты руки или хочется включить несколько источников света в разных концах комнаты.

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В связи с этим немного странно, когда производитель отказывается от присутствия на дополнительной платформе. Даже если размещение на iOS и Android не приносило денег, ради перспективы можно было это потерпеть. Получается, есть другие причины. А может быть просто выгода (не финансовая) не такая большая.