Можно ли спать со смартфоном под подушкой

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, сколько времени вы проводите со смартфоном? Подумайте только, первое, что мы видим с утра — телефон, который нас будит, в течение дня мы также используем мобильник по работе и личным нуждам, вечером тратим время за просмотром фильмов или прослушиванием подкастов. Многие из нас не расстаются с гаджетом даже во время сна и кладут его под подушку.

Современная медицина в России переживает глобальные изменения, в основе которых лежит популяризация науки и опора только на качественные исследования. По сути, это значит, что все советы и назначения врач должен делать исключительно полагаясь на качественные источники.

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Смартфон вызывает рак

Сейчас нельзя сказать: «А мне помогло» или «Ваня с пятого подъезда рассказывал». Зарубежом такой подход уже практикуется давно, а у нас появился только-только. Поэтому позволю себе сразу же сказать, что в этой статье вы не найдете тексты про негативное влияние радиоволн на человеческий организм и возникновение рака из-за смартфона. Банально потому, что это не доказано.

Вместо этого предлагаю обратиться к Всемирной Организации Здравоохранения. Вот, что они пишут:

За последние 20 лет были проведены многочисленные исследования для оценки того, представляют ли мобильные телефоны потенциальный риск для здоровья. На сегодняшний день каких-либо неблагоприятных последствий для здоровья, вызываемых пользованием мобильными телефонами, не установлено.

Но значит ли это, что телефон абсолютно безопасен под подушкой? Конечно, нет. Помимо радиации и разного рода излучений, о которых нам часто вещают технические умы, есть еще ряд неблагоприятных факторов, о них и поговорим.

Вреден ли свет от смартфона

Хотелось бы сказать, что как только вы обратитесь по этому поводу к специалисту, тот вам сразу же скажет о таком понятии, как гигиена сна.

Гигиена сна — это комплекс мероприятий, предназначенный для обеспечения полноценного здорового сна

Одна из важных причин, почему телефон действительно может оказать негативное влияние — яркий свет. Почему ВОЗ об этом не сказала? Просто свет это не обязательно смартфон. Понятно, что когда вы спите, то переодически двигаетесь и перекладываетесь с одного бока на другой. В этот момент телефон может оказаться уже не под подушкой, как заявлено в заголовке, а просто рядом с ней.

Дальше вам начнут приходить различные уведомления, сообщения и прочее, и смартфон начнет либо ярко светить вам прямо в глаза, либо еще хуже — вибрировать и издавать различные звуки. Все это будет негативно сказываться на качестве сна, и вы можете проснуться в крайне разбитом состоянии. При этом ночной режим ни разу не помогает, а скорее делает только хуже.

Понятно, что если важно с утра не проспать, можно положить смартфон максимально рядом с собой, но, на мой взгляд, гораздо целесообразнее положить его наоборот, подальше, чтобы для выключения будильника нужно было идти в другой угол.

В недавней подборке лучших приложений для пробуждения я уже рассказывал, как игрался с разными технологиями пробуждения. Согласно одной из которых мне приходилось даже выходить в подъезд, чтобы отключить сигнал. Рекомендую к прочтению.

Смартфон перед сном

Также хотелось бы отметить важность ограничения использования смартфона перед сном. Подумайте сами, мы находимся с телефоном целый день: работаем, смотрим различные ролики, общаемся в мессенджерах. Чтобы вашему организму выйти из состояния бодрствования и подготовиться ко сну, необходима некоторая разгрузка, поэтому специалисты рекомендуют отказаться от любой техники за несколько часов до сна.

Есть еще один лайфхак, который поможет вам качественно высыпаться. Прямо сейчас откройте приложение Заметки и запишите те действия, которые вы будете делать каждый вечер. Это может быть все, что угодно: чистить зубы, расправлять постель, включить классическую музыку и повторяйте одни и те же действия каждый вечер.

Кстати, чтобы заснуть было еще легче, можете начать медитировать. Мы уже не один раз делали подоборки такого софта. Это поможет не только расслабиться в данный момент, но и снизить уровень тревожности в целом.

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Обобщая, хочется сказать, что все в мире далеко не так страшно, как кажется на первый взгляд. Если бы смартфон вызывал рак, а вышки 5G соединения оказывали негативное влияние, они просто не появились бы на свет. Важно понимать, что все технологии находятся под жестким контролем.

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