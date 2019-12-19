Пару лет назад ночной режим работы экрана смартфонов и планшетов произвел настоящий фурор. Ведь заявлялось, что он дает меньшую нагрузку на глаза, а также из-за менее интенсивного желтого света его можно легко использовать перед сном. На самом деле, согласно исследованию ученых из Манчестерского университета, этот желтый «ночной свет» еще хуже помогает вам заснуть, чем если бы вы просто оставили свой телефон в стандартном режиме работы экрана.

Почему ночной режим в смартфоне это плохо

Доводы в пользу использования желтого оттенка на экране были, по крайней мере, основаны на научно обоснованных принципах. В вашем глазу белок под названием меланопсин реагирует на интенсивность света, и, в частности, он сильнее реагирует на свет с более короткой длиной волны. Длина волны света соответствует тому, как мы воспринимаем цвета. На экране вашего телефона обычно есть три «субпикселя», освещающие каждый пиксель дисплея, составляющие три основных цвета — красный, зеленый и синий, комбинация которых и формирует все другие цвета. Синий субпиксель имеет самую короткую длину волны, и поэтому ночной режим на вашем телефоне значительно уменьшает яркость всех синих оттенков или даже полностью отключает их, делая экран намного более желтым.

Но согласно новому исследованию манчестерских ученых, предельная выгода, получаемая за счет увеличения средней длины волны света, излучаемого дисплеем вашего телефона, вероятно, перевешивается другим фактором, связанным с тем, как ваши глаза влияют на ваши биологические часы.

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Их исследования на мышах показывают, что чувствительные к цвету колбочки в ваших глазах, вероятно, гораздо более чувствительны к желтому оттенку, который, как мы знаем, перевешивает все другие, когда смартфон находится в ночном режиме, и что это на самом деле может привести к противоположному эффекту. То есть, независимо от того, какую пользу дает отсутствие коротковолнового синего света с точки зрения этих светочувствительных белков, колбочки-детекторы цвета в ваших глазах, вероятно, играют большую роль в отправке тех биологических сигналов, которые говорят вашему мозгу, день сейчас или ночь.

По общему признанию ученых, то, то им удалось выявить — это наблюдательное исследование, с выводами, полученными в ходе изучения лабораторных животных, а не полноценное открытие. Но при этом и логика в словах экспертов присутствует. Ведь в течение дня мы подвергаемся воздействию желтых оттенков не меньше, чем синих, и результаты исследования показывают, что именно эти цвета оказывают наибольшее влияние на цикл сна. А вы используете смартфон перед сном? Расскажите об этом в нашем чате в Телеграм.

Тем не менее, логика и здравый смысл говорят, что основной элемент, который не дает нам спать в конце дня — это сам смартфон. Экран вашего телефона яркий, он отвлекает, и он посылает сигналы в ваш мозг, которые предполагают, что это не совсем время для сна. Лучший способ сохранить ваш сон, что неудивительно, просто не использовать смартфон в кровати пока вы засыпаете.