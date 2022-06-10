Какой станет One UI 5, что будет нового и когда она выйдет

One UI от Samsung, несомненно, является одним из лучших доступных скинов для Android. В нем есть огромное количество функций. Все они делают использование телефона более приятным и полноценным, чем обычный Android того же поколения. И все это возможно несмотря на то, чем раньше была фирменная оболочка Samsung. Во уж действительно прорыв. Сейчас мы ждем новое — пятое — поколение оболочки от южнокорейского технологического гиганта. Пока мы не можем назвать все, что в ней будет, но уже сейчас мы знаем кое-что интересное. В том числе изменения коснутся работы пользовательского интерфейса.

Чем One UI 5 будет отличаться от One UI 4

По словам SamMobile, скин Samsung на базе Android 13 будет уделять приоритетное внимание ускорению навигации по пользовательскому интерфейсу за счет оптимизации и ускорения анимации. Не стоит считать это улучшение незначительным. Именно оно окажет существенное влияние на комфорт ежедневного использования.

Компания потратила много времени на оптимизацию One UI, чтобы убедиться, что она хорошо работает на всех ее устройствах, но именно вялая и невнятная анимация портит все впечатление. Особенно это заметно на последних гаджетах компании, которые имеют экраны с высокой частотой обновления 120 Гц. Если у вас есть телефон Samsung, вы можете использовать скрытое меню разработчика, чтобы ускорить системную анимацию и сразу понять, насколько быстрее работает ваш телефон.

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Новые функции One UI 5

Пока рано говорить, какие еще изменения, кроме более быстрой анимации, будут представлены в One UI 5.0. Но уже сейчас можно сделать некоторые предположения. Оболочка будет построена на Android 13. Поэтому можно смело ожидать, например, такие функции этой операционной системы, как: языковые параметры для каждого приложения, новые настройки пользовательского интерфейса, новое средство выбора изображений и улучшенный режим разделения экрана. Все это будет входить в состав Android 13 и найдет применение в фирменной оболочке.

Когда выйдет новая One UI 5

К октябрю или ноябрю 2022 года One UI 5.0 должна стать доступна для флагманских телефонов компании. Остальные устройства, которым также положено обновление, получат его чуть позже. Samsung запустит бета-версию One UI 5.0 раньше, чем обычно. Тем не менее, как и в последние годы, официальный анонс скина должен состояться во время ежегодной конференции разработчиков компании в октябре.

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Когда выйдет One UI 4.1.1 и что в ней будет

Тем не менее, еще до того, как компания выпустит One UI 5, она еще должна будет представить миру One UI 4.1.1 для совместимых устройств. Эта оболочка должна дебютировать одновременно с телефонами Samsung Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. У нас есть основания полагать, что презентация может быть перенесена из-за проблем с производством. Но если все пойдет по плану, она должна состояться в августе этого года.

Новая версия оболочки Samsung уже находится в разработке, а кроме Galaxy Z Fold 4 и Flip 4, ее должны будут получить другие флагманские телефоны этого года — серия Galaxy S22. Некоторые функции новой версии операционной системы будут доступны и для прошлогодних флагманов.

В настоящее время нет информации об обновлении. Хотя, учитывая серийный номер (4.1.1), маловероятно, что произойдут какие-либо существенные изменения или будут представлены принципиальные новшества. Все это будет припасено до официального выпуска One UI 5. В версии 4.1.1 мы увидим те функции, которые более полно раскроют потенциал новых складных устройств. Именно на этом направлении компания концентрирует все больше своих усилий.

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One UI и TouchWiz

С тех пор, как Samsung перешла на оболочки серии ”One UI” для Android разных поколений, они стали вызывать существенно больше интереса. Оболочка стала гораздо более ориентированной на пользователя. Так же она работала намного стабильнее, чем выпускаемая до этого TouchWiz. Я никогда не был фанатом Samsung, но именно после выхода первого поколения One UI мое отношение к смартфонам бренда стало меняться. И теперь я почти готов согласиться с теми, кто считает Samsung лучшими современными смартфонами. А что вы думаете об One UI в целом?