Правда ли, что смартфоны скоро исчезнут

Мы привыкли к тому, что существуют смартфоны. Такое ощущение, будто они с нами очень давно: вообще, принято считать, популярность умных телефонов пришлась на начало 2010-х годов, примерно с развитием iPhone. Вот уже более 10 лет смартфоны всегда под рукой и становятся все лучше, а производительность достигает уровня ноутбуков и даже перегоняет их. Тем не менее, многие аналитики смотрят в будущее и строят свои прогнозы, хотя всем понятно, что рано или поздно смартфонов не станет. Только вот изменения в обществе тормозят этот процесс. Вот увидите: смартфоны не исчезнут в ближайшие годы. Все очень просто.

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Что будет со смартфонами в будущем

На днях глава Nokia Пекка Лундмарк рассуждал о будущем технологий. По его мнению, сети 6G появятся уже к 2030 году и сильно повлияют на развитие технологий и смартфонов в частности. По его мнению, наши гаджеты перестанут быть такими, какими они являются на данный момент: устройство перестанет быть самым популярным интерфейсом. Грубо говоря, господин Лундмарк предполагает, что функции смартфона перекочуют в другие устройства, например, в AR-гарнитуры, указав на то, что сейчас развиваются метавселенные и виртуальная реальность. По его мнению, к тому моменту она будет тесно связана с реальной жизнью.

Жаль, конечно, такое слышать, но пока слова главы Nokia ничем не подкреплены, а высказывается он в духе писателя-фантаста (и балабола-популиста): мол, через несколько лет машины будут летать, а питаться мы будем из тюбиков как космонавты. Как вы понимаете, ни одна из технологий не пошла в массы: беспилотные машины с горем пополам возят людей и могут самостоятельно ездить только при наличии разметки и других благоприятных условий, а смартфоны… Их безуспешно дополняют разные аксессуары. Дополняют, но не заменяют.

Мнение: смартфоны стали даже круче, чем я мечтал в детстве

Чем заменить смартфон

Любое устройство, выпущенное на рынок, рано или поздно получает функции смартфона. Фитнес-браслеты, умные часы, планшеты — все они перенимают функции звонков, eSim, возможность отвечать на сообщение и прочее. Правда, все это ужасно убого и неудобно: ответ на звонок через смарт-часы выглядит нелепо, на сообщения — тоже, а их время автономной работы оставляет желать лучшего. Есть и более серьезные разработки, например, умные очки, только где они? Xiaomi представила их прошлой еще осенью, но с тех пор никаких новостей.

Google Glass закрыли и уже успели воскресить, а Apple подогревает интерес различными инсайдами: по слухам, AR-гарнитуру уже представили внутри компании и даже создали для нее новую операционную систему, но выпуск начнется только через год. Да и выглядеть замена смартфона на первых порах будет, скорее всего, как шлем виртуальной реальности, а не как солнцезащитный аксессуар. В конце прошлого года инсайдеры обещали, что AR-гарнитура от Apple будет работать отдельно от смартфона, сейчас же нам аккуратно намекают на то, что это случится в (в далеком?) будущем. Так что, не удивлюсь, если первые версии и вовсе будут подключаться к iPhone через кабель.

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Когда исчезнут смартфоны

В прошлом году я читал интересный прогноз: смартфоны исчезнут где-то к 2031 году, а драйвером к развитию послужит AR. Почему-то любой эксперт считает нужным использовать в своих словах эту технологию, но, похоже, не знает, что с ней происходит. Для обычных людей дополненная реальность не значит ровным счетом ничего, для более-менее продвинутых она ассоциируется с Apple и ее многочисленными стартапами, закадычным LiDAR и попытками массово внедрять технологию дополненной реальности. Игры с AR получают популярность лишь на волне хайпа, а приложения не имеют практического значения: даже условная «Линейка» в iPhone считает неточно.

При этом эксперты отмечают, что гибкие экраны не понадобятся смартфонам будущего. То есть, все то, что сейчас двигает индустрию — обман и топтание на месте, а пользователи просто массово повелись на уловку с Биллом Гейтсом во главе: напомню, что в этом году складные смартфоны Samsung могут занять 1% рынка, что само по себе является достижением для новомодной фишки.

Точного ответа, что будет после смартфонов нет и называть сроки сейчас попросту опрометчиво: глобальные кризисы, пандемии и прочие проблемы замедляют технологии, а им это даже на руку. Знаете, почему? Потому что у любого прогресса есть свой потолок, а новое — всегда хорошо забытое старое. Так что, если и есть замена смартфона, то только складной телефон. Видится мне: к 2030 году у каждого будет смартфон и планшет у большинства из нас, а не бессмысленные AR-очки.

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