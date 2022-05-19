Qualcomm готовится выпустить новый Snapdragon. Зачем он нужен

Около полугода прошло с момента выхода новейшего Snapdragon 8 Gen 1, а Qualcomm уже готовится выпустить новый чип. На самом деле, нет ничего удивительного: компания уже который раз выпускает обновление в течение одного календарного года. Обычно обновление является своеобразным исправлением ошибок предыдущих версий, но, похоже не в этот раз: инсайдеры сообщают, что чип не только улучшат, но и прибавят ему мощности. Рассказываем о том, какие были недостатки у Snapdragon 8 Gen 1, насколько мощнее будет новая версия и какие смартфоны ее получат.

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Проблемы Snapdragon 8 Gen 1

Несмотря на смену названия, Snapdragon 8 Gen 1 получился достаточно посредственным, а Qualcomm снова наступила на те же грабли. Сомнения в его дееспособности начали и слухи о выходе нового 8 Gen 1 Plus появляться уже в конце января, после того, как эксперты и блогеры начали проводить первые тесты. Это безумно короткий срок, учитывая то, что чип представили в начале декабря прошлого года.

Выяснилось, что его производительность не коррелирует с охлаждением: смартфон Moto Edge X30 сильно нагрелся, а производительность в игре Genshin Impact сильно просела после нескольких минут: в самом начале телефон стабильно держал 60 кадров в секунду, но позже частота просела до 40 fps. И все это произошло буквально за 10 минут теста: за это время смартфон нагрелся до 46 градусов, что достаточно горячо для устройства.

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Когда выйдет новый Snapdragon

Компания Qualcomm должна представить обновленный чип Snapdragon 8 Gen 1 Plus уже 20 мая, но ключевые характеристики традицонно утекли до анонса. Новый чип будет производиться по 4-нанометровому техпроцессу на заводах TSMC. Сообщается, что платформа получит общее повышение производительности за счет разгона, но сохранит прежнюю архитектуру:

Основное ядро Cortex-X2;

Три ядра Cortex A710;

Четыре ядра Cortex-A510.

По словам инсайдера Digital Chat Station, архитектура центрального и графического процессора останется прежней, зато компания поработала над энергоэффективностью: так новый чип станет на 30% лучше, чем предыдущий. В то же время производительность выросла всего на 10%, что не так уж плохо для работы над ошибками. 8 Gen 1 Plus заменит существующий 8 Gen 1 в смартфонах различных брендов, в том числе, Xiaomi 12 Ultra.

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Смартфоны на Snapdragon 8 Gen 1 Plus

Пожалуй, самым ожидаемым устройством на новом Snapdragon считается Xiaomi 12 Ultra: китайская компания представила три смартфона линейки еще зимой, но как-то вежливо умолчала об Ultra-версии. И правильно сделала: несмотря на то, что линейка обновилась, смартфоны получились далеко не самыми идеальными. Видимо, в Xiaomi что-то знали или не хотели рисковать, поэтому решили дождаться обновления. Учитывая то, что новый процессор Qualcomm вот-вот представят, это автоматически означает, что до презентации Xiaomi 12 Ultra остается совсем немного. Каким будет смартфон — читайте в нашей статье.

Помимо Xiaomi 12 Ultra новый чип будет установлен и в обновленный складной Samsung Z Flip 4: таким образом, раскладушка от южнокорейского бренда автоматически станет производительнее Galaxy S22 Ultra. Во всяком случае, так утверждает Geekbench: новинка набирает 1277 баллов в одноядерном тесте и 3642 в многоядерном режиме. Также известно, что в смартфоне будет установлено 8 Гб оперативной памяти и Android 12 на борту. Но здесь не всё так идеально.

Во-первых, Samsung может ограничить производительность программным путём, чтобы одна линейка смартфонов не пересекалась с другой. Во-вторых, потенциал платформы может быть урезан за счет системы охлаждения — звучит вполне логично, не правда ли? С другой стороны, складные смартфоны для Samsung из года в год становятся важнее и приобретают популярность среди покупателей. В пользу этого опять же говорят инсайды: компания планирует суммарно отгрузить в этом году 10 миллионов складных моделей Z Flip и Z Fold. Вероятно, на более дешевую модель и будет сделана ставка, ведь по итогам прошлого года он оказался одним из самых продаваемых смартфонов — в этом году на них будет приходиться около 70% производства.

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Если Samsung и вправду поставит 10 миллионов складных смартфонов в этом году, то впервые в истории их доля на рынке составит 1%. Поэтому новый Snapdragon 8 Gen 1 Plus в каком-то смысле станет легендарным процессором и навсегда впишет себя в историю смартфонов.