6 причин, почему не стоит покупать фитнес-браслет

Принято считать, что фитнес-браслет — это универсальный и недорогой подарок, которому будет рад любой. К сожалению, иногда деньги, потраченные на фитнес-браслет, могут улететь в трубу — вы попользуетесь им месяц-другой или вовсе даже не распакуете. Практика показывает, что и в качестве подарка он не всегда подходит. Соответственно, стоит выбрать что-то другое. Например, смартфон. Мы в редакции AndroidInsider.ru очень любим фитнес-браслеты и смарт-часы и, кажется, рассказали уже обо всех преимуществах этого гаджета. Но о том, почему его не стоит покупать, мы еще не упоминали. Устраивайтесь поудобнее и фиксируйте, в каких случаях его покупка бессмысленна.

Фитнес-браслет для пожилых

В фитнес-браслетах есть множество функций, которые подойдут людям преклонного возраста. Гегемон индустрии Xiaomi Mi Smart Band 6 и вовсе умеет всё. Но не спешите дарить его своей бабуле. Размеры фитнес-браслета — самый главный минус, почему его не стоит покупать. Например, моя бабушка очень хотела себе такой гаджет, но у нее есть сложности со зрением — она попросту не увидит мелкий шрифт на экране, каким бы он ни был в самых последних моделях.

Получается, измерение пульса уже усложнится. Кроме того, есть риск, что браслет потеряется. Но не всё так плохо: вы можете синхронизировать со смартфоном и ваш родственник точно не пропустит входящий звонок.

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Как начать заниматься спортом

В свое время фитнес-браслет мне очень помог в похудении, а сейчас он сопровождает меня на тренировках, чтобы фиксировать сожженые калории, не перенапрягаться, а также следить за Индексом Массы Тела (ИМТ), чтобы не похудеть слишком сильно.

Увы, но не на всех этот гаджет действует подобным образом: может сложиться ощущение, что браслет — это панацея от всех болезней (и лишнего веса). Это работает, но не всегда: человек не занимался спортом и не смог себя заставить, а фитнес-браслет в лучшем случае будет храниться в шкафу. С другой стороны, он хорош тем, что его всегда можно передарить!

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Фитнес-браслет или смарт-часы

Многих мучает вопрос, на что потратить деньги: на фитнес-браслет или смарт-часы? Если вы сомневаетесь, то обязательно прочтите наш текст об основных отличиях в функциях этих устройств. Спортивные браслеты уже давно перестали зависеть от смартфонов, но отличаются своими компактными размерами, в результате чего пользователи, купившие их впервые, разочаровываются в них.

Определите для себя, что вам нужно от умного аксессуара: фитнес-браслет привлекает автономностью, но маленький дисплей ограничивает функциональность. Смарт-часы умеют намного больше, но батарею приходится заряжать чаще. А еще смарт-часы намного лучше выглядят с любым образом. Фитнес-браслет, например, не так хорошо сочетается с деловым костюмом.

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Можно ли спать с фитнес-браслетом

Не так давно знакомая интересовалась, насколько точно фитнес-браслет отслеживает показатели тренировок и сна. К сожалению, погрешность и тех, и других показателей — это норма. Устройства пока не научились со стопроцентной точностью определять данные. Например, иногда случается так, что браслет неправильно зафиксировал время начала сна.

Возможно, все дело в том, что вы плохо закрепили на запястье. В общем, отслеживание сна — это хорошо, но доверять браслету я не рекомендую. Почаще проверяйте фирменное приложение на смартфоне: в Mi Fit можно редактировать отчет о своем сне, если чувствуете, что фитнес-браслет где-то соврал.

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Фитнес-браслет или обычные часы

Не так давно читатели нашего Telegram-чата спорили, выбирая между обычными часами и фитнес-браслетом: выбор остался за обычными часами, даже закрыв глаза на функциональность умного аксессуара. Вот вам еще одна причина не дарить кому-то фитнес-браслет: человеку не по душе такие аксессуары, носить его он не станет и даже не достанет из коробки. То же самое касается и тех людей, кто вовсе предпочитает не носить ничего на запястье — пару лет назад я подарил другу Xiaomi Mi Band, он порадовался, но так и не распаковал его. Обидно, но ничего не поделать.

Фитнес-браслет иногда покупать не стоит, но вот подписаться на наш Яндекс.Дзен - всегда полезно!

Что нельзя дарить девушке

Возможно, вам это покажется забавным, но дарить фитнес-браслет второй половинке — не самая лучшая идея. Во-первых, этот подарок может обидеть человека. Знаю такие случаи, когда подаренный спортивный аксессуар обидел человека: его восприняли с намеком, что пора заняться собой. Во-вторых, фитнес-браслет — это примерно на 50% часы.

Считается, что дарить часы — к расставанию. Если вы не верите во все эти приметы, то в них может верить получатель, что приведет к неловкой ситуации, а сам подарок не принесет радости никому из вас. Лучше выберите смартфон.

Надеемся, мы немного помогли вам сделать правильный выбор и развеяли ваши сомнения. Кстати, если вы подозреваете, что вашу переписку в WhatsApp кто-то читает, то обязательно прочтите наш текст о том, как в этом убедиться и что сделать, чтобы это прекратить.