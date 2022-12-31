Samsung делает дисплеи для iPhone лучше, чем для своих флагманов

Samsung является крупнейшим поставщиком дисплеев для многих производителей смартфонов. Какими бы крутыми ни казались бренды, но во многом успех их устройств зависит от южнокорейской компании. Но иногда заказы на новые экраны бывают весьма необычными: на днях выяснилось, что Apple обратилась к Samsung с просьбой произвести экран для iPhone 14 Pro, но сделать это так, чтобы Dynamic Island работал отдельно. Фактически южнокорейцам пришлось создать дисплей в дисплее, что оказалось не так-то просто. Рассказываем, как Samsung делает экраны для iPhone и почему это невероятно сложно.

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Вырез на iPhone 14 Pro

В 2022 году Apple представила iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max с вырезом Dynamic Island вверху экрана. Несмотря на то, что выглядит он прикольно и в чем-то интереснее старой-доброй «челки», выяснилось, что он занимает больше полезного пространства на экране: та часть, которая находится над ним, попросту становится бесполезной!

Но даже если вас это не смущает, знайте — сделать его было очень непросто. Многие посчитали, что «островок» — это часть экрана iPhone, но на деле в смартфоне установлен дисплей в дисплее. Apple пришлось обратиться в Samsung с довольно необычным запросом — отделить Dynamic Island от остальной матрицы. Можно сказать, мем про «встроить экран в экран» воплотился в реальность!

Теоретически компании предстояло в прямом смысле просверлить отверстие в матрице и встроить туда еще одну, но на деле все гораздо сложнее: тогда «островок» был бы подвержен воздействию влаги и кислорода. То есть, дисплей iPhone 14 Pro был бы недолговечным, а находящиеся пиксели вокруг Dynamic Island могли погаснуть или работать некорректно, что для Apple неприемлемо.

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Кто делает экраны для iPhone

Для создания перегородки между «островком» и остальным дисплеем Samsung использовала технологию струйной печати, которая обычно защищает OLED-экраны от внешнего воздействия, а также выравнивает участки с разной высотой. Однако использование этого метода — отход от привычного производства дисплеев Samsung. По слухам, на струйной печати настояла Apple, чтобы «запечатать» Dynamic Island, посчитав метод более надежным.

При этом Samsung пришлось пойти на компромисс несмотря на огромный опыт в производстве экранов: оказывается, первоначально компания использовала лазерное оборудование, но по требованию Apple перешла на струйный метод для герметизации краев Dynamic Island. При этом он использовался и раньше для создания OLED-экранов разных смартфонов, но последним стал Galaxy S21 Ultra.

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С тех пор оно было перепрофилировано, но SEMES, являющейся дочерней компанией Samsung, удалось вовремя предоставить его. Похоже, купертиновцы не ошиблись: с дисплеем iPhone 14 Pro и вправду не возникает никаких проблем, хоть с момента выхода смартфона прошло не так времени. У пользователей есть претензия по поводу появления зеленых полос, но Apple отмечает, что проблема не в качестве экрана, а в сбое iOS.

При этом дисплеи для iPhone производит LG: хоть она и начала производить экраны по этому же методу, но первоначально у компании возникли некоторые проблемы при создании экрана для iPhone 14 Pro Max. Впрочем, позже они были решены: Samsung занялась выпуском дисплеев для обеих «Прошек», а LG — только для iPhone 14 Pro Max.

По слухам, и для Apple, и для Samsung подобный дисплей был непростым решением: говорят, южнокорейский бренд никогда не делал ничего подобного, так как вырез для камеры в смартфонах Galaxy и Dynamic Island в iPhone 14 Pro — совершенно разные вещи. Если метод действительно окажется долговечным, то уже в следующем году мы увидим с вами и базовые iPhone с Dynamic Island, хотя существует вероятность, что эта фишка останется на какое-то время уникальной для Pro-моделей.

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Dynamic Island для Android

Кстати, после выхода iPhone 14 Pro умельцы сразу же выпустили приложение для Андроид, имитирующее Dynamic Island. Все бы ничего — внешне она действительно напоминает фишку из нового Айфона и даже маскирует фронтальную камеру.

Только вот количество сценариев у аналога Dynamic Island поменьше, чем в iPhone, а еще нужно понимать, что нажимать придется просто на область экрана, а не на отдельный модуль (за исключением недавней новинки от Xiaomi). Заодно сравните то, насколько компактно отображаются надписи в «оригинале», а сама строчка не мешает другим элементам поблизости: все благодаря тому, что фишка встроена на системном уровне, а не является сторонней надстройкой.

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Возможно, даже этот инсайд о создании выреза в iPhone 14 Pro не делает его практичнее, зато теперь вы знаете, что Apple и Samsung при его создании серьезно рисковали!