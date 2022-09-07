Google сказала, когда выйдут Pixel 7 и Pixel Watch

Ранее в этом году на мероприятии Google I/O поисковый гигант впервые представил нам грядущие смартфоны серии Pixel 7. Хотя никто и не сомневался, что премьера будет, но столь ранний релиз все равно вызывает некоторое недоумение. Тогда было сказано, что новинка выйдет осенью, но точная дата не называлась. Проще говоря, тогда компания просто подтвердила то, в чем мы и так не сомневались. Но вот пришла осень, и мы получили ответы на свои вопросы. Новый флагманский смартфон от создателей Android 13 выйдет меньше, чем через месяц — 6 октября 2022 года. Но в нем стоит разобраться более подробно.

Когда выйдет Гугл Пиксель 7

Премьера новинки состоится на мероприятии Made By Google 6 октября в 18:00 по московскому времени. Но не только новые смартфоны представит компания на этом мероприятии. Нам также покажут гаджет, о котором многие уже начали забывать – часы Google Pixel Watch. Можно было бы усомниться в их выходе, но компания сама озвучивала планы их выпуска, да и свежий тизер говорит о том, что они будут.

Из трейлера, размещенного компанией в социальных сетях (версию на YouTube можно посмотреть тут), следует, что мы увидим не только новый смартфон, но и другие вещи, такие как часы, наушники и что-то еще.

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Каким будет Google Pixel 7

Серия Pixel 7 будет выполнена в том же ключе, что и Pixel 6. Преемственность дизайна в данном случае пойдет новинке только в плюс, ведь прошлогодний Pixel до сих пор никто не скопировал, так что его дизайн остается уникальным. Смартфон будет оснащен двойной камерой, а Pixel 7 Pro — тройной.

Предполагается, что телефоны будут иметь основной модуль на 50 Мп (Samsung GN1) и сверхширокую камеру на 13 Мп (Sony IMX38). Тот третий модуль, который будет отличать Pro-версию от обычной, это 48 Мп телеобъектив (Samsung GM1). Ожидается, что передняя камера на обеих моделях будет иметь датчик с разрешением чуть меньше 11 Мп (Samsung 3J1).

Pixel 7 будет оснащен 6,4-дюймовой OLED-панелью с частотой 90 Гц, а Pixel 7 Pro — 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц. Оба телефона также получат новый процессор Google Tensor, который пока не представили официально, но ждать его осталось недолго. Так же можно не сомневаться, что обе версии телефона будут работать под управлением Android 13 из коробки. В будущем они получат минимум три года обновлений операционной системы и пять лет обновления безопасности.

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Что известно про часы Google

Gредстоящие Pixel Watch будут работать на Wear OS, которая предложит пользователям поддержку Google Assistant, Google Maps и другие сервисы Google, а также интеллектуальные уведомления. Точной информации о батарее пока нет, но ожидается, что устройство будет питаться от аккумулятора емкостью 300 мАч, которой хватит на один полный день. Сейчас для серьезных умных часов это скорее норма, ведь примерно такие же значения предлагают Apple Watch 7 и Samsung Galaxy Watch 5.

Выпустит ли Google новые наушники

В трейлере, о котором мы говорим в этой статье, Google показала человека в наушниках. Пока это ни о чем не говорит и может быть просто демонстрацией того, что человек слушает музыку со своего Pixel 7, но есть вероятность, что новые наушники мы все же увидим. Правда, вряд ли они будут настолько сильно отличаться от предыдущего поколения, что этому стоит уделять большое внимание.

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Что еще Google покажет на презентации

Возможно, компания представит какие-то продукты умного дома, которые, положа руку на сердце, мало кого интересуют в нашей стране из-за ограниченного набора функций и сложностей с поставками.

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В перспективе Google должна выпустить планшет, о котором она говорила на Google I/O. Но уже тогда было сказано, что ждать его стоит ”где-то в 2023 году”. А позже появились рассуждения пользователей Сети на тему того, что это будет не полноценный планшет, а лишь хаб для умного дома, который можно будет снимать с базы и использовать как планшетом. Но взять его с собой в дорогу будет не так удобно, как пользоваться им именно дома.

В любом случае, ждать осталось уже не так долго. Интересно то, что компания повела себя, как многие китайские, выкатив такую важную новость за несколько часов до презентации iPhone 14. Но так уж устроен рынок — все крутится вокруг желания выделиться на фоне Apple. И Google это в очередной раз доказала.

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