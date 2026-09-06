POCO долго шла к этому моменту. Линейка развивалась последовательно — от доступных моделей к субфлагманам, и вот наконец настоящий флагман без оговорок. POCO F9 Ultra вышел 1 сентября, и я взял его сразу после старта продаж. Рассказываю, что внутри и стоит ли переплата, когда есть POCO F9 Pro, о котором мы говорили в отдельном материале.

Где купить POCO F9 Ultra в России

Смартфон доступен на двух площадках — и цены там интересно различаются. Сначала посмотрим на AliExpress.

POCO F9 Ultra на AliExpress

На AliExpress POCO F9 Ultra в версии 12/256 ГБ стоит от 59 000 рублей. Доставка из Китая — ориентировочно две-три недели. Это привычный путь для покупки POCO в России, но нужно закладывать время на ожидание.

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На Ozon POCO F9 Ultra стоит от 55 000 рублей — и это интересный момент: здесь дешевле, чем на AliExpress.

POCO F9 Ultra на Ozon

Доставка тоже из Китая, но через Ozon привычнее: знакомая система защиты покупателя, возможность вернуть если что-то пойдёт не так, кешбэк баллами. Для тех, кому важна уверенность в покупке — Ozon сейчас выгоднее.

Дизайн и сборка — тут есть, что обсудить

Цвет Dark Cherry (глубокий вишнёво-бордовый с металлическим отливом) — первое, что бросается в глаза. Такого в линейке POCO раньше не было. Смотришь на него и думаешь, что это дорогой смартфон — и это правильное ощущение.

Рамки металлические — холодят руку при прикосновении, сразу понятно, что не пластик. Задняя панель из пластика, но блок камер с металлической надстройкой. Приятная деталь: с завода идёт защитная плёнка на экране — не нужно покупать отдельно. Чехол в комплекте из поликарбоната, прозрачный — Dark Cherry под ним прятать не хочется.

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Светодиодное кольцо вокруг блока камер загорается при уведомлениях, цвет можно настроить. Мелочь, но заметная деталь, которая выделяет F9 Ultra среди других смартфонов POCO. Следить за актуальными новостями удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Экран 185 Гц — и два варианта частоты

AMOLED 6.9 дюйма, разрешение 2608×1200, частота обновления 185 Гц. В настройках доступны только два значения: 60 и 185 Гц — промежуточных нет. Почему нет 90 или 120 Гц — ответа у POCO нет, и это немного раздражает.

Режим 185 Гц ощущается физически — прокрутка, анимации, игры выглядят заметно плавнее, чем на 120 Гц у конкурентов. Яркость на уровне флагманов, на солнце читается без проблем. Олеофобное покрытие работает — отпечатки стираются легко.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 — что дают 4 миллиона в AnTuTu

Топовый процессор 2026 года — тот же, что стоит в OnePlus 15 и Samsung Galaxy S26. В AnTuTu POCO F9 Ultra набирает около 4 миллионов баллов. Для сравнения с другими смартфонами в линейке: POCO X8 Pro с Dimensity 8500-Ultra набирает 2.1 миллиона — разница в 76% реально ощущается в тяжёлых сценариях.

В играх частота не опускалась ниже 120 Гц при любых нагрузках. Троттлинг есть: в CPU Throttling Test с чехлом просадка заметна, без чехла ситуация лучше. Для повседневного использования это не проблема. Система после загрузки чистая — никакой рекламы и предустановленного мусора. Память UFS 4.1 — один из самых быстрых стандартов на рынке.

Батарея 8050 мАч — сутки на одном заряде

Кремний-углеродная батарея 8050 мАч — рекорд для флагманского смартфона такого форм-фактора. Тест показал: разряд с 90% до 20% при активном использовании занял более 20 часов. Полный цикл с нуля — более суток.

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Зарядка: проводная 100 Вт — блок в комплекте, полный цикл примерно за 45-50 минут. Беспроводная 50 Вт (редкость в этой цене) тоже есть. Обратная зарядка тоже работает. Если автономность для вас главный приоритет — POCO X8 Pro Max с его 8500 мАч чуть дольше живёт, но проигрывает по всем остальным параметрам.

Тройная камера — 200 МП и зум до 100x

Система камер — главное, что отличает F9 Ultra от всей остальной линейки POCO. Три модуля:

основная 200 МП , сенсор Samsung, OIS;

, сенсор Samsung, OIS; ультраширик 50 МП ;

; перископный телевик 50 МП, 5x оптический зум, OIS.

Съёмка с рук на 30x и 60x — без штатива, результат сохраняет читаемые детали. На 100x уже сильная дорисовка, но для демонстрационных задач работает. Ночная съёмка без вспышки и специальных режимов — снимки с деталями даже при минимальном уличном освещении.

Видео: 4K при 60 fps и 8K при 30 fps. Фронталка 32 МП с точечным вырезом в экране. Сканер отпечатка встроен в дисплей и срабатывает моментально. Если хотите камерофон с перископом за меньшие деньги — POCO F8 Ultra предлагает зум 5x при той же платформе, но за чуть меньшую сумму.

Звук Bose 2.1 — смартфон, который звучит как колонка

Sound by Bose в POCO F9 Ultra — система 2.1 с отдельным сабвуфером, расположенным рядом с блоком камер на задней панели. Это не просто стерео — отверстие сабвуфера видно невооружённым взглядом.

На практике разница слышна: фильмы, музыка, игры — звук объёмный с ощутимым басом. Портативную колонку не заменит, но для смартфона опыт принципиально другой.

Итог — кому подходит POCO F9 Ultra

После нескольких дней использования картина сложилась чёткая. POCO F9 Ultra — первый смартфон в линейке, который без оговорок можно назвать настоящим флагманом. Здесь нет ни одного очевидного компромисса: максимальная производительность, рекордная батарея, серьёзная тройная камера с телевиком 5x и профессиональный звук 2.1.

POCO F9 Ultra на AliExpress

За 55-59 тысяч рублей это лучший набор характеристик на российском рынке прямо сейчас. OnePlus 15 за те же деньги проигрывает по батарее и камере. Xiaomi 17T дешевле, но Dimensity 8500-Ultra против Snapdragon 8 Elite Gen 5 — принципиально другой уровень.

POCO F9 Ultra на Ozon

Берите POCO F9 Ultra, если хотите максимум без компромиссов в бюджете до 60 тысяч рублей. Если бюджет ограничен — смотрите ниже по линейке, там тоже есть сильные варианты. Но если хочется лучшего POCO на сегодняшний день — это он. Актуальные новости о смартфонах POCO публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.