POCO F9 Pro прячет одну любопытную деталь: внутри стоит новый процессор Qualcomm, о котором почти никто не говорил вслух. Формально это всё тот же Snapdragon 8 Elite Gen 5, стоявший в прошлогоднем POCO F8 Ultra, который сейчас продают по хорошей цене. Но на самом деле — его отдельная версия, и именно она помогла сделать цену ещё выгоднее. Разбираю, что это значит для вас на практике и стоит ли брать.

Где выгоднее купить POCO F9 Pro

Начну с главного вопроса, который волнует всех: сколько и где. На AliExpress цена на POCO F9 Pro стартует примерно с 53 тысяч рублей, тогда как в российской рознице за него просят около 70 тысяч. Разница ощутимая — фактически это разница между «дорого» и «вот теперь интересно».

Купить POCO F9 Pro

По официальным данным производителя, есть две версии. Модель на 12/256 ГБ стоит 53 тысяч, а версия на 12/512 ГБ — 57. Стоит заранее изучить вопрос, сколько памяти нужно смартфону в 2026 году, чтобы сделать правильный выбор.

Скрытый чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series

Самое интересное — процессор. Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series тихо представили в начале августа 2026 года, и он очень похож на обычный Snapdragon 8 Elite Gen 5, про который мы говорили отдельно. Но есть важные изменения в графике. Проще говоря: мозги те же, а видеочасть немного урезали.

По части процессора всё одинаково. В V Series тот же процессор Qualcomm Oryon с двумя ядрами Prime на 4,6 ГГц и шестью ядрами Performance на 3,62 ГГц, тот же блок для ИИ Hexagon NPU, Sensing Hub и модем Qualcomm X85 5G, что и в Snapdragon 8 Elite Gen 5.

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А вот в графике есть два отличия. Adreno 840 в обычном Snapdragon 8 Elite Gen 5 использует трёхсекционную архитектуру, а в версии V Series — двухсекционную. Второе изменение касается специальной памяти для графики: у V Series выделено 12 МБ такой памяти вместо 18 МБ в Snapdragon 8 Elite Gen 5, а в остальном чипы выглядят идентичными.

Влияние урезанной графики на игры

Теперь честно: заметите ли вы это в реальной жизни? В большинстве случаев — нет. В Asphalt 9: Legends сразу не видно значимой разницы между F9 Pro и F9 Ultra, у которого стоит полный Snapdragon 8 Elite Gen 5 — игра всё так же быстрая и плавная. Но важно понимать: POCO F9 Ultra стоит уже не 53, а 57 тысяч рублей в версии на 12/256 ГБ.

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Разница вылезает только в крайних сценариях. Если вы играете в простые мобильные игры, всё будет абсолютно нормально; но если вы гоняете тяжёлые графические игры на максимальных настройках и подолгу, F9 Pro может оказаться не таким выносливым, как F9 Ultra или любой другой телефон с полноценным Snapdragon 8 Elite Gen 5 из нашей подборки.

Звук с настройкой Bose и что убрали относительно Ultra

Звук — то, чем POCO гордится в линейке. Здесь есть компромисс. F9 Pro не имеет отдельного сабвуфера на задней панели и оснащён двумя симметричными полнодиапазонными стереодинамиками, при этом настройка Bose осталась на месте.

Звучит он по-прежнему отлично и хорошо показывает, сколько добавляет настройка Bose: вокал сбалансирован на фоне чуть более ярких средних частот. Но в прямом сравнении разница слышна. При сравнении с системой 2.1 у F9 Ultra реально ощущается дополнительная глубина от сабвуфера.

Экран, камеры и батарея POCO F9 Pro

По остальному железу это полноценный флагман. Poco F9 Pro меньше, чем F9 Ultra: у него экран 6,59 дюйма с разрешением 2510 x 1156 пикселей. Что до яркости, маркетинговую цифру можно пропустить мимо ушей. Производитель заявляет пиковую яркость 10 000 нит на 1% площади панели, но для повседневного использования важнее типичная яркость 850.

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Камеры выглядят серьёзно для этого класса. Сзади стоит основная камера на 200 мегапикселей, телефото на 50 Мп с 2,5-кратным оптическим зумом и широкоугольная камера на 8 Мп. С автономностью и зарядкой тоже полный порядок. Батарея на 6330 мАч поддерживает проводную зарядку 100 Вт и беспроводную 50 Вт, есть защита от пыли и воды по стандарту IP68 и селфи-камера на 32 Мп. Телефон чуть легче F9 Ultra — 206 граммов против 235 граммов, но такой же толстый: 8,8 мм.

Кому подойдёт POCO F9 Pro, а кому лучше Ultra

Соберу всё вместе. POCO F9 Pro — это умный компромисс, где сэкономили ровно на том, что большинство людей не заметит. Новый чип помог удержать цену: Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series — ключевая деталь в снижении стоимости F9 Pro без потери общей производительности.

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Кому стоит брать:

тем, кто хочет флагманскую мощность, но не готов платить за Ultra;

любителям компактных корпусов — экран 6,59 дюйма и вес 206 граммов удобнее лопаты;

тем, кому важны хорошая камера на 200 Мп, ёмкая батарея и быстрая зарядка;

тем, кто ловит выгодную цену на AliExpress вместо переплаты в рознице.

Кому лучше присмотреться к F9 Ultra: заядлым геймерам, которые часами играют в самые тяжёлые проекты на максимальных настройках, и тем, для кого звук из динамиков телефона по-настоящему принципиален — сабвуфер и система 2.1 дают ощутимую разницу в глубине.

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Для всех остальных F9 Pro — это тот случай, когда за меньшие деньги вы получаете почти всё то же самое. И это делает его одним из самых разумных выборов в своей цене.