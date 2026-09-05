Xiaomi без большой презентации выпустила POCO X8 Power — смартфон с аккумулятором на 10000 мАч, самым ёмким в истории бренда, ведь действующий рекордсмен POCO X8 Pro Max имеет 8500 мАч. Тихий запуск объясняется просто. X8 Power — не новая разработка, а перекрашенная версия уже известного аппарата Xiaomi, и отдельное шоу под него компания устраивать не стала. Разбираемся, что внутри, где производитель урезал характеристики и куда ехать за покупкой.

Рекорд POCO: 10 000 мАч вместо 8500

До этого момента самой большой батареей у POCO владел X8 Pro Max: в глобальной версии 8500 мАч, а в отдельных регионах — 9000. X8 Power поднимает планку сразу до 10000 мАч, при этом корпус остался в разумных рамках: толщина 8,6 мм и вес 229 г. Это тяжёлый смартфон, но не «кирпич».

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Зарядка проводная, 100 Вт, так что даже такой объём не придётся заряжать всю ночь. Есть и обратная зарядка на 27 Вт: от смартфона можно подпитать наушники, часы или чужой телефон, то есть он частично заменяет внешний аккумулятор. Беспроводной зарядки в характеристиках нет. Защита от воды и пыли — по стандарту IP69K, это выше привычного IP68 и подразумевает устойчивость к струям горячей воды под давлением.

По сути, это Redmi Note 17 Pro Max в другом цвете

Весной Xiaomi уже показала смартфон с батареей 10000 мАч — им стал Redmi Note 17 Pro Max. POCO X8 Power — его ребрендинг: та же платформа, тот же экран, та же камера и та же батарея. Разница в оформлении и в комплектации памяти.

С цветами у POCO строже. Redmi предлагают в четырёх вариантах: чёрном, светло-зелёном, светло-фиолетовом и перламутровом. У X8 Power только два: классический чёрный и фирменный для бренда жёлто-чёрный. Если хотелось именно заметный «осиный» корпус, это единственный способ получить такой аппарат.

Экран 6,83 дюйма, Snapdragon 6 Gen 5 и камера 50 Мп

Начинка типична для среднего класса Xiaomi 2026 года, без претензий на флагман, но и без явных провалов. Основные характеристики:

AMOLED-экран 6,83 дюйма, 2772х1280 точек, частота 120 Гц, пиковая яркость до 3500 нит, стекло Gorilla Glass Victus 2;

чип Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 (4 нм), 8 ГБ оперативной памяти;

основная камера 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная 8 Мп, фронтальная 32 Мп;

стереодинамики, ИК-порт для управления техникой, Wi-Fi 6, Bluetooth 6;

сканер отпечатков в экране, два слота nano-SIM без поддержки карты памяти;

Android с оболочкой HyperOS 3.

Телеобъектива нет, вторая камера на 8 Мп — скорее для галочки, чем для серьёзной съёмки. Поддержка NFC, по данным источника, зависит от региона, так что при покупке за границей этот пункт стоит уточнять отдельно. Слота для microSD тоже нет: объём хранилища выбирается раз и навсегда.

На чём сэкономили: память стала медленнее

Главный компромисс скрыт в спецификациях памяти. Redmi Note 17 Pro Max получил оперативную память стандарта LPDDR5X, а накопитель UFS 4.1 во всех версиях, кроме базовой 8+128 ГБ, где стоит UFS 2.2. У POCO X8 Power во всех модификациях LPDDR4X и UFS 2.2 — это предыдущие поколения обоих стандартов.

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На практике это означает более медленную установку приложений, копирование крупных файлов и загрузку тяжёлых игр. В повседневных задачах (мессенджеры, браузер, видео) разница почти не ощущается, особенно с учётом того, что процессор здесь и так не рекордсмен. Но за одинаковые деньги Redmi в старших версиях объективно быстрее. Выбор конфигураций у POCO тоже уже: только 8/128 и 8/256 ГБ, вариантов с большим объёмом оперативной памяти нет.

Продаётся только в Индии

Вот и разгадка «секретности»: POCO X8 Power представили в Индии и пока только для этого рынка. Цены в рупиях: 35 999 за версию 8/128 ГБ (примерно 33 000 рублей) и 38 999 за 8/256 ГБ (примерно 36 000 рублей). О выходе на глобальный рынок (в Европу или Россию) не сообщается, а потому для нас рекордсменом по ёмкости батареи среди POCO продолжает оставаться X8 Pro Max.

Купить POCO X8 Pro Max

Для POCO это привычная практика: часть моделей X-серии годами остаётся локальными индийскими предложениями. Если захочется именно такой аппарат, придётся искать его у продавцов, работающих с индийскими поставками, и заранее проверять поддержку NFC и нужных частот связи.