6 лучших беспроводных колонок на все случаи жизни

Благодаря смартфонам мы получили возможность слушать любимые треки, где бы ни находились. Однако громкость и качество динамиков наших Андроидов делает их неподходящими для прослушивания музыки, в связи с чем нам требуется компаньон в лице беспроводной Bluetooth-колонки. Покупать первое попавшееся устройство для вывода аудио — плохая затея. Нужно выбирать беспроводную колонку, отталкиваясь от своих потребностей. С этой целью рассмотрим несколько сценариев использования, подобрав для каждого из них подходящую модель из линейки Tronsmart — ведущего производителя портативной техники для прослушивания музыки, который снизил цены на свои продукты в честь распродажи 11.11.

Tronsmart T7 — колонка со звуком 360 градусов

Оптимальный вариант — универсальная Bluetooth-колонка наподобие Tronsmart T7. Она довольно компактная, но при этом выдает честные 30 Вт. Такой мощности достаточно для прослушивания музыки в квартире или даже на природе в небольшой компании.

Цена: 2 900 ₽ (по промокоду K5DTKC23Z84X)

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Эта беспроводная колонка оснащена двумя твиттерами и одним низкочастотным динамиком, выделяющим басы при прослушивании музыки. Устройство не боится воды, так как защищено по стандарту IPX7, и работает от одного заряда целых 12 часов. При желании можно создать стереопару, подключив к устройству еще одну Tronsmart T7, чтобы добавить звучанию еще больше объема.

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Компактная колонка Tronsmart T7 Lite

Tronsmart T7 Lite — еще более компактная блютуз-колонка, предназначенная для перемещения из одной локации в другую. Это лучший вариант, который можно взять с собой на длительную прогулку, не переживая, что в неподходящий момент устройство разрядится. Ведь беспроводная колонка оснащена большим аккумулятором на 4000 мАч, способным обеспечить 24 часа воспроизведения музыки без перерыва.

Цена: 2 000 ₽ (по промокоду K5DTKC23Z84X)

Купить Tronsmart T7 Lite

За звук в колонке Tronsmart T7 Lite отвечает два широкополосных динамика с пассивными излучателями. Общая мощность составляет 24 Вт, чего более чем достаточно для прослушивания музыки в квартире. Но для больших вечеринок и отдыха на природе лучше подобрать другую модель.

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Большая портативная колонка Tronsmart Bang

Tronsmart Bang — это не просто Bluetooth-колонка, а полноценная аудиосистема. Устройство выдает целых 60 Вт, а за детализированный звук отвечает фирменная технология SoundPulse Audio. Так что Tronsmart Bang не только раскачает большую компанию в помещении или на природе, но и порадует настоящих меломанов.

Цена: 6 500 ₽ (по промокоду L0621J1D4ETR)

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Еще одна запатентованная технология, которая применяется в Tronsmart Bang, — TuneConn. Она позволяет синхронизировать музыку на более чем 100 колонках, чтобы ваши треки звучали буквально везде. К смартфону колонка подключается в том числе и посредством NFC, а при помощи приложения Tronsmart можно настроить под себя уникальный эквалайзер.

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Tronsmart Bang SE — колонка для отдыха на природе

Это упрощенная версия Tronsmart Bang, которая, тем не менее, в некоторых аспектах превосходит старшую модель. В частности, Tronsmart Bang SE работает от одного заряда 24 часа, за счет чего ее можно рекомендовать как идеальную колонку для природы.

Цена: 4 000 ₽ (по промокоду K5DTKC23Z84X)

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Беспроводная колонка выдает 40 Вт чистого звука, а при воспроизведении музыки работает подсветка, которая подстраивается под ритм и отвечает за атмосферу на вечеринке. Поддерживается технология усиления басов и создание стереопары.

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Tronsmart Halo 100 — колонка для вечеринок

Следующая колонка позволит вам стать королем вечеринок. Она использует 3-полосную звуковую систему с выделенным сабвуфером для густого баса, способного заполнить даже большое пространство. Ведь мощность Tronsmart Halo 100 составляет 60 Вт.

Цена: 6 500 ₽ (с купоном и автоскидкой)

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От одного заряда колонка работает 18 часов, сопровождая воспроизведение музыки визуальными эффектами. А помимо Halo 100 на странице товара представлена усовершенствованная модель Tronsmart Halo 110 для караоке, которая поставляется вместе с микрофоном.

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Tronsmart Halo 200 — очень мощная колонка с караоке

Завершает нашу подборку монстр для больших вечеринок. Колонка Tronsmart Halo 200 обладает системой из трех динамиков общей мощностью 120 Вт, и это — просто феноменальный показатель. Добавим сюда возможность синхронизации более 100 колонок при помощи технологии TuneConn и получим аудиосистему, ошеломляющую своим звучанием.

Цена: 16 200 ₽ (по промокоду L0621J1D4ETR)

Купить Tronsmart Halo 200

При необходимости к беспроводной акустической системе можно подключить пару микрофонов (идут в комплекте), чтобы спеть в караоке, а также электрогитару, если вы вдруг решите порадовать окружающих своими инструментальными навыками. Уличные музыканты, ваш выход!