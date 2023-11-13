6 лучших беспроводных колонок на все случаи жизни

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Герман Вологжанин

Благодаря смартфонам мы получили возможность слушать любимые треки, где бы ни находились. Однако громкость и качество динамиков наших Андроидов делает их неподходящими для прослушивания музыки, в связи с чем нам требуется компаньон в лице беспроводной Bluetooth-колонки. Покупать первое попавшееся устройство для вывода аудио — плохая затея. Нужно выбирать беспроводную колонку, отталкиваясь от своих потребностей. С этой целью рассмотрим несколько сценариев использования, подобрав для каждого из них подходящую модель из линейки Tronsmart — ведущего производителя портативной техники для прослушивания музыки, который снизил цены на свои продукты в честь распродажи 11.11.

6 лучших беспроводных колонок на все случаи жизни. Собрали компактные колонки и нолноценные аудиосистемы. Фото.

Собрали компактные колонки и нолноценные аудиосистемы

Tronsmart T7 — колонка со звуком 360 градусов

Оптимальный вариант — универсальная Bluetooth-колонка наподобие Tronsmart T7. Она довольно компактная, но при этом выдает честные 30 Вт. Такой мощности достаточно для прослушивания музыки в квартире или даже на природе в небольшой компании.

Tronsmart T7 — колонка со звуком 360 градусов. Колонка с объемным звуком и красивой подсветкой. Фото.

Колонка с объемным звуком и красивой подсветкой

Цена: 2 900 ₽ (по промокоду K5DTKC23Z84X)

Купить Tronsmart T7

Эта беспроводная колонка оснащена двумя твиттерами и одним низкочастотным динамиком, выделяющим басы при прослушивании музыки. Устройство не боится воды, так как защищено по стандарту IPX7, и работает от одного заряда целых 12 часов. При желании можно создать стереопару, подключив к устройству еще одну Tronsmart T7, чтобы добавить звучанию еще больше объема.

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Компактная колонка Tronsmart T7 Lite

Tronsmart T7 Lite — еще более компактная блютуз-колонка, предназначенная для перемещения из одной локации в другую. Это лучший вариант, который можно взять с собой на длительную прогулку, не переживая, что в неподходящий момент устройство разрядится. Ведь беспроводная колонка оснащена большим аккумулятором на 4000 мАч, способным обеспечить 24 часа воспроизведения музыки без перерыва.

Компактная колонка Tronsmart T7 Lite. Идеальная колонка для рюкзака. Фото.

Идеальная колонка для рюкзака

Цена: 2 000 ₽ (по промокоду K5DTKC23Z84X)

Купить Tronsmart T7 Lite

За звук в колонке Tronsmart T7 Lite отвечает два широкополосных динамика с пассивными излучателями. Общая мощность составляет 24 Вт, чего более чем достаточно для прослушивания музыки в квартире. Но для больших вечеринок и отдыха на природе лучше подобрать другую модель.

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Большая портативная колонка Tronsmart Bang

Tronsmart Bang — это не просто Bluetooth-колонка, а полноценная аудиосистема. Устройство выдает целых 60 Вт, а за детализированный звук отвечает фирменная технология SoundPulse Audio. Так что Tronsmart Bang не только раскачает большую компанию в помещении или на природе, но и порадует настоящих меломанов.

Большая портативная колонка Tronsmart Bang. Продвинутая модель с мощным звуком. Фото.

Продвинутая модель с мощным звуком

Цена: 6 500 ₽ (по промокоду L0621J1D4ETR)

Купить Tronsmart Bang

Еще одна запатентованная технология, которая применяется в Tronsmart Bang, — TuneConn. Она позволяет синхронизировать музыку на более чем 100 колонках, чтобы ваши треки звучали буквально везде. К смартфону колонка подключается в том числе и посредством NFC, а при помощи приложения Tronsmart можно настроить под себя уникальный эквалайзер.

Еще больше беспроводных колонок в официальном магазине Tronsmart

Tronsmart Bang SE — колонка для отдыха на природе

Это упрощенная версия Tronsmart Bang, которая, тем не менее, в некоторых аспектах превосходит старшую модель. В частности, Tronsmart Bang SE работает от одного заряда 24 часа, за счет чего ее можно рекомендовать как идеальную колонку для природы.

Tronsmart Bang SE — колонка для отдыха на природе. Громкая модель с визуализатором. Фото.

Громкая модель с визуализатором

Цена: 4 000 ₽ (по промокоду K5DTKC23Z84X)

Купить Tronsmart Bang SE

Беспроводная колонка выдает 40 Вт чистого звука, а при воспроизведении музыки работает подсветка, которая подстраивается под ритм и отвечает за атмосферу на вечеринке. Поддерживается технология усиления басов и создание стереопары.

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Tronsmart Halo 100 — колонка для вечеринок

Следующая колонка позволит вам стать королем вечеринок. Она использует 3-полосную звуковую систему с выделенным сабвуфером для густого баса, способного заполнить даже большое пространство. Ведь мощность Tronsmart Halo 100 составляет 60 Вт.

Tronsmart Halo 100 — колонка для вечеринок. Лучшая колонка для вечеринок в большом доме или на открытом воздухе. Фото.

Лучшая колонка для вечеринок в большом доме или на открытом воздухе

Цена: 6 500 ₽ (с купоном и автоскидкой)

Купить Tronsmart Halo 100

От одного заряда колонка работает 18 часов, сопровождая воспроизведение музыки визуальными эффектами. А помимо Halo 100 на странице товара представлена усовершенствованная модель Tronsmart Halo 110 для караоке, которая поставляется вместе с микрофоном.

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Tronsmart Halo 200 — очень мощная колонка с караоке

Завершает нашу подборку монстр для больших вечеринок. Колонка Tronsmart Halo 200 обладает системой из трех динамиков общей мощностью 120 Вт, и это — просто феноменальный показатель. Добавим сюда возможность синхронизации более 100 колонок при помощи технологии TuneConn и получим аудиосистему, ошеломляющую своим звучанием.

Tronsmart Halo 200 — очень мощная колонка с караоке. Беспроводная колонка для уличных или домашних музыкантов. Фото.

Беспроводная колонка для уличных или домашних музыкантов

Цена: 16 200 ₽ (по промокоду L0621J1D4ETR)

Купить Tronsmart Halo 200

При необходимости к беспроводной акустической системе можно подключить пару микрофонов (идут в комплекте), чтобы спеть в караоке, а также электрогитару, если вы вдруг решите порадовать окружающих своими инструментальными навыками. Уличные музыканты, ваш выход!

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